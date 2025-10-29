Ρέθυμνο:Διεπιστημονικό Συμπόσιο “Κάνναβος” στο πλαίσιο του 8ου Φεστιβάλ Τέχνης

Το 8ο Φεστιβάλ Τέχνης Ν.Σ. σε συνδιοργάνωση

με το Τμήμα Πολιτισμού του Δήμου Ρεθύμνης

παρουσιάζει 1 & 2 Νοεμβρίου στο Ρέθυμνο,

Διήμερο Διεπιστημονικό Συμπόσιο

με θέμα τον: Κάνναβο

Το Διήμερο Διεπιστημονικό Συμπόσιο καλείται να διερευνήσει τις ιδεολογικές, πραγματικές, γεωγραφικές, γεωμετρικές και κατασκευαστικές προεκτάσεις της μνημοσύνης ενός Καννάβου. Ακαδημαϊκοί από τον χώρο των Πολυτεχνικών/Πανεπιστημιακών Σχολών, των ανθρωπιστικών επιστημών, δάσκαλοι της εκπαίδευσης και της Τέχνης πραγματεύονται και αναρωτιούνται μαζί μας, επιζητώντας διάλογο.

Καταθέτουν το σύνολο των σκέψεών τους, των οποίων την ορθότητα θα διερευνήσουμε.

Περί τίνος λοιπόν πρόκειται;

Ο Κάνναβος εμφανίζεται στη ζωή μας με θέαση ή χωρίς θέαση; Ορατά ή αόρατα, με πλαστή αρμονία ή χωρίς αυτήν; Εξυπηρετεί ή όχι τη σωστή διαβίωσή μας; Αντιμετωπίζουμε τα κτίσματα ως αντικείμενα ύψιστου ενδιαφέροντος, που διαθέτουν μνήμη;

Η εκάστοτε εμπειρία μαζί τους αποτελεί το αποτέλεσμα της ψυχολογικής κατάστασης, σε συνδυασμό με τα δεδομένα του περιβάλλοντος μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή; Διαμορφώνουμε και ανταποκρινόμαστε ανάλογα με τα δεδομένα της εποχής;

Χαράζουμε αυτοτέλειες ή εγκλεισμούς; Κατασκευάζουμε μηχανές με αυξανόμενη ταχύτητα; Ανατινάζουμε τον κύκλο του πολιτισμού και τον κύκλο της βαρβαρότητας εντός και εκτός χώρου και ορίων;

Μπορεί ο προβολέας της Τέχνης και γενικότερα των ανθρωπιστικών επιστημών, να φωτίσει το κοινωνικό τραύμα και να πάψει να φωτίζει παραπλανητικά τον εαυτό της; Ο χρόνος στον χώρο δημιουργεί ταυτότητες; Χρειαζόμαστε νέους τρόπους αφήγησης, που δεν αποσιωπούν την καλλιέργεια της μνήμης; Έχουμε πίστη, η οποία θεμελιώνει τη μνήμη κι αν ναι, τη διατηρούμε; Τελικά είναι ο Κάνναβος η σωτηρία της ψυχής;

Ερωτήματα, που δεν επιδέχονται απαραίτητα οριστικές απαντήσεις, επειδή η Τέχνη τουλάχιστον, υπάρχει και μακροημερεύει χάρη στα αναπάντητα ερωτήματα.

Όλοι οι συμμετέχοντες θα λάβουν βεβαίωση συμμετοχής

Επιπλέον:

Ως προπομπός και φινάλε του Συμποσίου, στον ισόγειο χώρο του κτιρίου, από 30 Οκτωβρίου έως 4 Νοεμβρίου θα προβάλλονται σε βίντεο, τρεις ερευνητικές/ διπλωματικές εργασίες φοιτητών Αρχιτεκτονικής του Πολυτεχνείου Κρήτης, με κεντρική αναφορά τον Κάνναβο.

Ώρες προβολών: 6.00 – 9.00 μ.μ.

Πληροφορίες: 8ο Φεστιβάλ Τέχνης Ν.Σ. Χρυσούλα Σκεπετζή τηλ. 6976955084 https://nsartfestival7.wordpress.com/

Πρόγραμμα συμποσίου και συμμετοχές:

1η μέρα

Συντονισμός: Σκεύος Παπαϊωάννου, Ομ. Καθηγητής Κοινωνιολογίας και πρ. Κοσμήτωρ της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών, (Πανεπιστήμιο Κρήτης)

5.15-5.30μ.μ. Μάνος Τσάκωνας, Αρχιτέκτων, Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Δήμου Ρεθύμνης

“Δίλημμα”

5.30-5.45μ.μ. Νίκος Σκουτέλης, Καθηγητής Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού (Πολυτεχνείο Κρήτης)

“Ο κάνναβος του Δαίδαλου“

5.45-6.00μ.μ. Μανόλης Τζανάκης, Αν. Καθηγητής Κοινωνιολογίας της Ασθένειας και των Ιατρικών Θεσμών (Πανεπιστήμιο Κρήτης)

“Το πολύσημο του ψυχιατρικού εγκλεισμού: μαρτυρίες και ερμηνείες των αδιεξόδων”

6.00-6.15μ.μ. Αλέξης Τζομπανάκης, Αν. Καθηγητής Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού (Πολυτεχνείο Κρήτης)

“O κάνναβος μεταξύ σταθερότητας και μετασχηματισμού. Aπό την ‘κυριολεκτική’ στην ‘φαινομενική’ ουδετερότητα“

6.15-6.30μ.μ. Nτόρα Αλιγιζάκη, Ψυχολόγος, BSc, MSc, Υπ. Διδάκτωρ (Πανεπιστήμιο Κρήτης)

“Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων. Χώρος και το αίσθημα της Ελευθερίας”

6.30-7.00μ.μ. Συζήτηση

7.00-7.15μ.μ. Διάλειμμα

Συντονισμός: Κωνσταντίνος Σπανουδάκης, Καθηγητής Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας (Πανεπιστήμιο Κρήτης)

7.15-7.30μ.μ. Κλήμης Ασλανίδης, Αν. Καθηγητής Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού και Αποκατάστασης Ιστορικών κτηρίων (Πολυτεχνείο Κρήτης)

“Δάση υποστυλωμάτων“

7.30-7.45μ.μ. Σκεύος Παπαϊωάννου,Ομ. Καθηγητής Κοινωνιολογίας και πρ. Κοσμήτορας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών (Πανεπιστήμιο Κρήτης)

“Ο κάνναβος στην κοινωνιολογική θεωρία και εφαρμοσμένη κοινωνιολογία”

7.45-8.00μ.μ. Ηλίας Κουρκούτας, Καθηγητής Ψυχολογίας Παιδικών και Εφηβικών Διαταραχών (Πανεπιστήμιο Κρήτης)

“Transitional spaces: Ενδιάμεσοι-Μεταβατικοί χώροι σε ατομικό και κοινωνικό επίπεδο και η ικανότητα συμβολοποίησης”

8.00-8.15μ.μ. Μαριάννα Καλαϊτζιδάκη, Αν. Καθηγήτρια Βιολογίας-Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Πανεπιστήμιο Κρήτης)

“Περί Ορίων…Χωρίς όρια”

8.15-8.30μ.μ. Αλιγιζάκη Μαριλένα, Εικαστικός, Διδάκτωρ ΑΣΚΤ Αθήνας

“Λογότυπα ως κάνναβος ταυτότητας: συμβολικές και αισθητικές δομές αυτοοργανωμένων ομάδων και κοινοτήτων αντίστασης στον δημόσιο χώρο”

8.30-9.00μ.μ. Συζήτηση

2η μέρα

Συντονισμός: Χατζημιχαηλίδης Κυριάκος, Σκηνοθέτης, Παραγωγός

5.15 – 5.30μ.μ. Δήμητρα Βλασσάκη: Αρχιτέκτων

“Από τις Ιπποδάμειες μέχρι τις Σύγχρονες πόλεις: ερμηνεία του ορθογωνικού καννάβου στην Ευρώπη”

5.30-5.45μ.μ. Σουζάνα Χούλια-Καπελώνη, Επίτιμη Διευθύντρια Αρχαιοτήτων

“Στα ερείπια της Ολύνθου…”

5.45-6.00μ.μ. Αναστασία Βλατίτση: Αρχιτέκτων

“Κάνναβος και νέες σχεδιασμένες πόλεις: ο ρόλος του ορθοκανονικού συστήματος στην οργάνωση του χώρου”

6.00-6.15μ.μ. Πετρούλα Βαρθαλίτου & Νίκος Μαραγκουδάκης, Αρχαιολόγοι

“Κάνναβος: Ορθολογισμός του χώρου και του χρόνου”

6.15-6.30μ.μ. Σοφία Θανάσουλα & Εύα Δερμάτη, Υποψ. Διδακτ. Εγκληματολογικής Ψυχολογίας (Πανεπιστήμιο Κρήτης)

“Εκτός καννάβου: Αφηγήσεις από το πεδίο του Ποινικού Εγκλεισμού και της Τοξικοεξάρτησης”

6.30-6.45μ.μ. Καίτη Ρεμπατσουλέα & Κυριακή Φλουρή, Νηπιαγωγοί

“Τα παρεξηγημένα όρια”

6.45-7.00μ.μ. Συζήτηση

7.00-7.30μ.μ. Διάλειμμα

Συντονισμός: Κωστής Καπελώνης, Σκηνοθέτης, Ηθοποιός

7.30-7.45μ.μ. Χατζημιχαηλίδης Κυριάκος, Σκηνοθέτης, Παραγωγός

“Ο Κάνναβος ως ένα ζωτικό πλαίσιο ύπαρξης”

7.45-8.00μ.μ. Άννα Μαχαιριανάκη, Σκηνογράφος-Ενδυματολόγος

“Αποδομώντας τον κάνναβο της κλειστής θεατρικής σκηνής, χαράσσουμε νέους δρόμους δημιουργίας, νέες σχέσεις και νέα ιερότητα στην επιτέλεση της θεατρικής πράξης”

8.00-8.15μ.μ. Γιώργης Καπελώνης, Χημικός, Φωτογράφος

“Φανερός και κρυφός κάνναβος στη φωτογραφία”

8.15-8.30μ.μ. Γιάννης Μπλέτας, Ηθοποιός, Σκηνοθέτης, Κινηματογραφιστής & Ειρήνη Κλάδου Εκπαιδευτικός, “Stelianna” (ντοκιμαντέρ μικρού μήκους για τον αυτισμό)

8.30-8.45 μ.μ. Αλέξανδρος Πέρρος Ηθοποιός & Σοφία Τσοτουλίδου, Χορεύτρια

Performance: ” Ύμνος Ορίων ”

8.45-9.15 μ.μ. Συζήτηση