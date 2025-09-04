ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Δήμος Γόρτυνας:Σε εξέλιξη οι εργασίες στο Κλειστό Γυμναστήριο Ασημίου

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Με ταχείς ρυθμούς προχωρούν οι εργασίες αποπεράτωσης του Κλειστού Γυμναστηρίου Ασημίου, όπου μετά την κατασκευή της τοιχοποιίας και την τοποθέτηση του μεταλλικού στεγάστρου, ξεκινάει ένας νέας κύκλος παρεμβάσεων, που αφορούν στον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό, υδραυλικές εγκαταστάσεις και λοιπές τεχνικές εργασίες.

Στον χώρο του Κλειστού Γυμναστηρίου Ασημίου βρέθηκαν ο Δήμαρχος Γόρτυνας, Μιχάλης Κοκολάκης, ο αντιδήμαρχος της Δ.Ε. Κόφινα, Κωνσταντίνος Κοκκινάκης, η δημοτική σύμβουλος, Μαρία Σέγκου και ο πρόεδρος της κοινότητας Ασημίου, Σίμος Κρουσταλάκης, που ενημερώθηκαν για την πορεία των εργασιών.

Το Κλειστό Γυμναστήριο Ασημίου θα αποτελέσει ένα σύγχρονο αθλητικό κέντρο, με δυνατότητα φιλοξενίας αγώνων μπάσκετ, βόλεϊ, χάντμπολ και άλλων αθλητικών δραστηριοτήτων, με σκοπό την προαγωγή του αθλητισμού και του πολιτισμού και την εξυπηρέτηση των αναγκών των αθλητικών σωματείων, των αθλητών και των νέων της ευρύτερης περιοχής.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Δήμος Μαλεβιζίου:Ξεκινά αύριο το απόγευμα το 3ο...

0
Η μεγάλη γιορτή του πολιτισμού ξεκινά αύριο, Παρασκευή 6...

Δήμος Ηρακλείου:Η βραβευμένη ΦΩΝΩΔΙΑ στη Λότζια

0
Συνάντηση του Δημάρχου Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινού με το Φωνητικό...

Δήμος Μαλεβιζίου:Ξεκινά αύριο το απόγευμα το 3ο...

0
Η μεγάλη γιορτή του πολιτισμού ξεκινά αύριο, Παρασκευή 6...

Δήμος Ηρακλείου:Η βραβευμένη ΦΩΝΩΔΙΑ στη Λότζια

0
Συνάντηση του Δημάρχου Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινού με το Φωνητικό...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Ηράκλειο:Προβλήματα στην υδροδότηση της πόλης λόγω διακοπής λειτουργίας του διυλιστηρίου του Φράγματος Αποσελέμη
Επόμενο άρθρο
Ηράκλειο:Βραβεύθηκαν οι μαθητές του Κοινωνικού Φροντιστηρίου του Δήμου Ηρακλείου που πέτυχαν την εισαγωγή τους σε ΑΕΙ
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
DOLE Μπανάνες 300Χ250
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Δήμος Μαλεβιζίου:Ξεκινά αύριο το απόγευμα το 3ο Malevizi Festival στο Γάζι

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Η μεγάλη γιορτή του πολιτισμού ξεκινά αύριο, Παρασκευή 6...

Δήμος Ηρακλείου:Η βραβευμένη ΦΩΝΩΔΙΑ στη Λότζια

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Συνάντηση του Δημάρχου Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινού με το Φωνητικό...

Χανιά : Εκδήλωση για την Ειρήνη στο εργο του Μ. Θεοδωράκη

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Ο Παγκρήτιος Σύλλογος Φίλων Μίκη Θεοδωράκη, η Επιτροπή Ειρήνης...

Εγκαινιάστηκαν οι εκδηλώσεις για τον αρμενικό πολιτισμό – Παρών ο Λευτέρης Αυγενάκης

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Χθες, Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου, πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια της φωτογραφικής...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST