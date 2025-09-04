Δήμος Ηρακλείου:Η βραβευμένη ΦΩΝΩΔΙΑ στη Λότζια

Συνάντηση του Δημάρχου Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινού με το Φωνητικό Σύνολο και τον Καλλιτεχνικό Διευθυντή του Ιωάννη Ιδομενέως

Το Φωνητικό Σύνολο ΦΩΝΩΔΙΑ και τον καλλιτεχνικό Διευθυντή του Ιωάννη Ιδομενέως υποδέχθηκε ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός και η Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Ρένα Παπαδάκη-Σκαλίδη στη Λότζια.

Ο Ιωάννης Ιδομενέως, ευχαρίστησε τη Δημοτική Αρχή και μίλησε για την πρόσφατη διάκριση της ΦΩΝΩΔΙΑΣ στον 7ο διεθνή διαγωνισμό “Tokyo International Choir Competition” στον οποίο, εκπροσωπώντας την Ελλάδα, απέσπασε δυο ασημένια βραβεία στην κατηγορία του.

Ο Δήμαρχος Ηρακλείου συνεχάρη τον Ιωάννη Ιδομενέως και τα μέλη του Φωνητικού Συνόλου για τη σπουδαία διάκριση και δήλωσε την πρόθεση της Δημοτικής Αρχής να σταθεί στο πλευρό τους, δηλώνοντας: «Η διπλή διάκριση στο Τόκιο είναι ένα πολύ σημαντικό γεγονός. Είναι μια διάκριση της Ελλάδας, μια διάκριση και για την Κρήτη και για το Ηράκλειο.

Είμαστε πολύ χαρούμενοι. Σας ευχαριστούμε όλους και ιδιαίτερα τον επικεφαλής Ιωάννη Ιδομενέως. Αλλά κυρίως σας ευχαριστούμε για αυτό που κάνετε και που είναι μια πραγματική παραγωγή που εμπλουτίζει τις ζωές των ανθρώπων. Αυτό είναι το πιο σημαντικό, η διαρκής δραστηριότητα και η διαρκής παρουσία σας. Θέλουμε να σταθούμε στο πλευρό σας».

Στο πλαίσιο της συνάντησης, ανταλλάχθηκαν ιδέες για την ανάδειξη της τοπικής πολιτιστικής παραγωγής και του ντόπιου δυναμικού και συζητήθηκε η πολιτιστική πολιτική της Δημοτικής Αρχής. Όπως ανέφερε ο Αλέξης Καλοκαιρινός «Ξεκινώντας από το τωρινό Φεστιβάλ των Τειχών, και αμέσως μετά μπαίνουμε σε μια διαφορετική λογική σε ότι αφορά και τη διαχείριση των Τειχών, με όλους τους χώρους, υπαίθριους και στεγασμένους. Δραστηριότητες θα μπορούν να γίνονται σε πύλες ή σε στρατιωτικές στοές, στα πλατώματα των στρατιωτικών στοών και αυτό θα είναι μια διαρκής δωδεκάμηνη δράση».

Αφού οι δύο πλευρές εξέφρασαν την πρόθεση τους να συνεργαστούν με κάθε πρόσφορο τρόπο, τα μέλη του Φωνητικού Συνόλου λίγο πριν την αποχώρηση τους συγκίνησαν τον Αλέξη Καλοκαιρινό και την Ρένα Παπαδάκη-Σκαλίδη ερμηνεύοντας με το μοναδικό τους τρόπο το παραδοσιακό τραγούδι Θαλασσάκι μου.