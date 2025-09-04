Ηράκλειο:Προβλήματα στην υδροδότηση της πόλης λόγω διακοπής λειτουργίας του διυλιστηρίου του Φράγματος Αποσελέμη

Παραμένει ενεργοποιημένο το σύνολο των γεωτρήσεων από τη ΔΕΥΑΗ ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι επιπτώσεις – Έκκληση για ορθολογική χρήση του νερού από τους πολίτες

Η ΔΕΥΑ Ηρακλείου ενημερώνει τους Δημότες του Ηρακλείου ότι η υδροδότηση από το διυλιστήριο του Αποσελέμη δεν έχει αποκατασταθεί ακόμα και δεν υπάρχει σαφής ενημέρωση από τον Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης (Ο.Α.Κ.) για τον ακριβή χρόνο της επανέναρξης υδροδότησης.

Συνεπώς και έως την πλήρη αποκατάσταση της βλάβης στο διυλιστήριο του Αποσελέμη θα εξακολουθήσουν και ενδεχομένως θα ενταθούν τα προβλήματα στην ομαλή υδροδότηση της πόλης του Ηρακλείου.

Πιο έντονα προβλήματα αναμένονται στις περιοχές:

• Εντός των Τειχών

• Πόρος

• Ανάληψη

• Κηπούπολή

• Εθνικής Αντιστάσεως

• Πατέλες

• Αγ. Ιωάννη Κνωσσού (ειδικότερα από οδό Χατζάκη και νοτιότερα)

• Καμίνια-Δειλινά

Μικρότερα προβλήματα αναμένονται στις περιοχές:

• Αγία Αικατερίνη

• Θέρισσος

• Ατσαλένιο

• Μασταμπάς

• Νέα Αλικαρνασσός

Η ΔΕΥΑΗ καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι επιπτώσεις από τη μειωμένη διατιθέμενη ποσότητα νερού για όλο το διάστημα έως την αποκατάσταση της λειτουργίας του διυλιστηρίου, έχοντας ενεργοποιήσει το σύνολο των εφεδρειών που διαθέτει. Για το λόγο αυτό απευθύνεται έκκληση προς του πολίτες να χρησιμοποιούν το νερό ορθολογικά, αποφεύγοντας την άσκοπη χρήση του ιδιαίτερα σε εργασίες που απαιτούν μεγάλες ποσότητες νερού (πλύσιμο αυλών, αυτοκινήτων κλπ).