Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) στη φετινή 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης

ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΈΡΕΥΝΑΣ ΣΤΗΝ 89η ΔΕΘ

Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) θα συμμετέχει στη φετινή 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης 6-14 Σεπτεμβρίου 2025, με 8 ομιλίες και ποικίλα εκθέματα στο περίπτερο 7 του Υπουργείου Ανάπτυξης, στο stand της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ).

Παράλληλα, το Σάββατο, 6/9, ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης κ. Δημήτρης Παπαστεργίου και ο Πρόεδρος του ΙΤΕ, καθ. Βασίλης Χαρμανδάρης, θα υπογράψουν Μνημόνιο Συνεργασίας με στόχο την καθολική προσβασιμότητα των πολιτών σε ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες, στο πλαίσιο εκδήλωσης που θα πραγματοποιηθεί στο περίπτερο 12 του Υπουργείου, με τη συμμετοχή των Υπουργών: Επικρατείας Άκη Σκέρτσου, Εσωτερικών Θοδωρή Λιβάνιου, και Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Γιάννη Κεφαλογιάννη.

Ομιλίες ΙΤΕ

Κυριακή, 7 Σεπτεμβρίου

• 12:20-12:40 «Τεχνολογίες Τεχνητής νοημοσύνης στο Ινστιτούτο Πληροφορικής του ΙΤΕ»

Καθ. Παναγιώτης Τσακαλίδης, Αναπληρωτής Διευθυντής Ινστιτούτου Πληροφορικής ΙΤΕ, Επικεφαλής του Εργαστηρίου Επεξεργασίας Σήματος (SPL)

• 13:40-14:00 «Τεχνοβλαστοί – Καλές πρακτικές και προκλήσεις/ Spin-offs – Best practices and challenges»

Δρ. Κώστας Βαβέκης Τεχνικός Προϊστάμενος του Δικτύου ΠΡΑΞΗ/ΙΤΕ

Δευτέρα, 8 Σεπτεμβρίου

• 18:00 -18:30 «Reneurocell Therapeutics, ένας τεχνοβλαστός που στοχεύει στη θεραπεία τραυμάτων του νωτιαίου μυελού»

Καθ. Ιωάννης Χαραλαμπόπουλος , Συνεργαζόμενο μέλος ΔΕΠ Ινστιτούτου Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας, ΙΤΕ

Τετάρτη, 10 Σεπτεμβρίου

• 19:30-20:00 «Βελτίωση της ποιότητας του αέρα με χρήση προηγμένων υλικών»

Δρ. Βασίλης Μπίνας, Επίκουρος καθηγητής, Τμήμα Χημείας ΑΠΘ

Συνεργαζόμενο μέλος ΔΕΠ Ινστιτούτου Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ, ΙΤΕ

Πέμπτη, 11 Σεπτεμβρίου

• 18:30-19:00 «Χαμηλού κόστους Αισθητήρες για Συσκευασίες Τροφίμων»

Δρ. Βασίλης Μπίνας, Επίκουρος καθηγητής, Τμήμα Χημείας ΑΠΘ

Συνεργαζόμενο μέλος ΔΕΠ, Ινστιτούτου Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ/ΙΤΕ

Σάββατο, 13 Σεπτεμβρίου

• 11:30-12:00 «Το Επιστημονικό Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης ως ένας Kόμβος Kαινοτομίας και μοχλός περιφερειακής ανάπτυξης»

Δρ. Γιώργος Παπαμιχαήλ, Διευθυντής Επιστημονικού & Τεχνολογικού Πάρκου Κρήτης/ΙΤΕ

• 18:30-19:00 «Δίκτυο ΠΡΑΞΗ – Εθνικό Σημείο Επαφής για τον Ορίζοντα Ευρώπη: υπηρεσίες και ιστορίες επιτυχίας / PRAXI Network – National Contact Point for Horizon Europe: Services and success stories»

Βάγια Πιτέλη, Σύμβουλος Μεταφοράς Τεχνολογίας, Δίκτυο ΠΡΑΞΗ ΙΤΕ

• 19:30-20:00 «Η Υπερεπιστημονική Συνεργασία Τέχνης-Επιστήμης ως Καταλύτης για την Καινοτομία/ Transdisciplinary Art-Science Collaboration as a Catalyst for Innovation»

Ανδρονίκη Παπατέρπου, Foresight Expert, Δίκτυο ΠΡΑΞΗ/ΙΤΕ

Εκθέματα ΙΤΕ

Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας

• Εντομοκτόνα βιολογικής προέλευσης για την καταπολέμηση επιβλαβών εντόμων, όπως ο δάκος της ελιάς και τα κουνούπια-φορείς ασθενειών, με την αξιοποίηση μικροοργανισμών και παρασιτοειδών αρθροπόδων, προσφέροντας βιώσιμες λύσεις στη γεωργία και τη δημόσια υγεία (Εργαστήριο Βιολογίας Παρασίτων & Φορέων www.aua.gr/vontas)

• Ερευνητικές δραστηριότητες που αφορούν στην κατανόηση και θεραπεία των νευρολογικών-νευροεκφυλιστικών νοσημάτων (ΝΣ) και των τραυμάτων του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος (ΚΝΣ). Εφαρμογές προηγμένων ανθρώπινων κυτταρικών μοντέλων για την κατανόηση αυτών των νοσημάτων και την ανακάλυψη φαρμάκων, χρήση εμφυτευμάτων για τη θεραπεία τραυμάτων του ΚΝΣ και τη στοχευμένη χορήγηση κυτταρικών και φαρμακευτικών θεραπειών. Ανάπτυξη μικροσκοπικών ιατρικών ρομπότ για ελάχιστα επεμβατική χορήγηση θεραπειών στον ανθρώπινο εγκέφαλο.

Θα παρουσιαστεί η εταιρία τεχνοβλαστός του ΙΤΕ Reneurocell, η οποία στοχεύει στη θεραπεία τραυμάτων του νωτιαίου μυελού (https://www.reneurocell.com).

• Καινοτόμος, οικονομική και ταχεία μέθοδος ανίχνευσης Salmonella, που βασίζεται στην αλλαγή χρώματος μέσω νανοσωματιδίων χρυσού, που δεν απαιτεί ειδικό εξοπλισμό ή επεξεργασία δείγματος, καθιστώντας την ιδανική για επιτόπιες μετρήσεις (Εργαστήριο Βιοαισθητήρων) www.gizeligroup.eu

• Φορητή 3D-printed συσκευή Ανίχνευσης Παθογόνων εντόμων, με άμεσα αποτελέσματα χωρίς την ανάγκη εξειδικευμένου εξοπλισμού ή εκχύλισης DNA. Σε συνεργασία με την εταιρεία τεχνοβλαστό του ΙΤΕ BIOPIX-T www.biopix-t.com αναπτύσσονται οικονομικά προσιτά κιτ ανίχνευσης για τον ιό αιμορραγικού πυρετού Κριμαίας-Κογκό (CCHFV).

• Ελληνικό Δίκτυο Μοριακής Ογκολογίας (ΕΔΙΜΟ). Πανελλήνιο δίκτυο που συντονίζεται από το ΙΤΕ, και ενώνει ερευνητικά κέντρα, πανεπιστήμια και νοσοκομεία που δραστηριοποιούνται σε τομείς αιχμής στη μοριακή ογκολογία και την ιατρική ακριβείας. Προσφέρει εξειδικευμένες υπηρεσίες γενετικής / μοριακής ογκολογίας, συντονίζει ερευνητικές δραστηριότητες και συλλέγει πολύτιμα δεδομένα που συμβάλλουν σε νέες θεραπείες, διαγνωστικά εργαλεία και την ανάπτυξη της «εξατομικευμένης ιατρικής» (https://edimo.gr/)

Ινστιτούτο Πληροφορικής

• Cretan Security Operations Center (C-SOC): Ένα σύγχρονο Κέντρο Επιχειρήσεων Ασφάλειας, στην Κρήτη. Με προηγμένες τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης, για την ανίχνευση ακόμη και ασθενών ενδείξεων κυβερνοεπιθέσεων, και πάνω από 60.000 διαθέσιμες IP διευθύνσεις για τη δημιουργία ενός «τηλεσκοπίου δικτύου», www.c-soc.eu. (Εργαστήριο Κατανεμημένων Υπολογιστικών Συστημάτων).

• Διαλειτουργικά εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης (ΤΝ) για διαχείριση και παρακολούθηση υδάτων, τα οποία μετατρέπουν τα ακατέργαστα δεδομένα αισθητήρων και δορυφορικών εικόνων σε έγκαιρη, αξιοποιήσιμη πληροφόρηση. Η παρακολούθηση των αποθεμάτων γλυκού νερού είναι πλέον απαραίτητη για τη διατήρηση οικοσυστημάτων, αγροτικής παραγωγής, βιομηχανίας και δημόσιας υγείας, καθώς τα αποθέματα συρρικνώνονται, η ρύπανση αυξάνεται και τα κλιματικά ακραία φαινόμενα εντείνονται.

Το SmartWater ανιχνεύει διαρροές και ανωμαλίες σε δίκτυα ύδρευσης μέσα σε λεπτά, και το OrbitalMosaic αποτελεί cloud-based παρατηρητήριο για λίμνες, ποτάμια και ταμιευτήρες, συνδυάζοντας δορυφορικά δεδομένα, επίγειους αισθητήρες και μετεωρολογικές προβλέψεις για ιστορική ανάλυση και βραχυπρόθεσμες προβλέψεις κρίσιμων παραμέτρων (Εργαστήριο Επεξεργασίας Σήματος).

• Smart Cities App-store: μια πλατφόρμα εξυπηρέτησης πολιτών και φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης, που προσφέρει τη δυνατότητα περιήγησης στις διαθέσιμες υπηρεσίες του Οικοσυστήματος Έξυπνων Πόλεων, ενημέρωσης για το περιεχόμενό τους και άμεσης πρόσβασης στις αντίστοιχες εφαρμογές.

Επίσης, δίνει στους παρόχους υπηρεσιών τη δυνατότητα ενημέρωσης αλλά και προσθήκης νέων υπηρεσιών. Ένα τέτοιο παράδειγμα αποτελεί το Smart Cities Dashboard, που προσφέρει διαδραστική παρακολούθηση περιβαλλοντικών συνθηκών σε πραγματικό χρόνο, διαδραστικούς χάρτες, ειδοποιήσεις και εκπαιδευτικό υλικό. Δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να συγκρίνουν δεδομένα ανά πόλη και να αναφέρουν συμβάντα ή προβλήματα www.smartcitiesecosystem.gr (Εργαστήριο Αλληλεπίδρασης Ανθρώπου-Υπολογιστή).

• XR Emergency Incident Manager: μια εφαρμογή η οποία αξιοποιεί τεχνολογίες μικτής πραγματικότητας για την υποστήριξη στη διαχείριση κρίσεων. Οι χρήστες μπορούν να προβάλλουν κρίσιμες πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο, όπως σημεία κινδύνου (π.χ. φωτιές, πλημμύρες), περιοχές που απαιτούν προστασία (π.χ. νοσοκομεία, σχολεία) ή διαδρομές εκκένωσης, ενώ το σύστημα επιτρέπει την ζωντανή εποπτεία μέσω καμερών, και παρακολούθηση της κατάστασης κρίσιμων υποδομών. Το σύστημα υποστηρίζει συνεργασία πολλών χρηστών, επικοινωνία με κέντρα έκτακτης ανάγκης και αποστολή ειδοποιήσεων, προσφέροντας εξελιγμένα εργαλεία ανάλυσης και προτεραιοποίησης περιστατικών (Εργαστήριο Αλληλεπίδρασης Ανθρώπου-Υπολογιστή).

Παρουσία θα έχουν επίσης

• το Ινστιτούτο Αστροφυσικής και το Αστεροσκοπείο Σκίνακα τα οποία, με νέα τηλεσκόπια και εξοπλισμό, διεθνείς συνεργασίες, και επέκταση σε νέους τομείς, εδραιώνουν τον ρόλο τους ως διεθνές κέντρο πολωσιμετρίας, και εισέρχονται σε τομείς αιχμής όπως η ραδιοαστρονομία, οι κβαντικές επικοινωνίες και η διαστημική τεχνολογία. https://www.ia.forth.gr/

• Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, Μονάδα Μεταφοράς Τεχνολογίας του ΙΤΕ, που υποστηρίζει την καινοτομία και τη μεταφορά τεχνολογίας σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ παρέχει στοχευμένη συμβουλευτική υποστήριξη σε ερευνητές, ερευνητικούς οργανισμούς και Καινοτόμες Μικρές και Μεσαίες Ελληνικές Επιχειρήσεις (ΜμΕ), συνδέοντας την έρευνα με τη βιομηχανία. (https://praxinetwork.gr/)

• Το Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης, το οποίο παίζει σημαντικό ρόλο στην αξιοποίηση της επιστημονικής γνώσης που παράγεται στα Ακαδημαϊκά και Ερευνητικά Ιδρύματα της Κρήτης, στη διασύνδεσή τους με τη βιομηχανία και την παραγωγή και στη στήριξη της επιχειρηματικότητας. Θα παρουσιάσει τις δραστηριότητές του, παραδείγματα επιτυχημένων projects και τις εταιρείες που βρίσκονται στις εγκαταστάσεις του. Διαθέτει χώρους γραφείων και εργαστηρίων 4.000 τ.μ., που φιλοξενούν καινοτόμες εταιρείες με τεχνολογικό κυρίως προσανατολισμό (www.stepc.gr), ενώ παρέχει και την υπηρεσία Virtual Incubation με υπηρεσίες εικονικού γραφείου.