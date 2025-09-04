ΚΡΗΤΗΧΑΝΙΑ

Χανιά : Εκδήλωση για την Ειρήνη στο εργο του Μ. Θεοδωράκη

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Ο Παγκρήτιος Σύλλογος Φίλων Μίκη Θεοδωράκη, η Επιτροπή Ειρήνης Χανίων και ο Σύνδεσμος για την Ειρήνη (Culture of Peace) που έχει έδρα το Τίμπιγκεν Γερμανίας και ιδρύθηκε απο τον Μίκη Θεοδωράκη και τον Henning Zeirock μουσικό και συνθέτη, σας προσκαλούν στη μουσική εκδήλωση για την Ειρήνη στο έργο του Μίκη Θεοδωράκη, αίτημα αναγκαίο και επίκαιρο σήμερα περισσότερο από ποτέ.

Η εκδήλωση αυτή σχεδιάστηκε από τον πρόεδρο του Συλλόγου μας Γιώργο Αγοραστάκη, με επιμονή και πίστη αφού, όπως συνήθιζε να λέει, η Ειρήνη κι η προσπάθεια κατάκτησής της ήταν έννοια κεντρική στο έργο του Μίκη. Σήμερα, ερχόμαστε να εκπληρώσουμε το χρέος αυτό υπό το πένθος και το δυσαναπλήρωτο κενό που άφησε η πρόσφατη και πρόωρη απώλεια του Γιώργου.

Η εκδήλωση θα περιλαμβάνει ανάγνωση κειμένου του Μίκη που απηχεί τον πυρήνα των σκέψεων του μεγάλου μας συνθέτη για την Ειρήνη και μουσικό μέρος με έργα του, με την εξαιρετική Ιωάννα Φόρτη στο τραγούδι και τους συνεργάτες της: Γιώργο Σαλτάρη στο πιάνο και τις ενορχηστρώσεις, Αλέξανδρο Ζάντζα στο μπουζούκι, Κώστα Κανέλο στο κλαρινέτο, Στέλιο Νιολάκη στο μπάσο και Νίκο Χότζα στα τύμπανα.
Η εκδήλωση πραγματοποιείται με την υποστήριξη της Περιφέρειας Χανίων, του Δήμου Πλατανιά και του Δήμου Χανίων, τη Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου στην πλατεία του Γιαλί Τζαμισί στις 8.30 μ.μ.

Σας περιμένουμε να τραγουδήσουμε όλοι μαζί για τον Μίκη μας και για τους λαούς που δοκιμάζονται σκληρά στις εστίες πολέμου γύρω μας.

