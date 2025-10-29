Χανιά : Σύλληψη τριών ατόμων με ναρκωτικά και τα κατά περίπτωση αδικήματα της απόπειρας ανθρωποκτονίας

Συνελήφθησαν -3- αλλοδαποί κατηγορούμενοι για τα κατά περίπτωση αδικήματα της απόπειρας ανθρωποκτονίας και παραβάσεων νομοθεσίας περί ναρκωτικών στα Χανιά

Κατασχέθηκαν σχεδόν -600- γραμμάρια κάνναβης , -2- δενδρύλλια κάνναβης και χρηματικό ποσό -2.950- ευρώ

Συνελήφθησαν χθες (28.10.2025) πρωινές ώρες από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων -3- αλλοδαποί (2 άνδρες και γυναίκα) κατηγορούμενοι για τα κατά περίπτωση αδικήματα της απόπειρας ανθρωποκτονίας και παραβάσεων νομοθεσίας περί ναρκωτικών .

Ειδικότερα πρωινές ώρες χθες (28.10.2025) και μετά από επεισόδιο που είχε προηγηθεί μεταξύ τριών αλλοδαπών κατά τη διάρκεια του οποίου τραυματίσθηκε ένας αλλοδαπός, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων και του Τμήματος Άμεσης Δράσης Χανίων πραγματοποίησαν έλεγχο στους αλλοδαπούς και έρευνες σε οικίες και περιβάλλοντες χώρους αυτών σε περιοχές του Δήμου Χανίων κατά τη διάρκεια των οποίων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά:

• -594,4 -γραμμάρια κάνναβης

• -2- δενδρύλλια κάνναβης ύψους 1,5 μέτρων

• Χρηματικό ποσό 2.950 ευρώ ως προερχόμενο από εγκληματική δραστηριότητα

• -2- συσκευές κινητών τηλεφώνων

• μαχαίρι

Η προανάκριση ενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.