Χανιά:Τραγική κατάληξη για τον 56χρονο ψαροτουφεκά που αγνοούνταν – Εντοπίστηκε νεκρός σε δύσβατο σημείο στην Παλαιόχωρα

Η σορός του 56χρονου που αγνοούνταν από τη Δευτέρα μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Χανίων

Στη θαλάσσια περιοχή Βουλολίμνη, βορειοδυτικά της Παλαιόχωρας Χανίων, μεταξύ Στομίου και Χρυσοσκαλίτισσας, βρέθηκε το πρωί της Πέμπτης (4/9) η σορός που ανήκει στον 56χρονο ψαροτουφεκά, ο οποίος αγνοείτο από την περασμένη Δευτέρα.

Οι έρευνες είχαν ξεκινήσει υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης, με τη συμμετοχή περιπολικού σκάφους του Λιμενικού, ιδιωτικού σκάφους και ιδιώτη δύτη.

Η ανάσυρση της σορού ολοκληρώθηκε από την ΕΜΑΚ, ενώ στη συνέχεια παραλήφθηκε από το ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Χανίων.

Ο 56χρονος πήγε για ψάρεμα τη Δευτέρα στην περιοχή βορειοδυτικά της Παλαιόχωρας. Όταν κάτοικοι είδαν χθες να παραμένει ακινητοποιημένο το αυτοκίνητό του στο ίδιο σημείο, ενημέρωσαν τις αρχές και άμεσα ξεκίνησαν οι έρευνες, με τραγική δυστυχώς κατάληξη.https://www.neakriti.gr/