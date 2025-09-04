Νέα εγκληματική οργάνωση εξαρθρώθηκε στην Κρήτη – Διακινούσαν μεγάλες ποσότητες κοκαΐνης σε Αττική, Ηράκλειο και Ρέθυμνο

– Το προσδοκώμενο παράνομο όφελος από τη δράση τους, υπερβαίνει κατά πολύ το χρηματικό ποσό των 120.000 ευρώ. – Χειροπέδες σε 3 άτομα, αναζητείται ένας τέταρτος

Στην εξάρθρωση ακόμα μίας εγκληματικής οργάνωσης προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές, καθώς σύμφωνα με τις ανακοινώσεις, διακινούσε -μεταξύ άλλων- μεγάλη ποσότητα κοκαΐνης στην Κρήτη και την Αττική.

Συγκεκριμένα, από το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, συνελήφθησαν 3 άτομα, ηλικίας 62, 63 και 60 ετών, μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, ενώ για την υπόθεση κατηγορείται και έτερο άτομο, 32 ετών τα στοιχεία του οποίου έχουν ταυτοποιηθεί, ωστόσο για την ώρα διαφεύγει της σύλληψης.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση, καθώς και για παράβαση της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά και τα όπλα.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, κατόπιν κατάλληλης αξιοποίησης πληροφοριακών στοιχείων, τουλάχιστον από τον Ιούνιο του 2025, οι κατηγορούμενοι είχαν ενταχθεί σε εγκληματική οργάνωση, αποτελούμενη από τέσσερα τουλάχιστον μέλη, με διαρκή δράση, συγκεκριμένη δομή, επιχειρησιακή υποδομή και διακριτούς ρόλους, οι οποίοι δραστηριοποιούνταν στην παράνομη εισαγωγή στην Χώρα και περαιτέρω διακίνηση μεγάλων ποσοτήτων κοκαΐνης, μεταξύ άλλων, στο νησί της Κρήτης.

Ως προς τον τρόπο δράσης (modus operandi) τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης είχαν εξασφαλίσει αφενός τη διαδικασία προμήθειας και απόκρυψης μεγάλων ποσοτήτων κοκαΐνης και αφετέρου τη δημιουργία κατάλληλου δικτύου προώθησης αυτής σε επίπεδο χονδρικής πώλησης.

Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιούσαν Ι.Χ.Ε. όχημα, όπου υπήρχε ειδικά διαμορφωμένη κρύπτη, η οποία λειτουργούσε με χρήση ηλεκτρικού μηχανισμού και συγκεκριμένους αυτοματισμούς. Το συγκεκριμένο όχημα χρησιμοποιούνταν αποκλειστικά για την μεταφορά των ποσοτήτων κοκαΐνης, το οποίο στη συνέχεια απέκρυπταν ο 62χρονος και ο 60χρονος σε χώρο μισθωμένων οικιών σε περιοχές της Αττικής. Μετά την προετοιμασία του οχήματος με την απόκρυψη στο εσωτερικό ποσοτήτων κοκαΐνης, το παραλάμβανε ο 63χρονος, ο οποίος είχε αποκλειστικό ρόλο της αυθημερόν μεταφοράς της κοκαΐνης σε έτερο μέλος της οργάνωσης σε περιοχή της Κρήτης.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης εντοπίστηκε το προαναφερόμενο όχημα σε περιοχή του Ηρακλείου και ακινητοποιήθηκε, όπου κατά την έρευνα σε αυτό, εντοπίστηκε η ειδική κρύπτη εντός του χώρου του βοηθητικού τροχού. Με κατάλληλους συνδυασμούς ενεργειών ενεργοποιήθηκε ηλεκτρικό σύστημα απασφάλισης του εν λόγω χώρου, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν -10- συσκευασίες τύπου Vacuum, που περιείχαν κοκαΐνη συνολικής ποσότητας -11- κιλών και -736- γραμμαρίων.

Για τον τερματισμό της δράσης των μελών της εγκληματικής οργάνωσης, οργανώθηκε αστυνομική επιχείρηση με τη συμμετοχή αστυνομικών του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης και τη συνδρομή του Τμήματος Ε.Κ.Α.Μ. Κρήτης, καθώς και της Ο.Π.Κ.Ε. της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.

Το εν λόγω όχημα κατασχέθηκε ως μέσο μεταφοράς ναρκωτικών ουσιών, ενώ συνελήφθη ο 63χρονος.

Παράλληλα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν σε περιοχή της Αττικής, ο 62χρονος και ο 60χρονος.

Σε επακόλουθες έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες και λοιπούς χώρους που χρησιμοποιούσαν, συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-18- νάιλον συσκευασίες που περιείχαν ακατέργαστη κάνναβη συνολικού μεικτού βάρους -1- κιλού και -212- γραμμαρίων,

-4- δενδρύλλια κάνναβης στο στάδιο της ανάπτυξης ύψους από 175 έως 185 εκατοστά,

-6- νάιλον συσκευασίες που περιείχαν κοκαΐνη συνολικού μεικτού βάρους 15,8 γραμμαρίων,

αυτοσχέδια συσκευασία (αλουμινόχαρτο) που περιείχε βραστή κοκαΐνη μεικτού βάρους 2,6 γραμμαρίων,

-2- ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας,

καραμπίνα τύπου Flaubert,

-2- πιστόλια με αποστομωμένη κάνη,

το χρηματικό ποσό των -2.000- ευρώ,

-3- συσκευές κινητών τηλεφώνων,

φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής,

-2- φορητές συσκευές αποθήκευσης USB stick και

Ι.Χ.Ε αυτοκίνητο και δίκυκλο μοτοσυκλέτα.

Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση του Συντονιστικού Οργάνου Δίωξης Ναρκωτικών, το παράνομο περιουσιακό όφελος που αποκόμισαν τα μέλη της οργάνωσης προσδιορίζεται στα -200.000- έως -280.000- ευρώ, ενώ το προσδοκώμενο οικονομικό όφελος από την πώληση των -11- κιλών και -736- γραμμαρίων θα ανέρχονταν στο χρηματικό ποσό των -293.400- έως -410.760- ευρώ. Η κατασχεθείσα ποσότητα κοκαΐνης θα αποσταλεί στην αρμόδια Χημική Υπηρεσία για εργαστηριακή εξέταση.

Οι συλληφθέντες οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ το προανακριτικό έργο του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης συνεχίζεται.