ΚΡΗΤΗΧΑΝΙΑ

Χανιά:Συμμετοχή του Δημάρχου Καντάνου-Σελίνου στις Εκδηλώσεις Τιμής και Μνήμης για την 81η Επέτειο του Ολοκαυτώματος Χορτιάτη του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Ο Δήμαρχος Καντάνου-Σελίνου κ. Αντώνιος Περράκης συμμετείχε στις Εκδηλώσεις Τιμής και Μνήμης για την 81η Επέτειο του Ολοκαυτώματος Χορτιάτη, που πραγματοποιήθηκαν την Κυριακή 31 Αυγούστου, την Δευτέρα 1η Σεπτεμβρίου και την Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου 2025, στην Κοινότητα Χορτιάτη, του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη στην Θεσσαλονίκη, τιμώντας τα 146 αθώα θύματα της ναζιστικής θηριωδίας που εκτελέστηκαν άδικα στις 2 Σεπτεμβρίου του 1944.

Κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων, ο κ. Δήμαρχος κατέθεσε στεφάνι στο Μνημείο Θυμάτων του Ολοκαυτώματος αποδίδοντας φόρο τιμής στα θύματα της ναζιστικής θηριωδίας.

Στα πλαίσια των εκδηλώσεων πραγματοποιήθηκε Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικτύου Μαρτυρικών Πόλεων και Χωριών της Ελλάδος, όπου ο Δήμαρχος συμμετείχε ενεργά εκπροσωπώντας τον Δήμο Καντάνου – Σελίνου.

Κατά την διάρκεια της συνεδρίασης συζητήθηκαν κοινές δράσεις για την ενίσχυση της Ιστορικής Μνήμης και προώθηση πρωτοβουλιών για την ανάδειξη της αλήθειας για τα εγκλήματα του ναζισμού.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Δήμος Μαλεβιζίου:Ξεκινά αύριο το απόγευμα το 3ο...

0
Η μεγάλη γιορτή του πολιτισμού ξεκινά αύριο, Παρασκευή 6...

Δήμος Ηρακλείου:Η βραβευμένη ΦΩΝΩΔΙΑ στη Λότζια

0
Συνάντηση του Δημάρχου Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινού με το Φωνητικό...

Δήμος Μαλεβιζίου:Ξεκινά αύριο το απόγευμα το 3ο...

0
Η μεγάλη γιορτή του πολιτισμού ξεκινά αύριο, Παρασκευή 6...

Δήμος Ηρακλείου:Η βραβευμένη ΦΩΝΩΔΙΑ στη Λότζια

0
Συνάντηση του Δημάρχου Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινού με το Φωνητικό...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Τρεις νέες σχολικές μονάδες και εκτεταμένες παρεμβάσεις σε σχολεία του Δήμου Χανίων – Αυτοψία Δημάρχου Χανίων, σε σχολεία του Δήμου Χανίων
Επόμενο άρθρο
Δήμος Γόρτυνας:Σε εξέλιξη οι εργασίες στο Κλειστό Γυμναστήριο Ασημίου
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
DOLE Μπανάνες 300Χ250
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Δήμος Μαλεβιζίου:Ξεκινά αύριο το απόγευμα το 3ο Malevizi Festival στο Γάζι

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Η μεγάλη γιορτή του πολιτισμού ξεκινά αύριο, Παρασκευή 6...

Δήμος Ηρακλείου:Η βραβευμένη ΦΩΝΩΔΙΑ στη Λότζια

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Συνάντηση του Δημάρχου Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινού με το Φωνητικό...

Χανιά : Εκδήλωση για την Ειρήνη στο εργο του Μ. Θεοδωράκη

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Ο Παγκρήτιος Σύλλογος Φίλων Μίκη Θεοδωράκη, η Επιτροπή Ειρήνης...

Εγκαινιάστηκαν οι εκδηλώσεις για τον αρμενικό πολιτισμό – Παρών ο Λευτέρης Αυγενάκης

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Χθες, Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου, πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια της φωτογραφικής...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST