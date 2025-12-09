Κρήτη: Θρήνος για τον 37χρονο Στέλιο που άφησε την τελευταία του πνοή στο φαράγγι του Αμπά

Τραγικός επίλογος μετά από μια δύσκολη επιχείρηση διάσωσης για τον 37χρονο Στέλιο.

Θρήνος για τον τραγικό θάνατο του 37χρονου Στέλιου, γνωστού με το παρατσούκλι «Λούκος», που έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια πεζοπορίας στο Φαράγγι Αμπά.

Μετά από μια μαραθώνια επιχείρηση διάσωσης που ξεκίνησε το μεσημέρι της Κυριακής 7/12 και ολοκληρώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας 8/12, με τραγική κατάληξη, ο 37χρονος Στέλιος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του και παραδόθηκε στο ΕΚΑΒ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris, ο θάνατός του έχει συγκλονίσει τόσο την οικογένειά του όσο και τους ίδιους τους διασώστες οι οποίοι ανέφεραν πως «το παλικάρι θα μπορούσε να ήταν ζωντανό».

Ο 40χρονος μιλούσε, πονούσε και ανέφερε ότι οι πόνοι του είναι στα πλευρά, στα νεφρά, στα πόδια, ενώ κρύωνε. Το σωστικό συνεργείο άναψε φωτιά για να τον ζεστάνει, τον σκέπασαν με κουβέρτες και προσπαθούσαν να τον κρατήσουν στη ζωή καταβάλλοντες και οι ίδιοι υπεράνθρωπες προσπάθειες. Του έκαναν ΚΑΡΠΑ, προσπαθούσαν να τον εμψυχώσουν, όμως, δυστυχώς ο 40χρονος έλεγε διαρκώς ότι κρυώνει και πως πονάει.

Σύμφωνα με το patris άτομα που βρίσκονταν από την πρώτη στιγμή στο πλευρό του άτυχου 40χρονου, ο οποίος κατά πληροφορίες ήταν σχολικός νοσηλευτής, είπαν ότι ίσως ο άνθρωπος αυτός να ζούσε σήμερα, εάν είχε έρθει το ελικόπτερο από την πρώτη στιγμή.

Οι ώρες αγωνίες για μια από τις πιο δύσκολες επιχειρήσεις

Ο 37χρονος τραυματίστηκε όταν εκτελούσε κατάβαση του καταρράκτη Αμπά, στα Αστερούσια Όρη, του δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Σε κλήση του στο ΕΚΑΒ ανέφερε ότι είχε τραυματιστεί στο πόδι και στα πλευρά.

Οι διασωστικές δυνάμεις, πυροσβεστική, ΕΜΑΚ και δασοκομάντος που έσπευσαν στο σημείο, αντιμετώπισαν δυσκολία στην προσέγγιση του 37χρονου και ζητήθηκε συνδρομή από ελικόπτερο Super Puma.

Το πρωί της επόμενης ημέρας (8/12), έγινε γνωστό πως το ελικόπτερο δεν μπορούσε επίσης να προσεγγίσει το ιδιαίτερα δύσβατο σημείο. Τότε ξεκίνησε μια μακρά και δύσκολη επιχείρηση από τους διασώστες.

Όταν μετά από αρκετές ώρες εντόπισαν και ανέσυραν τον 37χρονο Στέλιο, διαπιστώθηκε ότι δεν άντεξε και άφησε την τελευταία του πνοή.

Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής

Κατά τις μεσημεριανές ώρες χθες Κυριακή 07 Δεκεμβρίου 2025, ειδοποιήθηκε το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος, για έρευνα και διάσωση άνδρα, στο φαράγγι του Αμπά, στα Αστερούσια Όρη, στην Π.Ε. Ηρακλείου Κρήτης.

Κινητοποιήθηκαν συνολικά 31 πυροσβέστες από το Π.Κ. Πύργου Μονοφατσίου, την 3η Ε.ΜΟ.Δ.Ε., καθώς και από την Ορειβατική Ομάδα Έρευνας και Διάσωσης (Ο.Ο.Ε.Δ.) της 3ης Ε.Μ.Α.Κ.

Επίσης, κινητοποιήθηκε ελικόπτερο του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας & Διάσωσης (Ε.Κ.Σ.Ε.Δ.).

Οι Πυροσβέστες, αφού εντόπισαν τον άνδρα σε δύσβατο σημείο στο φαράγγι του Αμπά, με συντονισμένες ενέργειες και τη με χρήση ορειβατικού εξοπλισμού, τον μετέφεραν σε προσβάσιμο σημείο, από όπου τον παρέλαβε ασθενοφόρο του Ε.Κ.Α.Β. χωρίς τις αισθήσεις του.

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε μεσημεριανές ώρες σήμερα Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου 2025.

Η ανάρτηση από τον πατέρα του Ερμή Θεοχαρόπουλου

Ανάρτηση για το τραγικό περιστατικό έκανε και ο πατέρας του Ερμή Θεοχαρόπουλου, που έχασε τη ζωή του στα Τζουμέρκα, περιμένοντας για την αεροδιακομιδή του.

