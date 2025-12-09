Ρέθυμνο:Στήριξη στην Πανοικοδομική Απεργία στις 10-12-2025 από το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο

ΤΟ Ε.Κ.Ρ. ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΗΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΠΑΝΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΣΤΙΣ 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2025

Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Ρεθύμνου εκφράζει την στήριξή του στον δίκαιο αγώνα των εργαζομένων στον οικοδομικό κλάδο και στην Πανελλαδική Πανοικοδομική Απεργία που έχουν εξαγγείλει για την Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2025, με κύρια αιτήματα :

• Κήρυξη Υποχρεωτικής της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας για όλους τους εργοδότες.

• 7ωρο – 5νθήμερο -35ωρο.

• Αναγνώριση και διανομή των υπέρ αγνώστων ενσήμων.

• Κατάργηση όλων των αντεργατικών νόμων. Μείωση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης των οικοδόμων και των εργαζομένων στα βαρέα.

• Μέτρα υγείας και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς που έχουν μετατραπεί σε «αρένες θανάτου».

Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Ρεθύμνου απαιτεί από την Κυβέρνηση την άμεση ικανοποίηση των δίκαιων αιτημάτων τους.