Ηράκλειο:Βραβεύθηκαν οι μαθητές του Κοινωνικού Φροντιστηρίου του Δήμου Ηρακλείου που πέτυχαν την εισαγωγή τους σε ΑΕΙ

Αλέξης Καλοκαιρινός: «Η επιτυχία είναι όλη δική σας. Εμείς κάναμε αυτό που είχαμε υποχρέωση να κάνουμε»

Βραβεύθηκαν σε μια σεμνή τελετή οι 24 μαθητές του Κοινωνικού Φροντιστηρίου του Δήμου Ηρακλείου οι οποίοι πέτυχαν την εισαγωγή τους σε ΑΕΙ χώρας, παρουσία του Δημάρχου Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινού, του Αντιδημάρχου Παιδείας Αντώνη Περισυνάκη, της Αντιδημάρχου Εθελοντισμού και Προέδρου της Σχολικής Επιτροπής της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φιλαρέτης Δαφέρμου-Χρονάκη και της συντονίστριας του Φροντιστηρίου Μέλπως Περιστέρη.

Τη συγκινητική εκδήλωση στην αίθουσα «Μανόλης Καρέλλης» στο δημοτικό κτίριο της Ανδρόγεω που ήρθε να επισφραγίσει μια επιτυχημένη χρονιά για το Κοινωνικό Φροντιστήριο με ποσοστό επιτυχίας 99%, παρακολούθησαν γονείς, εθελοντές εκπαιδευτικοί, Διευθυντές Σχολικών Μονάδων και φυσικά μαθητές και μαθήτριες του Κοινωνικού Φροντιστηρίου που πέτυχαν το στόχο τους και ανοίγουν τα φτερά τους στον κόσμο της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός με χαρά, βράβευσε μαθητές και μαθήτριες κάθε ηλικίας και συνομίλησε μαζί τους για το μέλλον και τα όνειρα τους. «Η επιτυχία είναι όλη δική σας. Εσείς τα καταφέρατε» δήλωσε ο Αλέξης Καλοκαιρινός απευθυνόμενος στους επιτυχόντες και συμπλήρωσε: «Εμείς κάναμε αυτό που είχαμε υποχρέωση να κάνουμε.

Η υποχρέωση του Δήμου είναι να δίνει κατά το δυνατόν ίσες ευκαιρίες εκεί όπου δεν υπάρχει η οικονομική δυνατότητα ενώ από την άλλη μεριά υπάρχει η ικανότητα, υπάρχει η διάθεση, υπάρχει το όνειρο για το μέλλον. Εκεί ο Δήμος θα πρέπει να δημιουργεί τις προϋποθέσεις για να εκπληρωθεί το όνειρο, για να χαραχθεί ο δρόμος και για να περπατηθεί από εσάς. Είμαστε ευτυχείς που συμβάλλαμε σε αυτό που ανέπτυξε τη δική σας δυνατότητα».

Ο Αλέξης Καλοκαιρινός ευχαρίστησε τους Αντιδημάρχους Αντώνη Περισυνάκη και Φιλαρέτη Δαφέρμου-Χρονάκη για την καθοριστική συμβολή τους στο εγχείρημα, συμβολή η οποία, όπως σημείωσε, έθεσε σε μια σωστότερη βάση τη λειτουργία του Κοινωνικού Φροντιστηρίου προσφέροντας του τη δυνατότητα να αναπτυχθεί ακόμα περισσότερο. Ευχαρίστησε ακόμα την συντονίστρια του Φροντιστηρίου Μέλπω Περιστέρη και τους 45 εκπαιδευτικούς «που έδωσαν από το περίσσευμα της ψυχής τους.

Συστηματικά και με απόλυτη συνέπεια δίνοντας τον εαυτό τους μας έδωσαν όλο αυτό το διδακτικό έργο. Και έτσι φτάσαμε στο αποτέλεσμα από τους 120 μαθητές του Κοινωνικού Φροντιστηρίου να έχουμε τους 24 τελειόφοιτους που πέτυχαν.

Με το πνεύμα που έχει επικρατήσει ανάμεσα σας, γιατί είστε μια οικογένεια και αυτό ξεκινάει από την αντίληψη που έχετε για την αποστολή αυτή, υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις για να πάει καλύτερα. Η αποψινή στιγμή είναι φωτεινή στιγμή σε μια φωτεινή διαδρομή η οποία θα συνεχιστεί και θα γίνει ακόμα πιο φωτεινή. Το φως εκπέμπεται από το δάσκαλο αλλά και από το μαθητή. Εσείς φέρνετε το φως και μακάρι να φωτίσετε τον κόσμο περισσότερο από εμάς».

Οι Αντιδήμαρχοι Αντώνης Περισυνάκης και Φιλαρέτη Δαφέρμου-Χρονάκη ευχαρίστησαν την Δημοτική Αρχή, τη συντονίστρια και τους εκπαιδευτικούς του Κοινωνικού Φροντιστηρίου. Οι δύο Αντιδήμαρχοι αναφέρθηκαν στη δύναμη της οικογένειας και στο ρόλο της στη στήριξη των μαθητών, τους οποίους και συνεχάρησαν για την επιτυχία τους.

Ο Αντιδήμαρχος Παιδείας δήλωσε ότι «Το Κοινωνικό Φροντιστήριο είναι η αιχμή του δόρατος της Αντιδημαρχίας Παιδείας γιατί μέσα από αυτό το θεσμό κάνουμε ανταλλαγή συναισθημάτων αλληλεγγύης, αλληλοβοήθειας και σεβασμού και ό,τι πετυχαίνουμε είναι η απάντηση στις προκλήσεις που δεχόμαστε καθημερινά. Αισθάνομαι περήφανος και συγχαίρω όλες και όλους για την προσπάθεια τους». Η Φιλαρέτη Δαφέρμου-Χρονάκη αναφέρθηκε στο προσωπικό άθλο των μαθητών που απέδειξαν ότι κανένα όνειρο δεν είναι άπιαστο και δήλωσε για τον θεσμό του Κοινωνικού Φροντιστηρίου:

«Ο θεσμός του Κοινωνικού Φροντιστηρίου βασίζεται στον εθελοντισμό και την προσφορά με αρχή την αλληλεγγύη. Οι καθηγητές ήταν συνοδοιπόροι στην προσπάθεια σας και η επιβράβευση για τους εκπαιδευτικούς είναι το χαμόγελο της δικής σας επιτυχίας. Όσο ψηλά και αν φτάσετε να μην ξεχάσετε ποτέ την ανθρωπιά και την κοινωνική προσφορά».

Η Μέλπω Περιστέρη από την πλευρά της ευχαρίστησε τον Δήμαρχο Ηρακλείου, τους Αντιδημάρχους Παιδείας και Εθελοντισμού τους εθελοντές εκπαιδευτικούς καθώς και τη Διευθύντρια του 1ου Γενικού Λυκείου Μαρία Θεοδωρομανωλάκη στο κτίριο του οποίου στεγάζεται το Κοινωνικό Φροντιστήριο. Ευχαρίστησε επίσης τους μαθητές και τις οικογένειες τους για την εμπιστοσύνη και την άψογη συνεργασία.

Την εκδήλωση έντυσαν μουσικά οι εκπαιδευτικοί, φίλοι και διδάσκοντες του Κοινωνικού Φροντιστηρίου, Κωστής Παπαδόπουλος, Νίκος Σακαβέλης, Γιάννης Διαμαντίδης και Νίκος Ξυδιανάκης.