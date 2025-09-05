ΚΡΗΤΗ

Πιο ασφαλείς οι μετακινήσεις στον ΒΟΑΚ – Προχωρούν οι παρεμβάσεις για μείωση των τροχαίων

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Πιο ασφαλείς καθίστανται οι μετακινήσεις στο τμήμα Κολυμπάρι-Χανιά του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ) καθώς προχωρούν με ταχείς ρυθμούς οι παρεμβάσεις οδικής ασφάλειας από το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, με βάση το μοντέλο που ακολουθήθηκε στην παλαιά εθνική οδό Πάτρας-Πύργου αλλά και την διεθνή εμπειρία.

Στόχος των παρεμβάσεων είναι να περιοριστούν τα τροχαία ατυχήματα στα αυξημένης επικινδυνότητας τμήματα του υπάρχοντος δρόμου συνολικού μήκους 300 χιλιομέτρων, με έμφαση στα 145 χιλιόμετρα από την Κίσσαμο Χανίων μέχρι το Ηράκλειο (Λινοπεράματα), και να διατηρηθεί το επίπεδο λειτουργικότητας του δρόμου, μέχρις ότου ολοκληρωθούν τα έργα κατασκευής του νέου, υπερσύγχρονου αυτοκινητόδρομου ΒΟΑΚ, ο οποίος έχει τεθεί πλέον σε τροχιά υλοποίησης.

«Κολωνάκια» για τον διαχωρισμό των κατευθύνσεων κυκλοφορίας, διαμόρφωση τριών λωρίδων κυκλοφορίας με ενδιάμεση λωρίδα ασφαλούς προσπέρασης, τοποθέτηση φωτισμού, νέων στηθαίων ασφαλείας και φωτεινής σηματοδότησης όπου απαιτείται, αναδιαμόρφωση των υφιστάμενων και διαμόρφωση καινούργιων κόμβων και εισόδων – εξόδων, πρόβλεψη εσοχών έκτακτης ανάγκης, όπου είναι δυνατό, στα τμήματα μίας λωρίδας, προσωρινά μέτρα προστασίας από καταπτώσεις καθώς και καθαρισμός της παράπλευρης βλάστησης για την διασφάλιση της ορατότητας είναι οι βασικές παρεμβάσεις που έχουν σχεδιασθεί για να εφαρμοστούν κατά τμήματα.

Στον ΒΟΑΚ τα έργα ξεκίνησαν από τα τμήματα Κολυμπάρι – Χανιά και ΧΥΤΑ Ηρακλείου – Λινοπεράματα, ενώ σταδιακά θα επεκταθούν και στα τμήματα Χανιά – Γεωργιούπολη, Πετρές – Ατσιπόπουλο, Κίσσαμος – Κολυμπάρι, Ρέθυμνο – Γεροπόταμος κα Γεροπόταμος – ΧΥΤΑ Ηρακλείου.

Πέραν της μείωσης των θανάτων και σοβαρών τραυματισμών, με την εφαρμογή των μέτρων επιδιώκεται ταυτόχρονα η ασφαλής διέλευση στους κόμβους και στις εισόδους-εξόδους, η διατήρηση της λειτουργικότητας της οδού και η ικανοποιητική κυκλοφοριακή ροή στη φάση κατασκευής του αυτοκινητοδρόμου όταν θα εφαρμόζονται εργοταξιακές σημάνσεις κατά τμήματα. Παράλληλα, προχωρούν τα έργα στον νέο ΒΟΑΚ όπου είναι σε εξέλιξη εργολαβίες στο τμήμα από τη Χερσόνησο μέχρι τον Άγιο Νικόλαο, ενώ έχει υπογραφεί η σύμβαση παραχώρησης για το τμήμα Ηράκλειο – Χανιά, μήκους 157 χιλιομέτρων, με προαίρεση και για το τμήμα έως την Κίσσαμο, μήκους 30 χιλιομέτρων.
https://www.ertnews.gr/

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Επιστολή της Περιφέρειας Κρήτης για τη στοχοποίηση...

0
Η Περιφέρεια Κρήτης με επιστολή του Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Οικονομίας...

Δήμος Αγίου Νικολάου:«6α Κρητικά Μαγειρέματα του Δρόμου»

0

Επιστολή της Περιφέρειας Κρήτης για τη στοχοποίηση...

0
Η Περιφέρεια Κρήτης με επιστολή του Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Οικονομίας...

Δήμος Αγίου Νικολάου:«6α Κρητικά Μαγειρέματα του Δρόμου»

0
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Κύκλωμα κόκας: ούτε life style, ούτε «φουσκωτοί», αλλά …νοικοκυραίοι οι «μεταφορείς»-ο ρόλος του Ζωνιανού
Επόμενο άρθρο
Δήμος Ρεθύμνης:Αποχαιρετούμε το πολιτιστικό καλοκαίρι με δύο μεγάλες συναυλίες στο θέατρο Ερωφίλη
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
DOLE Μπανάνες 300Χ250
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Παρουσία και Εκδηλώσεις του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου στην 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Με ιδιαίτερη χαρά ανακοινώνουμε πως το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο...

Επιστολή της Περιφέρειας Κρήτης για τη στοχοποίηση του αγροδιατροφικού τομέα της Κρήτης

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Η Περιφέρεια Κρήτης με επιστολή του Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Οικονομίας...

Δημογραφικό: Βραδυφλεγής βόμβα η μείωση του πληθυσμού – Τα μοντέλα προσομοίωσης και η μεταβαλλόμενη ηλικιακή πυραμίδα

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Συναγερμός σε όλη την Ευρώπη για τη συρρίκνωση του...

Εορτολόγιο 5 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Σήμερα, Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST