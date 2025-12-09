Συνάντηση Δημάρχου Αμαρίου με τον Περιφερειάρχη Κρήτης

Συνάντηση με τον Δήμαρχο Αμαρίου Παντελή Μουρτζανό είχε σήμερα Τρίτη ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης.

Περιφερειάρχης και Δήμαρχος εξέτασαν διεξοδικά την πορεία των έργων που υλοποιεί η δημοτική αρχή και χρηματοδοτεί η Περιφέρεια Κρήτης όπως επίσης η υλοποίηση έργων και αξιοποίηση πόρων μέσω του ΕΣΠΑ.

Ο Δήμαρχος κ. Μουρτζανός ευχαρίστησε τον Περιφερειάρχη κ. Αρναουτάκη για την στήριξη της Περιφέρειας.