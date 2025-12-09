Δήμος Ηρακλείου:Άνοιξε ο δρόμος για την ανάπλαση στην περιοχή του Αγίου Κωνσταντίνου

Εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο η τροποποίηση του Σχεδίου Πόλης με σκοπό την αξιοποίηση τμήματος του κοιμητηρίου που δεν χρησιμοποιείται ως ανοικτό κοινόχρηστο χώρο πρασίνου, τη δημιουργία αυλής για το 16ο Δημοτικό Σχολείο, τη βελτίωση της κυκλοφορίας οχημάτων και πεζών και τη δημιουργία νέων θέσεων στάθμευσης

Άνοιξε ο δρόμος για την έναρξη της διαδικασίας τροποποίησης του Σχεδίου Πόλης στην ευρύτερη περιοχή του Δημοτικού Κοιμητηρίου Αγίου Κωνσταντίνου (οδοί Πλούτωνος, παρ. Πλούτωνος και Βερμίου) με την ομόφωνη έγκριση της εισήγησης της Δημοτικής Αρχής από το Δημοτικό Συμβούλιο στην συνεδρίαση της 8ης Δεκεμβρίου.

Κατά την τοποθέτησή του ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός επεσήμανε ότι η Δημοτική Αρχή ανταποκρίνεται σε ένα πάγιο αίτημα των κατοίκων και ξεκινάει την αναγκαία διαδικασία προκειμένου τμήμα του Δημοτικού Κοιμητηρίου (που δεν χρησιμοποιείται εδώ και πολλά χρόνια) να αξιοποιηθεί για τη δημιουργία ανοικτού κοινόχρηστου χώρου πρασίνου, να δημιουργηθεί αυλή για το 16ο Δημοτικό Σχολείο, να βελτιωθεί η κυκλοφορία οχημάτων και πεζών καθώς και να δημιουργηθούν νέες θέσεις στάθμευσης.

Ο Δήμαρχος Ηρακλείου δήλωσε ότι η διαδικασία σε καμία περίπτωση δεν θίγει τους οικογενειακούς τάφους του Κοιμητηρίου ούτε και το «Αγγλικό Νεκροταφείο» και αναφέρθηκε στα πολλαπλά οφέλη για τους δημότες: «Τι έχουμε λοιπόν από αυτή την τροποποίηση; Τι κερδίζουμε;

Το σχολείο αποκτά αυλή σε έναν δρόμο ενός αδρανούς πλάτους που είναι παρόμοιος με άλλες περιοχές του Ηρακλείου στις οποίες ωστόσο δεν έχουμε πεζοδρόμια. Αυτό είναι κάτι το οποίο μας απασχολεί και το έχω θέσει και προσωπικά και είναι μέρος της ατζέντας μας και με τον Γιώργο Σισαμάκη και με την Τεχνική Υπηρεσία.

Έχουμε λοιπόν την αυλή, έχουμε την διάνοιξη της οδού Βερμίου και έχουμε και την απόδοση ενός χώρου κοινόχρηστου, της τάξεως του πάρκου Θεοτοκόπουλου. Αυτό δημιουργεί τις δυνατότητες και κυκλοφοριακών εξυπηρετήσεων και ανακουφίσεων για τις οποίες θα υπάρξουν ειδικές πρόνοιες».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Αλέξης Καλοκαιρινός στο 16ο Δημοτικό Σχολείο, του οποίου η ανάγκη για αύλειο χώρο υπήρξε η αφετηρία του σχεδιασμού, αναφέροντας ότι η προτεινόμενη έκταση που θα χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη της συγκεκριμένης ανάγκης είναι ανεξάρτητη από την έκταση του Δημοτικού Κοιμητηρίου:

«Η λύση για τον αύλειο χώρο του σχολείου στην οδό Πλούτωνος είναι ανεξάρτητη από το Κοιμητήριο. Στην αρχική φάση των συζητήσεών μας ετέθη αυτός ο προβληματισμός, να προχωρήσουμε σε μια σημειακότερη τροποποίηση του μεγάλου και αδρανούς πλάτους της οδού Πλούτωνος. Ήταν εφικτό να γίνει και μάλιστα χωρίς καν να διακοπεί η διαμπερής κίνηση τροχοφόρων.

Ήταν αυτό με το οποίο ξεκινήσαμε, όμως έγινε πολύ γρήγορα σε όλους μας προφανές ότι από τη στιγμή που προχωράμε σε μια τροποποίηση, υπάρχει και η συναρτημένη ανάγκη του Κοιμητηρίου. Θα έπρεπε όλα αυτά να συνδυαστούν και έτσι να καταλήξουμε στην πρόταση η οποία περιλαμβάνει και την αναδιευθέτηση του χώρου του Κοιμητηρίου στην έκταση που αναφέρθηκε και την δέσμευση μέρους της οδού υπέρ του αύλειου χώρου και την διάνοιξη της Βερμίου».

Όπως τονίστηκε ιδιαίτερα, είναι η πρώτη φορά που η ίδια η Υπηρεσία Πολεοδομίας του Δήμου Ηρακλείου εκπονεί μελέτη τροποποίησης του Σχεδίου Πόλης, γεγονός για το οποίο ο Αλέξης Καλοκαιρινός εξέφρασε την μεγάλη του ικανοποίηση και συνεχάρη την Αντιδήμαρχο Χωροταξικού Σχεδιασμού, Πολεοδομίας & Δημοτικής Περιουσίας Στέλα Αρχοντάκη καθώς και τον Προϊστάμενο Πολεοδομικών Μελετών Γιώργο Πολυχρονάκη, ο οποίος παρέστη στη συνεδρίαση δίνοντας τις απαραίτητες διευκρινήσεις στο Σώμα. Όπως δήλωσε ο Δήμαρχος Ηρακλείου:

«Θα χρειαστούν οι αναρτήσεις, οι γνώμες και τα υπόλοιπα για να φτάσουμε σε έργο, αλλά ας πορευτούμε επιτέλους, ας πάμε να το κάνουμε και θεωρώ ότι πρέπει να γίνει το πρώτο βήμα σήμερα. Θέλω να εκφράσω την μεγάλη ικανοποίηση μου για κάτι που ανέφερε ο Γιώργος Πολυχρονάκης ότι αυτή είναι μια μελέτη οίκοθεν και είναι και η απόδειξη ότι μπορούμε αν θέλουμε, αν έχουμε τη σωστή προτεραιοποίηση, εάν στοχεύσουμε σωστά και συγκεντρώσουμε τις δυνάμεις μας ο Δήμος μπορεί

Θέλω για αυτό τον λόγο να συγχαρώ και την Αντιδήμαρχο Στέλλα Αρχοντάκη και τον Γιώργο Πολυχρονάκη που είναι και ο μελετητής, για ένα αποτέλεσμα που ήρθε σε σύντομο χρόνο άρτιο, πλήρες, με όλες τις παραμέτρους ρυθμισμένες».

Αξίζει να αναφερθεί ότι στο Δημοτικό Συμβούλιο παρέστησαν η Διευθύντρια του 16ου Δημοτικού Σχολείου Κυριακή Γενιτσαρίδου καθώς και οι εκπαιδευτικοί του Σχολείου εκφράζοντας τις θερμές ευχαριστίες τους προς τη Δημοτική Αρχή για την φροντίδα με την οποία δρομολόγησε τη λύση για την ικανοποίηση του σημαντικού αυτού αιτήματος της σχολικής μονάδας, το οποίο εκκρεμεί εδώ και πολλά χρόνια.

Τα επόμενα βήματα της διαδικασίας προβλέπουν την προσωπική ενημέρωση όλων των ιδιοκτητών, τη δημοσιοποίηση μέσω των ΜΜΕ και την ανάρτηση του Σχεδίου στην Πολεοδομία του Δήμου Ηρακλείου για κατάθεση τυχών ενστάσεων και, τέλος, την κατάθεσή του στην Περιφέρεια Κρήτης για την οριστική έγκριση.