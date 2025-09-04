Χανιά:Συμμετοχή του Δημάρχου Καντάνου-Σελίνου στις Εκδηλώσεις Τιμής και Μνήμης για την 81η Επέτειο του Ολοκαυτώματος Χορτιάτη του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη

Ο Δήμαρχος Καντάνου-Σελίνου κ. Αντώνιος Περράκης συμμετείχε στις Εκδηλώσεις Τιμής και Μνήμης για την 81η Επέτειο του Ολοκαυτώματος Χορτιάτη, που πραγματοποιήθηκαν την Κυριακή 31 Αυγούστου, την Δευτέρα 1η Σεπτεμβρίου και την Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου 2025, στην Κοινότητα Χορτιάτη, του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη στην Θεσσαλονίκη, τιμώντας τα 146 αθώα θύματα της ναζιστικής θηριωδίας που εκτελέστηκαν άδικα στις 2 Σεπτεμβρίου του 1944.

Κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων, ο κ. Δήμαρχος κατέθεσε στεφάνι στο Μνημείο Θυμάτων του Ολοκαυτώματος αποδίδοντας φόρο τιμής στα θύματα της ναζιστικής θηριωδίας.

Στα πλαίσια των εκδηλώσεων πραγματοποιήθηκε Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικτύου Μαρτυρικών Πόλεων και Χωριών της Ελλάδος, όπου ο Δήμαρχος συμμετείχε ενεργά εκπροσωπώντας τον Δήμο Καντάνου – Σελίνου.

Κατά την διάρκεια της συνεδρίασης συζητήθηκαν κοινές δράσεις για την ενίσχυση της Ιστορικής Μνήμης και προώθηση πρωτοβουλιών για την ανάδειξη της αλήθειας για τα εγκλήματα του ναζισμού.