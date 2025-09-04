Δήμος Ηρακλείου:Το πρόγραμμα του 2ου Φεστιβάλ των Τειχών για τις 4 και 5 Σεπτεμβρίου

Συνεχίζεται με συναυλίες και προβολές το 2ο Φεστιβάλ των Τειχών που διοργανώνεται από τον Δήμο Ηρακλείου και την Αντιδημαρχία Πολιτισμού με στόχο την ανάδειξη και ενσωμάτωση των Ενετικών τειχών της πόλης στην πολιτιστική ζωή των κατοίκων της και των επισκεπτών της.

Την Τετάρτη 3/9 στο Ανοικτό Θέατρο «Μίκης Θεοδωράκης» συνεχίστηκε το Εργαστήριο κρουστών για εφήβους από τον Νίκο Τουλιάτο. Στο Δασάκι του Προμαχώνα Ιησού πραγματοποιήθηκε λογοτεχνική βραδιά με θέμα τα Τείχη από την Ένωση Φιλολόγων Νομού Ηρακλείου και στην πλατεία στον Προμαχώνα Ιησού η συναυλία «Μια μεγάλη γιορτή» με τον Χρήστο Τσιαμούλη και την Καίτη Κουλλιά παρέσυρε στο χορό μικρούς και μεγάλους.

Το σινεφίλ κοινό της πόλης παρακολούθησε στον θερινό κινηματογράφο Βηθλεέμ την ταινία Kneecap σε σκηνοθεσία Rich Peppiatt και στην χαμηλή πλατεία του προμαχώνα Βιτούρι, στο πλαίσιο της οπτικοακουστικής δράσης Resonance at the gate της ομάδας common:sense, την ταινία Pink Floyd: The Wall (1982) σε σκηνοθεσία Άλαν Πάρκερ.

Το πρόγραμμα της Πέμπτης 4/9

Στην χαμηλή πλατεία του προμαχώνα Βιτούρι στις 20:00, στο πλαίσιο της οπτικοακουστικής δράσης Resonance at the gate της ομάδας common:sense θα παρουσιαστεί από τον Fly FM 88,1 και τους Nikos Papazoglou & Dimitris k. nick η μουσική εξέλιξη της house, από τα early 70s έως και σήμερα.

Η χορευτική performance Εκπαιδευόμενος Αστροναύτης της χορογράφου Χλόης Αλιγάννη θα παρουσιαστεί στο κηποθέατρο «Μάνος Χατζιδάκις» στις 21:00. Η χορογράφος δανείζεται στοιχεία από την εκπαίδευση των αστροναυτών και αναπαράγει τις συνθήκες ταξιδιού στο διάστημα, σε μια χορογραφική «συνομιλία» με ηλέκτρο-ποπ διάθεση.

Στον θερινό κινηματογράφο Βηθλεέμ θα προβληθεί στις 21:00 η ταινία Kneecap, η κωμική μουσική βιογραφία του βορειοϊρλανδικού συγκροτήματος χιπ-χοπ Kneecap σε σκηνοθεσία Rich Peppiatt.

Το πρόγραμμα της Παρασκευής 5/9

Η μουσική παράσταση «Σκηνές από το Δημοτικό Τραγούδι: Αφιέρωμα στον Παντελή Μπουκάλα» από το Θέατρο των Φωνών και την Άννα Παπαγιαννάκη Διβάνη θα παρουσιάσει ένα μουσικό οδοιπορικό στην παραδοσιακή ελληνική μουσική και τις πολυφωνικές εκδοχές της στον Προμαχώνα Βηθλεέμ στις 19:30.

Στο πλαίσιο της οπτικοακουστικής δράσης Resonance at the gate της ομάδας common:sense οι Ιωάννης Παπαδογιαννάκης και Ανδρέας Γιαννακάκης θα ταξιδέψουν όσους βρεθούν στην χαμηλή πλατεία του προμαχώνα Βιτούρι στις 20:00 σε ένα ηχητικό ταξίδι με ambient υφές, ρυθμικές επαναλήψεις και ηλεκτρονικές παρεμβάσεις.

Η μεγάλη συναυλία των Χαΐνηδων και των Social Waste, μια συναυλία πανηγύρι, καλλιτεχνική σύμπραξη, πολιτική θέση με ρυθμούς, ηχοχρώματα, όργανα της Μεσογείου των Βαλκανίων και όχι μόνο, θα πραγματοποιηθεί στο Γήπεδο του Εργοτέλη στον Προμαχώνα Μαρτινέγνκο στις 21:00.

Χρήσιμες πληροφορίες για 2ο Φεστιβάλ των Τειχών – Candia Walls Festival

Είσοδος – Εισιτήρια:

• Η διάθεση των δελτίων δωρεάν εισόδου και των εισιτηρίων γίνεται μέσω της υπηρεσίας ticketservices.gr δύο μέρες πριν την προγραμματισμένη ημερομηνία της κάθε παράστασης και έως την εξάντλησή τους.

• Περιορισμένος αριθμός εισιτηρίων και δελτίων δωρεάν εισόδου θα διατεθεί από το ταμείο του Κηποθεάτρου «Νίκος Καζαντζάκης», για δημότες που δεν έχουν δυνατότητα ηλεκτρονικής έκδοσης δύο μέρες πριν την προγραμματισμένη ημερομηνία της κάθε παράστασης και έως την εξάντλησή τους.

• Τιμές εισιτηρίων: 5€ (κανονικό), 2,5€ (μειωμένο: μαθητές, φοιτητές, πολύτεκνοι, άνεργοι, ΑΜεΑ, άνω των 65, παιδιά έως 6 ετών).

• Γενική είσοδος στον Θερινό Κινηματογράφο «Βηθλεέμ» 4€.

• Στις τιμές των εισιτηρίων δεν περιλαμβάνονται τα έξοδα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου.

• Στις εκδηλώσεις που δεν ορίζεται δελτίο δωρεάν εισόδου ή εισιτήριο, η είσοδος είναι ελεύθερη.

Προμηθευτείτε το εισιτήριό σας εδώ: www.ticketservices.gr/event/candia-walls-festival/

Υποστήριξη θεατών:

• Ώρα προσέλευσης: 30 λεπτά πριν την προγραμματισμένη έναρξη της παράστασης.

• Για την είσοδο στις παραστάσεις είναι απαραίτητη η επίδειξη τυπωμένου ή ηλεκτρονικού εισιτηρίου (όπου απαιτείται) καθώς και του αποδεικτικού δικαιώματος της έκπτωσης.

• Δεν επιτρέπεται η κράτηση θέσεων για θεατές που δεν βρίσκονται μέσα στον χώρο των Κηποθεάτρων, καθώς και η είσοδος μετά την έναρξη της παράστασης.

• Το προσωπικό των Κηποθεάτρων είναι διαθέσιμο να σας εξυπηρετήσει σε οτιδήποτε χρειαστείτε.

Επικοινωνία – Πληροφορίες:

• Στο γραφείο υποδοχής Κηποθέατρου «Ν. Καζαντζάκης» ή στο 2810242977 (Δευτέρα με Σάββατο 10:00-14:00 και 18:00-22:00).

• Στα κοινωνικά δίκτυα του φεστιβάλ: www.facebook.com/Candia-walls-festival και www.instagram.com/candia-walls-festival

Το πρόγραμμα επιγραμματικά εδώ:

Εκθέσεις φωτογραφίας:

– Κιόσκι Προμαχώνα «Ιησού»: Τείχη: Όρια, Αναμνήσεις, Διαδρομές

– Προμαχώνας «Μαρτινένγκο»: Φως και Σκιά: Ο Χορός της Αντίθεσης

Πέμπτη 04.09

Ανοιχτό Θέατρο «Μίκης Θεοδωράκης» στην Πύλη «Βηθλεέμ»

Ενότητα: Στον ρυθμό των κρουστών | Εκπαιδευτικό εργαστήριο κρουστών για εφήβους από τον Νίκο Τουλιάτο | Ώρες εργαστηρίου 12:00 – 14:00 και 18:00 – 20:00. Όσοι επιθυμούν μπορούν να παρακολουθήσουν το εργαστήριο ως θεατές

Πέμπτη 04.09 | 20:00

Χαμηλή Πλατεία Προμαχώνα «Βιτούρι»

Οπτικοακουστική δράση: common:sense – Resonance at the gate | Fly FM 88.1 Nikos Papazoglou & Dimitris k. nick

Πέμπτη 04.09 | 21:00

Κηποθέατρο «Μ. Χατζιδάκις»

Χορευτική performance: Εκπαιδευόμενος αστροναύτης | Της χορογράφου Χλόη Αλιγιάννη

Πέμπτη 04.09 | 21:00

Θερινός κιν/φος «Βηθλεέμ»

Section: Art In Cinema | Kneecap | 2024 | 105’ | Έγχρωμο | Σκηνοθεσία : Ριτς Πέπιατ |

Παρασκευή 05.09

Ανοιχτό Θέατρο «Μίκης Θεοδωράκης» στην Πύλη «Βηθλεέμ»

Ενότητα: Στον ρυθμό των κρουστών | Εκπαιδευτικό εργαστήριο κρουστών για εφήβους από τον Νίκο Τουλιάτο | Ώρες εργαστηρίου 12:00 – 14:00 και 18:00 – 20:00. Όσοι επιθυμούν μπορούν να παρακολουθήσουν το εργαστήριο ως θεατές

Παρασκευή 05.09 | 19:30

Προμαχώνας «Βηθλεέμ»

Μουσική παράσταση: Σκηνές Από Το Δημοτικό Τραγούδι | Αφιέρωμα στον Παντελή Μπουκάλα | Θέατρο των Φωνών / Αννα Παπαγιαννάκη Διβανή

Παρασκευή 05.09 | 20:00

Χαμηλή Πλατεία Προμαχώνα «Βιτούρι»

Οπτικοακουστική δράση: common:sense – Resonance at the gate | common:sense & friends S.O.N & Gi Ant

Παρασκευή 05.09 | 21:00

Προμαχώνας «Μαρτινένγκο» – Γήπεδο Εργοτέλη

Συναυλία: Εκεί που ξεκίνησαν όλα | Χαΐνηδες και Social Waste

Σάββατο 06.09 | 20:00

Ανοιχτό Θέατρο «Μίκης Θεοδωράκης» στην Πύλη «Βηθλεέμ»

Συναυλία: Ενότητα: Στον ρυθμό των κρουστών | Συναυλία Εκπαιδευτικού Εργαστηρίου Κρουστών για Εφήβους από τον Νίκο Τουλιάτο

Σάββατο 06.09 | 20:30

Χαμηλή Πλατεία Προμαχώνα «Βιτούρι»

Οπτικοακουστική δράση: common:sense – Resonance at the gate | common:sense & friends prince:of:lillies & mCurtis

Σάββατο 06.09 | 21:30

Προμαχώνας «Παντοκράτορα»

Συναυλία: 15 50 | Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου | 21:00

Σάββατο 06.09 | 21:00

Θερινός κιν/φος «Βηθλεέμ»

Section: Art In Cinema | Σάουντρακ για ένα πραξικόπημα | 2024 | 150’ | Έγχρωμο |

Σκηνοθεσία: Γιόχαν Γκριμονπρέ

Κυριακή 07.09 | 20:00

Έξοδος Πύλης «Ιησού»

Εγκατάσταση: Ψηφιακοί Μινωίτες – Branding Heritage

Κυριακή 07.09 | 20:00

Χαμηλή Πλατεία Προμαχώνα «Βιτούρι»

Οπτικοακουστική δράση: common:sense – Resonance at the gate | common:sense & friends Platy:n & Theef

Κυριακή 07.09 | 20:30

Κηποθέατρο «Μ. Χατζιδάκις»

Είτε βραδιάζει είτε φέγγει μένει λευκό το γιασεμί: Ρεσιτάλ πιάνου από τη Ντόρα Μπακοπούλου

Κυριακή 07.09 | 21:00

Θερινός κιν/φος «Βηθλεέμ»

Section: Art In Cinema: Σάουντρακ για ένα πραξικόπημα | 2024 | 150’ | Έγχρωμο | Σκηνοθεσία: Γιόχαν Γκριμονπρέ

Κυριακή 07.09 | 21:30

Προμαχώνας «Παντοκράτορα»

Συναυλία: Ενότητα: Στον ρυθμό των κρουστών | Μουσικοί Διάλογοι του Αλέξανδρου Δράκου Κτιστάκη

Δευτέρα 08.09 | 18:00-23:00

Δασάκι Προμαχώνα «Ιησού»

Αστροπαρατήρηση: Στη δύση του ηλίου ανατέλλουν τ’ αστέρια

Δευτέρα 08.09 | 19:30 και 20:15

Προμαχώνας «Βηθλεέμ»

Μουσικοχορευτική παράσταση: Η Δημοτική Σχολή Χορού Ηρακλείου – Κέντρο Χορού παρουσιάζει τμήμα της παράστασης Γράμματα

Δευτέρα 08.09 | 21:00

Κηποθέατρο «Ν. Καζαντζάκης»

Συναυλία: Ενότητα: Στον ρυθμό των κρουστών | “Λαβύρινθος”: Έρρυθμος διάλογος

Τρίτη 09.09 | 18:00

Προμαχώνας «Σαμπιονάρα»

Μουσική από τη Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Ηρακλείου

Τρίτη 09.09 | 18:30 και 19:00

Προμαχώνας «Σαμπιονάρα»

Ξενάγηση: Γνωρίζοντας την Πύλη «Σαμπιονάρα»

Τρίτη 09.09 | 20:30

Κηποθέατρο «Μ. Χατζιδάκις»

Μουσική παράσταση: “Είμαι ένας ποιητής που λοξοδρόμησε…” | Ωδή στον Πάμπλο Πικάσο

Τρίτη 09.09 | 21:30

Προμαχώνας «Ιησού»

Συναυλία: 30 | Μυρτώ Βασιλείου

Τετάρτη 10.09 | 16:00

Ιστορικό Μουσείο Κρήτης προς τον Προμαχώνα «Παντοκράτορα»

Ξενάγηση: Έφτανα στα μπεντένια κι ανάσαινα | Εκπαιδευτική δράση | Ώρα προσέλευσης στο Μουσείο: 15:45

Τετάρτη 10.09 | 19:00

Μια μουσική διαδρομή με τη Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Ηρακλείου από τον Προμαχώνα «Παντοκράτορα» ως τον Προμαχώνα «Βιτούρι».

Τετάρτη 10.09 | 19:30

Κηποθέατρο «Μ. Χατζιδάκις»

Ομιλία: Μνημεία “δουλείας” ή “θαυμάσια” έργα του κρητικού λαού; Τα τείχη και η τουριστική αξιοποίηση του Ηρακλείου στον 20ό αιώνα | Σπύρος Δημανόπουλος

Τετάρτη 10.09 | 21:00

Κηποθέατρο «Ν. Καζαντζάκης»

Συναυλία: Γιώτα Νέγκα

Το πρόγραμμα αναλυτικά: https://www.heraklionculture.gr/wp-content/uploads/2025/08/Candia-Walls-Festival-e-book-2025.pdf

Μακέτα αφίσας: “Ο Χάνδακας”, Ευθύμιος Παπαϊωάννου, Ψηφιδωτό, 100 X 70 εκ (2014)

Χορηγοί: Super Market Χαλκιαδάκης, Οπτικά Κέντρα Μαρκάκης, Πλαστικά Κρήτης, ΖΑΡΟΣ Α.Ε., CRETAONE, ΣΥΦΑΚ -Συνεταιρισμός Φαρμακοποιών Αιγαίου και Κρήτης, Σαβοϊδάκης, K. Badouvas S.A. – Group of Companies, Κύβος Ψηφιακές Εκτυπώσεις, Φυτώριο Καρτερού “ΣΤΕΛΙΟΣ – ΣΤΕΛΛΑ”, Σκυβαλάκης συστήματα σκίασης, Asmanis Art Center.

Χορηγοί Φιλοξενίας: Karatarakis Group Hotels & Restaurants, Hotel Olympic, Astoria Capsis Hotel, Κουκουβάγια-καλλιτεχνικό μεζεδοπωλείο, Ψησταριά “Η Καινούργια Πόρτα” – Αντώνης Αραβιάκης, Pizza Fan, Alexakis Wines

Χορηγοί μεταφορών: Creta Plan Travel, ACCTA – Σύνδεσμος Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων Κρήτης

Επίσημος Χορηγός Αερομεταφορών: SKY express

Επίσημος Χορηγός Ακτοπλοϊκών Μεταφορών: Minoan Lines

Συνεργάτες: Περιφέρεια Κρήτης, Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου, Ινστιτούτο Α-στροφυσικής Ιδρύματος Τεχνολογίας & Έρευνας, Ιστορικό Μουσείο Κρήτης, Μεικτή Χορωδία Π.Ε. Ηρακλείου, Μεικτή Χορωδία Δ. Ηρακλείου, Φιλαρμονική Ορχήστρα Δ. Ηρακλείου, Ένωση Φιλολόγων Νομού Ηρακλείου, Σύλλογος Φίλων Αστρονομίας Κρήτης, Ελληνική Φωτογραφική Εταιρεία Ηρακλείου, Πολιτιστικός Σύλλογος Tangoneon, Θέατρο των Φωνών

Δήμαρχος Ηρακλείου: Αλέξης Καλοκαιρινός

Αντιδήμαρχος Πολιτισμού: Ρένα Παπαδάκη – Σκαλίδη

Οργάνωση Παραγωγής: Μαριάννα Γιαλύτη

Οργανωτική Υποστήριξη: Νίκος Τσαγκαράκης

Διοικητική Διαχείριση

Διεύθυνση Παιδείας Πολιτισμού και Νέας Γενιάς: Μαρία Ν. Φουντουλάκη,

Τμήμα Πολιτισμού: Eύη Μαρτιμιανάκη

Επικοινωνία και Προβολή: Κωνσταντίνα Χατζάκη, Κατερίνα Αγγελιδάκη

Σχεδιασμός Προγράμματος & Επικοινωνιακής Ταυτότητας: Χρυσόστομος Σπετσίδης, Γιάννης Μαυραντωνάκης

Εκτύπωση Εφαρμογών Επικοινωνιακής Προβολής: Κύβος Ψηφιακές Εκτυπώσεις

Επιμέλεια Κειμένων και Μετάφραση στα Αγγλικά: Δημήτρης Βυτινιώτης