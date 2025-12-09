Χανιά:Σύλληψη ατόμου για άσκοπους πυροβολισμούς

Συνελήφθη ημεδαπός για ρίψη άσκοπων πυροβολισμών και παραβάσεις της Νομοθεσίας περί όπλων στα Χανιά

Κατασχέθηκαν πιστόλι, φυσίγγια, κάλυκας και ξιφολόγχη

Συνελήφθη σε περιοχή του Δήμου Χανίων από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων, 55χρονος ημεδαπός κατηγορούμενος για παραβάσεις νομοθεσίας περί όπλων και ρίψη άσκοπων πυροβολισμών.

Ειδικότερα, απογευματινές ώρες της 07.12.2025 περιήλθαν στο κέντρο της Διεύθυνσης Αστυνομίας Χανίων σχετικές καταγγελίες, σύμφωνα με τις οποίες κατά τη διάρκεια κοινωνικής εκδήλωσης σε περιοχή του Δήμου Χανίων πραγματοποιήθηκαν άσκοποι πυροβολισμοί.

Από την κατάλληλη αξιοποίηση στοιχείων και την αστυνομική προανάκριση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων ταυτοποιήθηκε ο 55χρονος ο οποίος προέβη στη ρήψη των άσκοπων πυροβολισμών και πραγματοποιήθηκε έρευνα στην οικία του.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

• πιστόλι,

• 49 φυσίγγια διαφόρων τύπων και διαμετρημάτων

• Κάλυκας

• Ξιφολόγχη,

• Μαχαίρι,

• Θήκη πιστολιού

Η προανάκριση ενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.