Δήμος Χανίων : Πυροφάνεια 2025 – Γιορτή Σαρδέλας Στο λιμανάκι της Νέας Χώρας στις 8/9

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Τα Πυροφάνεια 2025, η ευρέως γνωστή «Γιορτή της Σαρδέλας», είναι και πάλι εδώ! Τη Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου, στις 20.30, η σαρδέλα θα έχει την τιμητική της στην παραλία της Νέας Χώρας για μια ακόμα χρονιά.

Ψησταριές θα στηθούν σε διάφορα σημεία και θα προσφέρουν το νόστιμο έδεσμα στους Χανιώτες και τους επισκέπτες του τόπου μας, που για μια ακόμα φορά αναμένεται να κατακλύσουν την Ακτή Παπανικολή.

Από τη βραδιά δεν θα λείπει το τραγούδι και ο χορός με το μουσικό σχήμα «Νότιος Δρόμος» και τους παραδοσιακούς Συλλόγους «Ο Ψηλορείτης», «Σταυραετοί», «Λαογραφικός Όμιλος Χανίων», «Ο Αροδαμός».

Τη γιορτή συνδιοργανώνουν η Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, ο Δήμος Χανίων, η Ενορία Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Νέας Χώρας, η Ενορία Αγίας Αικατερίνης Νέας Χώρας, ο Σύλλογος Ερασιτεχνών Αλιέων Νέας Χώρας, ο Εξωραϊστικός και Μορφωτικός Σύλλογος Νέας Χώρας, ο Σύλλογος Χειμερινών Κολυμβητών Νέας Χώρας «Ο Χάρακας».

Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ)...

0
ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΈΡΕΥΝΑΣ ΣΤΗΝ 89η ΔΕΘ Το ...

Δήμος Ηρακλείου:Το πρόγραμμα του 2ου Φεστιβάλ των...

0
Συνεχίζεται με συναυλίες και προβολές το 2ο Φεστιβάλ των...

Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ)...

0
ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΈΡΕΥΝΑΣ ΣΤΗΝ 89η ΔΕΘ Το ...

Δήμος Ηρακλείου:Το πρόγραμμα του 2ου Φεστιβάλ των...

0
Συνεχίζεται με συναυλίες και προβολές το 2ο Φεστιβάλ των...
