Ο Δήμος Ρεθύμνης αναγνώρισε και βράβευσε τις αξίες και τις δράσεις του εθελοντισμού

Οι αξίες και οι αρετές του εθελοντισμού, της ανιδιοτέλειας, της ενσυναίσθησης, της δοτικότητας και της αλληλεγγύης αναδείχθηκαν και βραβεύθηκαν σήμερα το πρωί σε μια λιτή και απέριττη εκδήλωση, που πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Ρεθύμνης.

Με την ευκαιρία του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Εθελοντισμού ο Δήμαρχος Ρεθύμνης Γιώργης Χ. Μαρινάκης απένειμε τιμητικούς επαίνους σε πρόσωπα και φορείς που διακονούν ενσυνειδήτως τον εθελοντισμό και καταγράφουν σημαντική προσφορά στα δρώμενα και στην καθημερινότητα του Δήμου.

Οι τιμητικοί έπαινοι απονεμήθηκαν έπειτα από πρόταση του Τομέα Πρασίνου και Περιβάλλοντος ως εξής:

 Στην Αθανασία Καμπουράκη σε αναγνώριση της εθελοντικής προσφοράς της στην επιμέλεια και φροντίδα του κοινόχρηστου παρτεριού που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Ιδαίου Άντρου και Κριάρη, το οποίο αποτελεί παράδειγμα ανιδιοτελούς πρωτοβουλίας και κοινωνικής προσφοράς.

 Στην εθελοντική Οργάνωση «ΕΝΑ» Πολιτικής Προστασίας του Νομού Ρεθύμνης σε αναγνώριση της ανεκτίμητης εθελοντικής προσφοράς της στο Ρέθυμνο, παρέχοντας προστασία και ασφάλεια στην τοπική κοινωνία σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και προάγοντας την κοινωνική αλληλεγγύη μέσα από το έργο και τη δράση τους.

 Στον Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοτών Νομού Ρεθύμνης «Δότες Ζωής» σε αναγνώριση της ανεκτίμητης εθελοντικής προσφοράς τους στο Ρέθυμνο, δίνοντας ζωή στους συνανθρώπους μας και προάγοντας την κοινωνική αλληλεγγύη μέσα από το έργο και τη δράση τους.

«Ως Δήμαρχος, αλλά και προσωπικά σας συγχαίρω και σας ευχαριστώ θερμά διότι προσφέρετε αφιλοκερδώς στην κοινωνία και αποτελείτε ένα ζωντανό παράδειγμα για το πώς πρέπει να είναι και να φέρεται ο ενεργός πολίτης» τόνισε ο Δήμαρχος Ρεθύμνης.

«Στα πρόσωπα σας τιμούμε το κίνημα του εθελοντισμού που εκδηλώνεται στον τόπο μας και αφήνει ισχυρό αποτύπωμα επί καθημερινής βάσεως. Έχουμε βραβεύσει και άλλες εθελοντικές δράσεις και θα συνεχίσουμε να αναγνωρίζουμε τη σημασία τους νιώθοντας υπερηφάνεια για την ενσυναίσθηση που διέπει τον τόπο μας.

Σας προσφέρουμε έναν συμβολικό ηθικό έπαινο, με την ελπίδα να σας ζηλέψουν με την καλή έννοια και να ακολουθήσουν το παράδειγμα σας και άλλοι συμπολίτες και συμπολίτισσες μας. Δεν διστάζω να σας πω ότι είσαστε φωτεινές οάσεις και αναμμένοι φάροι που υποστηρίζουν με κάθε τρόπο την κοινωνία μας και συχνά καλύπτουν και την έλλειψη κρατικών δομών και υποδομών» κατέληξε ο κ. Μαρινάκης.

Στην εκδήλωση παρέτησαν επίσης ο Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος, Πρασίνου, Εθελοντισμού και Διαχείρισης Αδέσποτων Ζώων Ρεθύμνης Γιώργης Παπαδόσηφος και η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Αγροτικής Ανάπτυξης Νικολέτα Γκολφινοπούλου.