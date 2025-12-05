Ηράκλειο:Το Βραβείο Διακεκριμένου Αποφοίτου «Ελευθέριος Ν. Οικονόμου» στον Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο Νίκο Κονταράκη

Στον Νίκο Κονταράκη, Εντεταλμένο Σύμβουλο για θέματα διασύνδεσης με τα Πανεπιστημιακά & Ερευνητικά Ιδρύματα, απονεμήθηκε το Βραβείο Διακεκριμένου Αποφοίτου «Ελευθέριος Ν. Οικονόμου» από το Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Κρήτης την Πέμπτη 4/12.

Το Βραβείο, το οποίο απονέμεται με σκοπό την αναγνώριση της προστιθέμενης αξίας του Τμήματος Φυσικής ως χώρου όπου μορφώνονται ταλαντούχοι πολίτες που συνεισφέρουν στην οικοδόμηση ενός λαμπρότερου μέλλοντος, απένειμε στο Νίκο Κονταράκη ο Ομότιμος Καθηγητής στο Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Κρήτης Ελευθέριος Οικονόμου.

Στην συγκινητική τελετή βράβευσης παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός και η σύζυγος του Άση Λυγερού, ο Αντιδήμαρχος Αναπτυξιακού Προγραμματισμού & Ψηφιακού Μετασχηματισμού Τάσος Τσατσάκης, ο Πρόεδρος της ΔΕΠΑΝΑΛ Κώστας Βαρβεράκης, ο Ομότιμος Καθηγητής στο Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Κρήτης Ελευθέριος Οικονόμου, ο Πρόεδρος του ΙΤΕ Βασίλης Χαρμανδάρης, καθηγητές του Πανεπιστημίου Κρήτης και πλήθος κόσμου.

Ο Αλέξης Καλοκαιρινός συνεχάρη τον Νίκο Κονταράκη για τη διάκριση, τονίζοντας: «Ο Νίκος Κονταράκης, ένας καλός συνεργάτης και φίλος, ανταποκρίνεται απόλυτα στους σκοπούς του Βραβείου Διακεκριμένου Αποφοίτου «Ελευθέριος Ν. Οικονόμου». Διαπρέπει στην ιατρική επιστήμη, βρίσκεται δίπλα στον άνθρωπο και συνεισφέρει σημαντικά στο κοινωνικό σύνολο ως εκλεγμένος Δημοτικός Σύμβουλος και μέλος της Δημοτικής μας Αρχής. Του εύχομαι να είναι πάντα γερός και δυνατός και να διατηρήσει άσβεστο το πάθος του για προσφορά στον συνάνθρωπο».

Στην ιδιαιτέρως ενδιαφέρουσα ομιλία του, ο Νίκος Κονταράκης μίλησε για το πώς η Φυσική μπορεί να συμβάλλει στην ανάπτυξη της ενσυναίσθησης καθώς και στην καλλιέργεια της κοινωνικής ευγένειας, του σεβασμού και της εμπιστοσύνης μέσα από τον τρόπο εφαρμογής της επιστημονικής γνώσης στο σύγχρονο κόσμο.

Σε αυτό το πλαίσιο, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην μικρομετεωρολογία, στην ιατρική φυσική, στην στατιστική μηχανική, στην ακουστική φυσική, στην εκπαίδευση, στην αγροδιατροφή, στην αστροφυσική και στην σημασία υιοθέτησης των ανοικτών δεδομένων.

Ο Νίκος Κονταράκης μίλησε ακόμα για το όραμα του για το μέλλον της Κρήτης και δήλωσε την πρόθεση του να υπηρετήσει μια επιστήμη πιο ανοικτή: «Από την Κνωσό στα κβάντα, από τα οροπέδια ως τα αστεροσκοπεία, από τα μουσεία ως τα νοσοκομεία, από τα εργαστήρια ως τις πλατείες, το νήμα είναι ενιαίο: η Φυσική διδάσκει πώς να ξέρεις και η ενσυναίσθηση διδάσκει για ποιον να δρας. Αν κρατήσουμε αυτό το νήμα, στην Κρήτη και σε όλη την Ελλάδα, ο κοινός μας ρυθμός θα είναι ρυθμός εμπιστοσύνης.

Γιατί η εμπιστοσύνη δεν είναι κατάσταση· είναι διαδικασία. Χτίζεται με διαφάνεια, μεγαλώνει με συμμετοχή, αντέχει με ευθύνη. Και τότε το φως —το δικό μας φως— θα συνεχίσει να φωτίζει, επειδή εμείς θα συνεχίσουμε να το μετράμε με ακρίβεια και να το μοιραζόμαστε με γενναιοδωρία.

Με αυτά τα λόγια, ας θεωρήσουμε την αποψινή στιγμή όχι ως στεφάνι μνήμης, αλλά ως υπόσχεση δουλειάς. Προσωπικά δεσμεύομαι να υπηρετώ μια επιστήμη πιο ανοιχτή· να διδάσκω την επικοινωνία της επιστήμης με την ίδια σοβαρότητα που διδάσκουμε τη θεωρία· να συνεργάζομαι με σχολεία, δήμους, μουσεία, κοινότητες·

να αναγνωρίζω λάθη δημόσια και να τα διορθώνω χωρίς αμηχανία. Γιατί, όπως μας θυμίζει η λιτή ρήση, «ήθος ανθρώπω δαίμων»: το ήθος μας ορίζει την τύχη μας».