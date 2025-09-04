Εγκαινιάστηκαν οι εκδηλώσεις για τον αρμενικό πολιτισμό – Παρών ο Λευτέρης Αυγενάκης

Χθες, Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου, πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια της φωτογραφικής έκθεσης με θέμα τα Μνημεία Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO στην Αρμενία, στο πλαίσιο των πολυήμερων εκδηλώσεων που διοργανώνει η Αρμενική Κοινότητα Ηρακλείου και η Αρμενική Εκκλησία «Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος». Στην εκδήλωση έδωσε το «παρών» και ο πρώην Υπουργός και Βουλευτής Ηρακλείου, Λευτέρης Αυγενάκης, ο οποίος σε σχετική ανάρτησή του σημείωσε τα εξής:

«Υπάρχουν λαοί που μέσα από τις δυσκολίες γεννούν πολιτισμό. Οι Αρμένιοι είναι ένας από αυτούς. Με ιστορία σημαδεμένη από πόνο, αλλά και με μια δύναμη αξιοθαύμαστη, κράτησαν ζωντανή την πίστη, την παράδοση και την τέχνη τους. Κι έτσι, ο πολιτισμός τους έγινε γέφυρα∙ όχι μόνο με το παρελθόν τους, αλλά και με όλους εμάς που ερχόμαστε σε επαφή με αυτόν.

Στο Ηράκλειο, η Αρμενική Κοινότητα και η εκκλησία του «Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου» μάς χάρισαν στιγμές βαθιάς συγκίνησης. Μέσα από εικόνες μνημείων και μικρά έργα τέχνης, βλέπουμε πως ο πολιτισμός δεν είναι κάτι που φυλάσσεται σε βιβλία – είναι κάτι που ζει, αναπνέει και μας αγγίζει. Και αυτό δεν είναι τυχαίο∙ είναι αποτέλεσμα μιας Κοινότητας που παίρνει συνεχώς πρωτοβουλίες: από εκθέσεις και πολιτιστικές δράσεις μέχρι συνεργασίες με φορείς, πάντα με στόχο να διατηρήσει ζωντανή τη μνήμη, να καλλιεργήσει τον διάλογο και να φέρει πιο κοντά την αρμενική παράδοση με την τοπική κοινωνία.

Θερμά συγχαρητήρια στον Αντώνη Μπενάρδη, πρόεδρο της Εκκλησιαστικής Επιτροπής της Αρμενικής Εκκλησίας Ηρακλείου, στη Σάντι Αβεδισιάν, εκπρόσωπο της Αρμενικής Παροικίας, όπως και σε όλα τα μέλη, που με το έργο και την αφοσίωσή τους κρατούν δυνατή την αρμενική παρουσία στο Ηράκλειο και μας δίνουν την ευκαιρία να γνωρίσουμε από κοντά έναν τόσο σπουδαίο λαό και την πολιτιστική του κληρονομιά.»