Φιλοξενία από την Περιφέρεια Κρήτης τουριστικών πρακτόρων από το Ηνωμένο Βασίλειο και ταξιδιωτικής εκπομπής από τη Βραζιλία για την τουριστική προβολή του νησιού

Δράσεις φιλοξενίας για την προώθηση του τουριστικού προϊόντος του νησιού πραγματοποίησε η Διεύθυνση Τουρισμού της Περιφέρειας Κρήτης τον μήνα Οκτώβριο. Συγκεκριμένα στο πλαίσιο του προγράμματος τουριστικής προβολής για το 2025 πραγματοποιήθηκαν οι παρακάτω δράσεις:

• Μετά από επαγγελματική συνάντηση στο πλαίσιο της διεθνής έκθεσης τουρισμού FITUR 2025 (Μαδρίτη) και τη σχετική θετική σύσταση του Γραφείου ΕΟΤ Ισπανίας, η Περιφέρεια Κρήτης φιλοξένησε τον κ. Igor Duarte παραγωγό της βραζιλιάνικης ταξιδιωτικής εκπομπής για οικογένειες «Cris Pelo Mundo» από 14-21 Οκτωβρίου 2025.

Η εν λόγω ταξιδιωτική εκπομπή απευθύνεται σε μια αγορά που αποτελείται από 12 εκατομμύρια νοικοκυριά στη Βραζιλία, και προβάλλεται μέσω του Travel Box Brazil (ένα από τα top 5 τηλεοπτικά κανάλια της Βραζιλίας).

Ο κος Duarte επισκέφθηκε την Κρήτη με την οικογένειά του προκειμένου να γυρίσουν ένα επεισόδιο για την εν λόγω εκπομπή. Στη διάρκεια της παραμονής τους στο νησί επισκέφθηκαν παραδοσιακά χωριά, αρχαιολογικούς χώρους, βραβευμένες παραλίες, το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας και το Ενυδρείο Κρήτης κλπ., και γεύτηκαν την κρητική κουζίνα, με τον κ. Duarte να αποχωρεί δηλώνοντας ότι η ποικιλόμορφη Κρήτη της αυθεντικής φιλοξενίας είναι το νέο αγαπημένο του ελληνικό νησί.

• Σε συνεργασία με το Γραφείο ΕΟΤ Ην. Βασιλείου & Ιρλανδίας, την Easyjet Holidays και το δημοφιλές επαγγελματικό περιοδικό TTG η Περιφέρεια Κρήτης φιλοξένησε από 20-23 Οκτωβρίου 2025 οκτώ Βρετανούς τουριστικούς πράκτορες στο πλαίσιο της δράσης TTG Sustainable Greece.

Οι συγκεκριμένοι κορυφαίοι τουριστικοί πράκτορες είχαν ολοκληρώσει το πρόγραμμα βιωσιμότητας του περιοδικού TTG και είχαν λάβει τον τίτλο του Sustainable Ambassador (TTG Sustainable Travel Heroes), ενώ συνοδεύτηκαν στην Κρήτη από την Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Γραφείου ΕΟΤ Ην. Βασιλείου & Ιρλανδίας κα Άντζελα Τζίφα, μία δημοσιογράφο του TTG, καθώς και στελέχη βιωσιμότητας της EasyJet Holidays.

Στο πλαίσιο της σύντομης επίσκεψής τους στην Κρήτη, οι φιλοξενούμενοι ξεναγήθηκαν στον αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού, επισκέφθηκαν οινοποιείο και φάρμα βιολογικών προϊόντων, γεύτηκαν την κρητική παραδοσιακή κουζίνα και συμμετείχαν σε εμπειρίες που στηρίζουν τις τοπικές κοινωνίες, αποχωρώντας ενθουσιασμένοι τόσο για την ένθερμη φιλοξενία όσο και για την προσπάθεια φορέων, επιχειρηματιών του τουρισμού και της τοπικής κοινωνίας για την ανάπτυξη ενός βιώσιμου τουριστικού μοντέλου.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού της Περιφέρειας Κρήτης Δρ Κυριάκος Κώτσογλου δήλωσε σχετικά:

«Αν υπάρχει κάτι που διαφοροποιεί τον Κρητικό Τουρισμό, είναι η φιλοξενία, αυτή καθαυτή! Έτσι, θα μπορούσε να πει κανείς ότι κάθε ταξίδι εξοικείωσης είναι για εμάς και μια τέλεια ευκαιρία προσομοίωσης, ένα απτό παράδειγμα του τι θα νιώσουν οι επισκέπτες μας και οι πελάτες των επισκεπτών μας. Η φιλόξενη Κρήτη δεν αποτελεί πυλώνα της Στρατηγικής μας γιατί απλά είναι ο ορισμός του προορισμού μας, κάτι μέσα από το DNA του κι αυταπόδεικτη στην Κρήτη, Παντού!!»