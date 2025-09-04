ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Ηράκλειο:Προβλήματα στην υδροδότηση της πόλης λόγω διακοπής λειτουργίας του διυλιστηρίου του Φράγματος Αποσελέμη

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Παραμένει ενεργοποιημένο το σύνολο των γεωτρήσεων από τη ΔΕΥΑΗ ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι επιπτώσεις – Έκκληση για ορθολογική χρήση του νερού από τους πολίτες

Η ΔΕΥΑ Ηρακλείου ενημερώνει τους Δημότες του Ηρακλείου ότι η υδροδότηση από το διυλιστήριο του Αποσελέμη δεν έχει αποκατασταθεί ακόμα και δεν υπάρχει σαφής ενημέρωση από τον Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης (Ο.Α.Κ.) για τον ακριβή χρόνο της επανέναρξης υδροδότησης.

Συνεπώς και έως την πλήρη αποκατάσταση της βλάβης στο διυλιστήριο του Αποσελέμη θα εξακολουθήσουν και ενδεχομένως θα ενταθούν τα προβλήματα στην ομαλή υδροδότηση της πόλης του Ηρακλείου.

Πιο έντονα προβλήματα αναμένονται στις περιοχές:
• Εντός των Τειχών
• Πόρος
• Ανάληψη
• Κηπούπολή
• Εθνικής Αντιστάσεως
• Πατέλες
• Αγ. Ιωάννη Κνωσσού (ειδικότερα από οδό Χατζάκη και νοτιότερα)
• Καμίνια-Δειλινά

Μικρότερα προβλήματα αναμένονται στις περιοχές:
• Αγία Αικατερίνη
• Θέρισσος
• Ατσαλένιο
• Μασταμπάς
• Νέα Αλικαρνασσός

Η ΔΕΥΑΗ καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι επιπτώσεις από τη μειωμένη διατιθέμενη ποσότητα νερού για όλο το διάστημα έως την αποκατάσταση της λειτουργίας του διυλιστηρίου, έχοντας ενεργοποιήσει το σύνολο των εφεδρειών που διαθέτει. Για το λόγο αυτό απευθύνεται έκκληση προς του πολίτες να χρησιμοποιούν το νερό ορθολογικά, αποφεύγοντας την άσκοπη χρήση του ιδιαίτερα σε εργασίες που απαιτούν μεγάλες ποσότητες νερού (πλύσιμο αυλών, αυτοκινήτων κλπ).

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Δήμος Μαλεβιζίου:Ξεκινά αύριο το απόγευμα το 3ο...

0
Η μεγάλη γιορτή του πολιτισμού ξεκινά αύριο, Παρασκευή 6...

Δήμος Ηρακλείου:Η βραβευμένη ΦΩΝΩΔΙΑ στη Λότζια

0
Συνάντηση του Δημάρχου Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινού με το Φωνητικό...

Δήμος Μαλεβιζίου:Ξεκινά αύριο το απόγευμα το 3ο...

0
Η μεγάλη γιορτή του πολιτισμού ξεκινά αύριο, Παρασκευή 6...

Δήμος Ηρακλείου:Η βραβευμένη ΦΩΝΩΔΙΑ στη Λότζια

0
Συνάντηση του Δημάρχου Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινού με το Φωνητικό...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Δήμος Ηρακλείου:Το πρόγραμμα του 2ου Φεστιβάλ των Τειχών για τις 4 και 5 Σεπτεμβρίου
Επόμενο άρθρο
Δήμος Γόρτυνας:Σε εξέλιξη οι εργασίες στο Κλειστό Γυμναστήριο Ασημίου
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
DOLE Μπανάνες 300Χ250
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Δήμος Μαλεβιζίου:Ξεκινά αύριο το απόγευμα το 3ο Malevizi Festival στο Γάζι

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Η μεγάλη γιορτή του πολιτισμού ξεκινά αύριο, Παρασκευή 6...

Δήμος Ηρακλείου:Η βραβευμένη ΦΩΝΩΔΙΑ στη Λότζια

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Συνάντηση του Δημάρχου Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινού με το Φωνητικό...

Χανιά : Εκδήλωση για την Ειρήνη στο εργο του Μ. Θεοδωράκη

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Ο Παγκρήτιος Σύλλογος Φίλων Μίκη Θεοδωράκη, η Επιτροπή Ειρήνης...

Εγκαινιάστηκαν οι εκδηλώσεις για τον αρμενικό πολιτισμό – Παρών ο Λευτέρης Αυγενάκης

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Χθες, Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου, πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια της φωτογραφικής...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST