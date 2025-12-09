Ηράκλειο:Παρουσίαση του νέου βιβλίου του πατέρα Λίβυου, πρωτοπρεσβύτερου π. Χαράλαμπου Παπαδόπουλου

Το Βιβλιοπωλείο Ελευθερουδάκης και οι Εκδόσεις Ψυχογιός, σας προσκαλούν στη παρουσίαση του νέου βιβλίου του πατέρα Λίβυου, πρωτοπρεσβύτερου π. Χαράλαμπου Παπαδόπουλου

ΓΙΑΤΙ ΦΟΒΟΜΑΣΤΕ ΤΗ ΧΑΡΑ ΚΑΙ ΝΙΩΘΟΥΜΕ ΕΝΟΧΟΙ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΗΝ ΕΥΤΥΧΙΑ;

Την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2025, στις 19:00, στην Αίθουσα Μανόλης Καρέλλης, Ανδρόγεω 2 (2ος Όροφος)

Θα προλογίσει η Άννα Μπλαβάκη.

Λίγα λόγια για το βιβλίο

«Μη γελάς έτσι… Μη φαίνεσαι τόσο ΧΑΡΟΥΜΕΝΟΣ… Θα σ’ το πάρει πίσω η ζωή… Θα σε βρει κακό… ΣΕ ΞΙΝΟ θα σου βγει…»

Την ξέρεις αυτή τη φωνή; Σαφέστατα τη γνωρίζεις. Και εγώ την ξέρω. Είναι η φωνή που, χωρίς να την προσκαλέσεις, σε τραβάει πίσω. Σε φοβίζει.

Σε μαθαίνει πως η ΕΥΤΥΧΙΑ δε σου ανήκει. Πως πρέπει να την πληρώσεις. Σε πείθει ότι η χαρά είναι κάτι ύποπτο, επικίνδυνο. Ότι, σε έναν κόσμο γεμάτο πόνο, δε δικαιούσαι να γελάς.

Αυτό το βιβλίο δε γράφτηκε για να σου δώσει οδηγίες για το πώς να είσαι ευτυχισμένος. Δε γράφτηκε για να σου πει να ΣΚΕΦΤΕΣΑΙ ΘΕΤΙΚΑ. Γράφτηκε για να σε κρατήσει από το χέρι και να σου πει: Έχεις το δικαίωμα να είσαι καλά. Μην ντρέπεσαι, ΜΗ ΦΟΒΑΣΑΙ και μη νιώθεις ένοχος/η.

Η χαρά είναι δώρο και δωρεά του Θεού και ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗ ΖΗΣΕΙΣ. Όχι επειδή όλα πάνε τέλεια. Όχι, δεν πάνε όλα τέλεια. Όμως αυτό δε μας καταδικάζει στη δυστυχία.

Αν έχεις ξεχάσει πώς είναι να γελάς χωρίς να κοιτάς πίσω σου μήπως σε τιμωρήσει ο Θεός ή η ζωή, τότε ίσως το βιβλίο που κρατάς να είναι αυτό που περίμενες και χρειάζεσαι.

Όχι για να σου πει τι να κάνεις. Αλλά για να σου θυμίσει ΠΟΙΟΣ ΕΙΣΑΙ και πού μπορείς να φτάσεις. Και πως ναι… μπορεί η χαρά σου, στο τέλος, ΝΑ ΣΟΥ ΒΓΕΙ ΣΕ ΚΑΛΟ!

Για το συγγραφέα

Ο πρωτοπρεσβύτερος ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ή ΠΑΤΕΡΑΣ ΛΙΒΥΟΣ γεννήθηκε το 1975 στο Ηράκλειο Κρήτης. Φοίτησε στην Ιερατική Σχολή Τήνου, στην Ανωτάτη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης, στη Θεολογική Σχολή Θεσσαλονίκης και στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Ως συγγραφέας και ομιλητής ασχολείται με θέματα πνευματικής αυτογνωσίας και θεραπείας που έχουν βάση τους την ορθόδοξη χριστιανική πνευματικότητα, καθώς και τις σύγχρονες σχολές ψυχοθεραπευτικής διαδικασίας, προσωπικής εξέλιξης και Life Coaching-Mentoring.

Έχει συγγράψει δώδεκα βιβλία, από τα οποία αρκετά έχουν μεταφραστεί στα ρωσικά, τα ρουμανικά, τα βουλγαρικά και τα γεωργιανά. Σήμερα ζει στη νότια Κρήτη, στο χωριό Πύργος Μονοφατσίου, και είναι εφημέριος στην Ενορία Αγ. Ειρήνης Πύργου της Ι.Μ. Γορτύνης και Αρκαδίας. Είναι έγγαμος και έχει τρία παιδιά.