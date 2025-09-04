Δήμος Μαλεβιζίου:Ξεκινά αύριο το απόγευμα το 3ο Malevizi Festival στο Γάζι

Η μεγάλη γιορτή του πολιτισμού ξεκινά αύριο, Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου, στις 19:00 στο Γάζι. Το 3ο Malevizi Festival, που αποτελεί πλέον θεσμό για τον Δήμο Μαλεβιζίου, φιλοδοξεί να προσφέρει ένα τριήμερο υψηλού επιπέδου, αφιερωμένο στη μουσική, τον χορό, τον πολιτισμό και τις γεύσεις του τόπου μας, με ελεύθερη είσοδο για όλους.

Την αυλαία του φεστιβάλ θα ανοίξουν για ακόμη μία χρονιά οι εκρηκτικοί BATALA, οι οποίοι με τα δυναμικά τύμπανά τους θα δώσουν τον ρυθμό και θα προσκαλέσουν το κοινό να συμμετάσχει ενεργά στη μεγάλη αυτή γιορτή.

Αμέσως μετά, τη σκηνή του Malevizi Festival θα γεμίσουν οι Χορωδίες των Δήμων Μαλεβιζίου και Αμαθούντος (Κύπρου), μαζί με τον Βασίλη Ξημέρη, σε μια μοναδική μουσική συνάντηση αφιερωμένη στα 100 χρόνια από τη γέννηση του Μίκη Θεοδωράκη. Ένα συγκινητικό αφιέρωμα στον κορυφαίο Έλληνα συνθέτη, μέσα από τραγούδια που άφησαν ανεξίτηλο αποτύπωμα στη μνήμη και την καρδιά όλων μας.

Στις 21:30, τη σκυτάλη θα πάρουν δύο ξεχωριστές φωνές της ελληνικής μουσικής σκηνής: ο Δημήτρης Μπάσης και η Βίκυ Καρατζόγλου, πλαισιωμένοι από εξαίρετους μουσικούς, σε μια μεγάλη συναυλία γεμάτη αγαπημένα τραγούδια που έχουν γράψει ιστορία στο ελληνικό πεντάγραμμο.