Μαφία Κρήτης: Συνεχίζονται οι ανακρίσεις – Πέντε ελεύθεροι, τέσσερις προφυλακιστέοι

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Αύριο απολογούνται άλλοι 16 που κατηγορούνται για εμπλοκή στην εγκληματική οργάνωση των Χανίων
Συνεχίζονται οι ανακρίσεις των 17 πρώτων κατηγορουμένων για την υπόθεση εγκληματικής οργάνωσης στα Χανιά, που αφορά κυρίως διακίνηση ναρκωτικών.

Εως τώρα, δύο αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.

Ελεύθερος με τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα αφέθηκε και ο εμπλεκόμενος αστυνομικός, που είχε συλληφθεί στο Ρέθυμνο με την κατηγορία ότι παρείχε ενημέρωση για κινήσεις της υπηρεσίας του σε μέλη της οργάνωσης.

Συνολικά έχουν αφεθεί ελεύθεροι πέντε.

Λίγο αργότερα, άλλοι τέσσερις κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι μετά την απολογία τους σε έναν από τους τρεις ανακριτές που ασχολούνται με την υπόθεση.

Αύριο απολογούνται άλλοι 16
Για σήμερα Πέμπτη έχει προγραμματιστεί να απολογηθούν 17 άτομα, ενώ την Παρασκευή 16.

Οι ανακριτικές αρχές έχουν επιστρατεύσει κι άλλους ανακριτές, ώστε να μπορέσει να ολοκληρωθεί με επιτυχία ο προγραμματισμός τους, που ορίζει, πως μέχρι αύριο να έχουν απολογηθεί οι 33 κατηγορούμενοι, που διώκονται για ένταξη και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση.

Τι υποστηρίζει συνήγορος υπεράσπισης
Σύμφωνα με τον δικηγόρο Ιωάννη Μαυροματάκη, «οι αξιωματικοί της Ασφάλειας Χανίων, με όλους όσους συνεργάστηκα, προσπάθησαν και έκαναν μία πάρα πολύ σωστή δουλειά, όμως υπάρχουν και κάποια σημεία, τα οποία, ίσως λόγω του όγκου της δικογραφίας, υπάρχουν κάποιες αστοχίες, σχετικά με την απαγγελία κατηγοριών.

Για παράδειγμα, κάποιος που έχει μία καραμπίνα ή ένα παλιό μαχαίρι, ένα όπλο στο συρτάρι του δεν μπορούμε να θεωρήσουμε ότι λειτουργεί στο πλαίσιο μιας εγκληματικής οργάνωσης. Ή κάποιος που μπορεί να είναι φίλος με κάποιον να θεωρήσουμε ότι λειτουργεί, λόγω της επικοινωνίας τους, στο πλαίσιο εγκληματικής οργάνωσης. Εγκληματική οργάνωση καταλογίστηκε σε όλους τους κατηγορουμένους, αλλά καμία σύνδεση όσο προσωπικά έψαχνα, για εγκληματική οργάνωση στην υπόθεση με τον δικό μου, τουλάχιστον, κατηγορούμενο.

Θεωρώ ότι το δικονομικό όχημα που δίνει τη δυνατότητα για να επιβάλεις προσωρινή κράτηση, δεν συντρέχει. Και αυτό, η εισαγγελέας και οι ανακριτές που εργάζονται πυρετωδώς για αυτή την υπόθεση, το έχουν αναγνωρίσει όχι για όλους, αλλά για κάποιους.

Οι αστυνομικές και ανακριτικές αρχές των Χανίων, πραγματικά έχουνε επιδείξει τεράστιο ζήλο και οργάνωση για τη σωστή διεκπεραίωση αυτής της υπόθεσης, στα χρονικά όρια που θέλει ο νόμος και θεωρώ πως μέχρι αύριο το βράδυ θα το έχουνε επιτύχει».

