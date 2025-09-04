Δικτυωμένοι σε όλο τον πλανήτη οι έμποροι κοκαΐνης της Κρήτης

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ, η παρέα των τεσσάρων συλληφθέντων είχε δημιουργήσει δίκτυο προώθησης της κοκαΐνης σε επίπεδο χονδρικής πώλησης, μεταφέροντας μεγάλες ποσότητες του ναρκωτικού σε κρύπτη στο αυτοκίνητο του ελεύθερου επαγγελματία που διαμένει στην Αθήνα.
Λατινική Αμερική, Ευρώπη, Μαρούσι, Ανάβυσσος, Ζωνιανά, Αξός… Προορισμοί όχι τουριστικοί αλλά συνδεδεμένοι με την διακίνηση μεγάλων ποσοτήτων κοκαΐνης. Οι Ελληνικές, δε, προαναφερθείσες περιοχές είναι τα σημεία εκκίνησης αλλά και διαμονής των συνολικά τεσσάρων εμπλεκομένων που αναφέρονται στη δικογραφία του Τμήματος Καταπολέμησης του Οργανωμένου Εγκλήματος, οι οποίοι συνελήφθησαν χθες στη διάρκεια επιχειρήσεων που έγιναν σε Κρήτη και Αττική με αποτέλεσμα τον εντοπισμό και την κατάσχεση περισσότερων των 11 κιλών κοκαΐνης.
Οι επιχειρήσεις αυτές ξεκίνησαν όταν αναλύθηκαν οι πληροφορίες που είχαν τα στελέχη του του Τμήματος Καταπολέμησης του Οργανωμένου Εγκλήματος και έδειχναν την ύπαρξη εγκληματικού δικτύου που εισάγει μεγάλες ποσότητες του ναρκωτικού στην Ελλάδα, αλλά και στην Κρήτη. Για την αστυνομία οι τέσσερις Έλληνες που συνελήφθησαν, αποτελούν μέλη του συγκεκριμένου εγκληματικού δικτύου, με καθορισμένους ρόλους ο καθένας εξ αυτών.
Συγκεκριμένα συνελήφθησαν ένας 62χρονος Ρεθυμνιώτης. Ένας ελεύθερος επαγγελματίας, επίσης Κρητικός που μένει στην Αθήνα, ένας 60χρονος Χανιώτης, έμπορος ανταλλακτικών αυτοκινήτων και ένας 32χρονος από χωριό του ορεινού Μυλοποτάμου.
Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ, η παρέα των τεσσάρων είχε δημιουργήσει δίκτυο προώθησης της κοκαΐνης σε επίπεδο χονδρικής πώλησης, μεταφέροντας μεγάλες ποσότητες του ναρκωτικού σε κρύπτη στο αυτοκίνητο του ελεύθερου επαγγελματία που διαμένει στην Αθήνα. Μάλιστα, όπως διαπιστώθηκε η κρύπτη που είχε δημιουργηθεί γι αυτό το σκοπό λειτουργούσε με ηλεκτρονικό μηχανισμό και συγκεκριμένους αυτοματισμούς, προκειμένου να αποκρύπτονται με ασφάλεια τα ναρκωτικά.
Αστυνομικές πηγές ανέφεραν ότι το συγκεκριμένο μαύρο Scoda, μετά από κάθε μεταφορά απέκρυπτε είτε ο 62χρονος Ρεθυμνιώτης σε υπόγειο πάρκινγκ μισθωμένης οικίας του στο Μαρούσι, είτε ο 60χρονος Χανιώτης, στην αυλή του σπιτιού του στην Ανάβυσσο. Όταν το εμπόρευμα φορτωνόταν στο αυτοκίνητο το παραλάμβανε ο Κρητικός ελεύθερος επαγγελματίας, ο οποίος είχε την αποστολή της μεταφοράς του φορτίου στον νεαρό από τον Μυλοπόταμο, για να το μεταφέρει είτε στα Ζωνιανά, είτε στην Αξό. Όταν η αποστολή ολοκληρωνόταν και καταβάλλονταν τα χρήματα οι δύο πρώτοι συναντιόταν σε συγκεκριμένο επαγγελματικό χώρο στο Βοτανικό και προχωρούσαν σε δοσοληψίες που αφορούσαν στη μεταφορά της κοκαϊνης. Αστυνομικοί που παρακολουθούσαν τα μέλη του κυκλώματος διαπίστωσαν ότι πριν τις 19 Ιουνίου και τις 13 Αυγούστου ο ελεύθερος επαγγελματίας που μένει στην Ανάβυσσο ήρθε στο Ηράκλειο, μεταφέροντας πάνω από ένα κιλό του ναρκωτικού σε οχτώ συσκευασίες και τις παρέδωσε στον Μυλοποταμίτη στην περιοχή των Ζωνιανών.
Χθες το πρωί ο ίδιος έφτασε με το αυτοκίνητό του με το πλοίο στο Ηράκλειο, όπου τον περίμεναν οι αστυνομικοί σε διάφορα σημεία στους νομούς Ηρακλείου και Ρεθύμνου. Από την πολύωρη παρακολούθηση προέκυψε ότι το συγκεκριμένο όχημα έκανε πολλές στάσεις σε διάφορα δυσπρόσιτα σημεία.
Σύμφωνα με εκτιμήσεις των αρχών, η συνάντηση των εμπλεκομένων που ήταν να γίνει σε περιοχή του Ηρακλείου ακυρώθηκε, καθώς εκτιμάται ότι οι αστυνομικοί έγιναν αντιληπτοί. Η ακινητοποίηση τους έγινε επί του ΒΟΑΚ και το όχημα μεταφέρθηκε στο αστυνομικό μέγαρο, όπου και βρέθηκε η κρύπτη με τα ναρκωτικά.
Παράλληλα, στη διάρκεια αστυνομικών επιχειρήσεων συνελήφθησαν σε περιοχές της Αττικής τα υπολοιπα μέλη της ομάδας.
ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ