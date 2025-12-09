ΚΡΗΤΗΧΑΝΙΑ

Χανιά:Συγχαρητήριο μήνυμα του Αντιπεριφερειάρχη Νίκου Καλογερή για τη νέα πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Χανίων, κ. Αγάπη Μικρού

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Ο Αντιπεριφερειάρχης Χανίων, κ. Νίκος Καλογερής, συγχαίρει θερμά τη νέα Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Χανίων, κ. Αγάπη Μικρού για την εκλογή της και της εύχεται καλή επιτυχία στο σημαντικό έργο που αναλαμβάνει.
Ο κ. Καλογερής εκφράζει τη βεβαιότητα ότι, με το ήθος και την επιστημονική της επάρκεια, θα υπηρετήσει με συνέπεια και αίσθηση ευθύνης τον θεσμικό ρόλο του Συλλόγου, ενώ σημειώνει και τον ιδιαίτερο συμβολισμό της εκλογής της ως πρώτης γυναίκας προέδρου στα 141 χρόνια ιστορίας του.
Παράλληλα, ο Αντιπεριφερειάρχης ευχαριστεί τον απερχόμενο Πρόεδρο, κ. Χρήστο Πραματευτάκη, για την προσφορά του και τη συνεργασία που είχαν όλα αυτά τα χρόνια και του εύχεται καλή συνέχεια σε κάθε του πρωτοβουλία.

Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
