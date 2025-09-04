Δήμος Γόρτυνας:Σε εξέλιξη οι εργασίες στο Κλειστό Γυμναστήριο Ασημίου

Με ταχείς ρυθμούς προχωρούν οι εργασίες αποπεράτωσης του Κλειστού Γυμναστηρίου Ασημίου, όπου μετά την κατασκευή της τοιχοποιίας και την τοποθέτηση του μεταλλικού στεγάστρου, ξεκινάει ένας νέας κύκλος παρεμβάσεων, που αφορούν στον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό, υδραυλικές εγκαταστάσεις και λοιπές τεχνικές εργασίες.

Στον χώρο του Κλειστού Γυμναστηρίου Ασημίου βρέθηκαν ο Δήμαρχος Γόρτυνας, Μιχάλης Κοκολάκης, ο αντιδήμαρχος της Δ.Ε. Κόφινα, Κωνσταντίνος Κοκκινάκης, η δημοτική σύμβουλος, Μαρία Σέγκου και ο πρόεδρος της κοινότητας Ασημίου, Σίμος Κρουσταλάκης, που ενημερώθηκαν για την πορεία των εργασιών.

Το Κλειστό Γυμναστήριο Ασημίου θα αποτελέσει ένα σύγχρονο αθλητικό κέντρο, με δυνατότητα φιλοξενίας αγώνων μπάσκετ, βόλεϊ, χάντμπολ και άλλων αθλητικών δραστηριοτήτων, με σκοπό την προαγωγή του αθλητισμού και του πολιτισμού και την εξυπηρέτηση των αναγκών των αθλητικών σωματείων, των αθλητών και των νέων της ευρύτερης περιοχής.