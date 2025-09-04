Κύκλωμα κόκας: ούτε life style, ούτε «φουσκωτοί», αλλά …νοικοκυραίοι οι «μεταφορείς»-ο ρόλος του Ζωνιανού

Η κοκαΐνη έρχονταν με τα κιλά μέσα στο πορτ-παγκάζ ενός παλιού σκόντα/σοβαρή δουλειά από το Οργανωμένο.
Στα χέρια 32χρονου Ζωνιανού, γνωστού στους κύκλους των Αρχών, θα κατέληγε το φορτίο με τα σχεδόν 12 κιλά κοκαΐνης (11.700 γρ), σύμφωνα πάντα με τα όσα φέρεται να ισχυρίστηκε ο 63χρονος «μεταφορέας» της παρτίδας, κατά την προανακριτική του απολογία στα στελέχη του Οργανωμένου, στην Κρήτη. Ασφαλείς πληροφορίες του Cretalive.gr αναφέρουν ότι ο 63χρονος, ο οποίος ήδη οδηγήθηκε στα δικαστήρια Ηρακλείου, υπήρξε «αποκαλυπτικός» για πολλές πτυχές της υπόθεσης, μέσα από τις οποίες διαφωτίζεται εν πολλοίς ο τρόπος μεταφοράς και διακίνησης της κόκας στην Κρήτη. Η κοκαϊνη έρχονταν με τα κιλά, σε ειδική κρύπτη, μέσα στο πορτ-παγκάζ ενός παλιού σκόντα. Τόσο απλά. Σχεδόν «ξενέρωτα», θα μπορούσε να σχολιάσει κάποιος που θα περίμενε πιο …θεαματικές καταστάσεις. Κι όμως, το εντυπωσιακό της όλης υπόθεσης είναι η απλότητα της και το τέλειο προφίλ του 63χρονου «μεταφορέα».
Ο “Transporter” δεν ήταν κάποιος μοιραίος τύπος σαν Jason Statham στην πασίγνωστη ταινία, καλογυμνασμένος δηλαδή, γοητευτικός, εκπαιδευμένος, …αίλουρος. Πρόκειται για έναν 63χρονο άνδρα, ελεύθερο επαγγελματία, με λευκό ποινικό μητρώο που ζει μόνος του στην Αθήνα και έχει μία συνηθισμένη καθημερινότητα. Ένας άνθρωπος με πολύ ήπιο προφίλ, ισχνό κοινωνικό αποτύπωμα. Άνθρωπος, πράγματι, της διπλανής πόρτας. Νοικοκύρης, τακτοποιημένος, χωρίς μπλεξίματα. Ούτε «φουσκωτός», ούτε life style, ούτε προβολή και «θόρυβο». Ποιος θα μπορούσε να υποψιαστεί ότι βγαίνοντας από το σπίτι του αντί να πάει για ουζάκι με κανένα φίλο, θα έκανε μεταφορά πάνω από 11 κιλών κόκας στην Κρήτη.
Οι άλλοι δύο συλληφθέντες, 60 και 62 ετών, οι οποίοι αναμένεται να μεταφερθούν στο Ηράκλειο αύριο το πρωί, αμφότεροι ελεύθεροι επαγγελματίες, φέρεται να είχαν τακτικά συναντήσεις με τον 63χρονο “transporter”, ενώ τους αποδίδεται ότι φρόντιζαν να «καβαντζώνουν» σε ασφαλή σημεία το skoda, το οποίο χρησιμοποιούνταν, όπως προέκυψε από την προανάκριση του Οργανωμένου, αποκλειστικά και μόνο για τις μεταφορές της κόκας.
Ο 63χρονος έφθασε στο λιμάνι του Ηρακλείου το πρωί της Τετάρτης και φέρεται για ώρες να «έκοβε» βόλτες στην πόλη του Ηρακλείου. Από την ανατολή στη δύση και από τον βορά στο νότο. Προφανώς το έκανε για να τσεκάρει αν τον ακολουθούν. Μέχρι που έγινε το «πέσιμο» και συνελήφθη, χωρίς καμία αντίδραση. Ο «μεταφορέας» που πήρε προθεσμία να απολογηθεί την Δευτέρα, φέρεται προανακριτικά να είπε αρκετά πράγματα.
Η αξία της κατασχεθείσας κόκας στην αγορά της οργάνωσης, δηλαδή στην «χονδρική» εκτιμάται, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, γύρω στις 300.000 ευρώ. Υπολογίζεται όμως ότι στην λιανική, στις πιάτσες δηλαδή θα απέφερε περισσότερα από 1 εκατομμύριο ευρώ. Αναμφίβολα είναι μία εξαιρετικά σοβαρή υπόθεση από πλευράς Οργανωμένου που, όπως προαναφέρθηκε, δίνει πολλές απαντήσεις για το πώς κινείται το όλο σύστημα γύρω από τη μεταφορά και τη διακίνηση κόκας στο νησί. Το φορτίο θα περνούσε στα χέρια του νεαρού Ζωνιανού, σύμφωνα πάντα με όσα υποστηρίζονται, και εν συνεχεία οι ποσότητες θα «έσπαγαν» για τον διαμοιρασμό τους. Ως προς τον νεαρό Μυλοποταμίτη, τα στελέχη της ΕΛ.ΑΣ αναμένουν να υπάρξει εξέλιξη από την αρμόδια ανακριτική Αρχή.
Cretalive