ΚΡΗΤΗΧΑΝΙΑ

Χανιά:Σύλληψη ατόμου για άσκοπους πυροβολισμούς

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Συνελήφθη ημεδαπός για ρίψη άσκοπων πυροβολισμών και παραβάσεις της Νομοθεσίας περί όπλων στα Χανιά

Κατασχέθηκαν πιστόλι, φυσίγγια, κάλυκας και ξιφολόγχη

Συνελήφθη σε περιοχή του Δήμου Χανίων από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων, 55χρονος ημεδαπός κατηγορούμενος για παραβάσεις νομοθεσίας περί όπλων και ρίψη άσκοπων πυροβολισμών.

Ειδικότερα, απογευματινές ώρες της 07.12.2025 περιήλθαν στο κέντρο της Διεύθυνσης Αστυνομίας Χανίων σχετικές καταγγελίες, σύμφωνα με τις οποίες κατά τη διάρκεια κοινωνικής εκδήλωσης σε περιοχή του Δήμου Χανίων πραγματοποιήθηκαν άσκοποι πυροβολισμοί.

Από την κατάλληλη αξιοποίηση στοιχείων και την αστυνομική προανάκριση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων ταυτοποιήθηκε ο 55χρονος ο οποίος προέβη στη ρήψη των άσκοπων πυροβολισμών και πραγματοποιήθηκε έρευνα στην οικία του.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

• πιστόλι,
• 49 φυσίγγια διαφόρων τύπων και διαμετρημάτων
• Κάλυκας
• Ξιφολόγχη,
• Μαχαίρι,
• Θήκη πιστολιού

Η προανάκριση ενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Το ελληνικό FBI βρήκε καλάσνικοφ και πιστόλια:...

0
Άνδρας από την Κρήτη συνελήφθη - Φέρεται να είχε...

Χανιά:Συναυλία Αφιερωμένη στην Αλληλεγγύη και την Προσφορά

0
«τα τρία αγαθά της γης, σίτος, οίνος, έλαιον» Συναυλία Αφιερωμένη...

Το ελληνικό FBI βρήκε καλάσνικοφ και πιστόλια:...

0
Άνδρας από την Κρήτη συνελήφθη - Φέρεται να είχε...

Χανιά:Συναυλία Αφιερωμένη στην Αλληλεγγύη και την Προσφορά

0
«τα τρία αγαθά της γης, σίτος, οίνος, έλαιον» Συναυλία Αφιερωμένη...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Ηράκλειο:Παρουσίαση του νέου βιβλίου του πατέρα Λίβυου, πρωτοπρεσβύτερου π. Χαράλαμπου Παπαδόπουλου
Επόμενο άρθρο
Ρέθυμνο:Στήριξη στην Πανοικοδομική Απεργία στις 10-12-2025 από το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Το ελληνικό FBI βρήκε καλάσνικοφ και πιστόλια: Κρητικός προετοίμαζε δολοφονία

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Άνδρας από την Κρήτη συνελήφθη - Φέρεται να είχε...

ΕΚΑΒ be S.A.F.E. – Πανελλήνια Εβδομάδα Εκπαίδευσης & Πρόληψης 2025. 🚑

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
«Μια εβδομάδα μπορεί, κυριολεκτικά, να κρατήσει μια ΖΩΗ!» Από τις...

Χανιά:Συναυλία Αφιερωμένη στην Αλληλεγγύη και την Προσφορά

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
«τα τρία αγαθά της γης, σίτος, οίνος, έλαιον» Συναυλία Αφιερωμένη...

Αγρότες: Δεκάδες μπλόκα σε όλη τη χώρα – Κατέλαβαν το κτίριο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης στην Κρήτη

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Δυναμικά συνεχίζονται οι αγροτικές κινητοποιήσεις- Aποκλεισμοί σε όλη τη...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST