Δήμος Ρεθύμνης:Αποχαιρετούμε το πολιτιστικό καλοκαίρι με δύο μεγάλες συναυλίες στο θέατρο Ερωφίλη

Την Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου στην πανσέληνο με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.

Ο Δήμος Ρεθύμνης – Τμήμα Πολιτισμού αποχαιρετά το φετινό καλοκαίρι με μια συναυλία – φόρο τιμής σε τρεις σπουδαίους συνθέτες, που ανέβασαν την Ελληνική Μουσική πολύ ψηλά.

Κάτω από το φως του φεγγαριού γιορτάζουμε την Πανσέληνο του Σεπτεμβρίου, λουσμένη στις μελωδίες του Μίκη Θεοδωράκη, του Μάνου Χατζηδάκι και του Μίμη Πλέσσα, καθώς φέτος συμπληρώνονται 100 χρόνια από την γέννησή τους.

Τα Τραγούδια και οι Μουσικές τους χαραγμένα στην μνήμη μας, συγκινούν κάθε γενιά και συνοδεύουν ξεχωριστές στιγμές της ζωής μας.

Η Ορχήστρα Vamos θα μας ταξιδέψει νοσταλγικά στον χρόνο, ερμηνεύοντας πολυαγαπημένα θέματα και τραγούδια από τον Ελληνικό Κινηματογράφο που έχουν την υπογραφή των τριών αυτών σπουδαίων δημιουργών.

Η συναυλία συνδιοργανώνεται από τον Δήμο Ρεθύμνης και την Ορχήστρα VAMOS. Θα πραγματοποιηθεί στο θέατρο Ερωφίλη στην Φορτέτσα την Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου 2025 και ώρα 9μ.μ. με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.

Ορχήστρα : Vamos

Ενορχήστρωση – Διεύθυνση : Θανάσης Παπαθανασίου

Ερμηνεία : Έφη Παπαδοπούλου, Σοπράνο

Αλεξία Κατσανεβάκη

Πρόδρομος Καραδελόγλου

Την Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου με τη μεγάλη συναυλία του Σταμάτη Κραουνάκη

«Τα αηδόνια του θέρους».

Τ’ αηδόνια παντού λαλούν κ ανθούν κ αποδιώχνουν τους καημούς με μελωδίες από τα Διονυσιακά του Μοντεβέρντι, του Ρεϋνάλντο Nahn, την γαλλική Μπελ-Επόκ, την Πιαφ και λαϊκά κλασικά, δημοτικά περιπαικτικά και αισθήματα κατευθείαν στην καρδιά. Από τα Μπουλούκια μέχρι τα new wave ρεμπέτικα.

Παίζουν και τραγουδούν αλφαβητικά:

Δημήτριος Ανδρεάδης – πιάνο, κίμπορντ, ενορχηστρώσεις

Χρήστος Γεροντίδης – τραγούδι

Νίκος Κατσίκης – μπουζούκι, ισπανικό λαούτο

Κοσμάς Κοκόλης – κιθάρα, μπουζούκι, τραγούδι

Σταμάτης Κραουνάκης – τα πάντα όλα

Κώστας Μπουγιώτης – τραγούδι

Πένυ Ξενάκη – τραγούδι

Λάμπρος Παπανικολάου – κοντραμπάσο

Θεολόγος Παπανικολάου – βιολί, τραγούδι

Γιώργος Στιβανάκης – τραγούδι

Γιώργος Ταμιωλάκης – βιολοντσέλο

Στον ήχο ο Γιώργος Τσατσούλης.

Συνεργάτης ηχολήπτη Πρόδρομος Χατζηαντωνίου.

Κοστούμια: Κώστας Ζήσης

Συνεργάτης ενδυματολόγου: Υρώ Κρασακοπούλου

Φωτισμοί: Παναγιώτης Χατζηνάκος

Στου Σταυρωμένου η τελευταία προβολή

για τις «κινηματογραφικές Δευτέρες»

Την Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου στον αύλειο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Σταυρωμένου και με την στήριξη και συνεργασία του Πολιτιστικού Συλλόγου, προβάλλεται η ταινία «Οι περιπέτειες του Τοτό» με ώρα έναρξης 21:00’ και ελεύθερη είσοδο για το κοινό.