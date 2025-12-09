ΚΡΗΤΗ

Συνάντηση Δημάρχου Αμαρίου με τον Περιφερειάρχη Κρήτης

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Συνάντηση με τον Δήμαρχο Αμαρίου Παντελή Μουρτζανό είχε σήμερα Τρίτη ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης.
Περιφερειάρχης και Δήμαρχος εξέτασαν διεξοδικά την πορεία των έργων που υλοποιεί η δημοτική αρχή και χρηματοδοτεί η Περιφέρεια Κρήτης όπως επίσης η υλοποίηση έργων και αξιοποίηση πόρων μέσω του ΕΣΠΑ.
Ο Δήμαρχος κ. Μουρτζανός ευχαρίστησε τον Περιφερειάρχη κ. Αρναουτάκη για την στήριξη της Περιφέρειας.

Το ελληνικό FBI βρήκε καλάσνικοφ και πιστόλια:...

0
Άνδρας από την Κρήτη συνελήφθη - Φέρεται να είχε...

Χανιά:Συναυλία Αφιερωμένη στην Αλληλεγγύη και την Προσφορά

0
«τα τρία αγαθά της γης, σίτος, οίνος, έλαιον» Συναυλία Αφιερωμένη...

Το ελληνικό FBI βρήκε καλάσνικοφ και πιστόλια:...

0
Άνδρας από την Κρήτη συνελήφθη - Φέρεται να είχε...

Χανιά:Συναυλία Αφιερωμένη στην Αλληλεγγύη και την Προσφορά

0
«τα τρία αγαθά της γης, σίτος, οίνος, έλαιον» Συναυλία Αφιερωμένη...
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
Το ελληνικό FBI βρήκε καλάσνικοφ και πιστόλια: Κρητικός προετοίμαζε δολοφονία

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Άνδρας από την Κρήτη συνελήφθη - Φέρεται να είχε...

ΕΚΑΒ be S.A.F.E. – Πανελλήνια Εβδομάδα Εκπαίδευσης & Πρόληψης 2025. 🚑

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
«Μια εβδομάδα μπορεί, κυριολεκτικά, να κρατήσει μια ΖΩΗ!» Από τις...

Χανιά:Συναυλία Αφιερωμένη στην Αλληλεγγύη και την Προσφορά

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
«τα τρία αγαθά της γης, σίτος, οίνος, έλαιον» Συναυλία Αφιερωμένη...

Αγρότες: Δεκάδες μπλόκα σε όλη τη χώρα – Κατέλαβαν το κτίριο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης στην Κρήτη

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Δυναμικά συνεχίζονται οι αγροτικές κινητοποιήσεις- Aποκλεισμοί σε όλη τη...

