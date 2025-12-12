Πολιτικά Κρήτης

Χανιά:Συμμετοχή του Δήμου Πλατανιά στην κινητοποίηση της ΚΕΔΕ

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Κλείσιμο του Δήμου την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025

Ο Δήμος Πλατανιά ανακοινώνει ότι θα συμμετάσχει στην πανελλαδική κινητοποίηση που οργανώνει η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025, ημέρα ψήφισης του Κρατικού Προϋπολογισμού για το 2026.

Στο πλαίσιο της κινητοποίησης και σύμφωνα με το σχετικό κάλεσμα της ΚΕΔΕ, ο Δήμος Πλατανιά θα προχωρήσει στο «κλείσιμο» του Δήμου, με αναστολή λειτουργίας των Υπηρεσιών του.

Από την αναστολή λειτουργίας εξαιρούνται οι Βρεφικοί και οι Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί του Δήμου Πλατανιά, καθώς και οι Υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας, οι οποίες θα λειτουργήσουν για την αντιμετώπιση τυχόν έκτακτων αναγκών.

Την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου και ώρα 12:00, όλοι οι Δήμαρχοι της χώρας θα δώσουν το «παρών» στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από τη Βουλή των Ελλήνων, με κεντρικό μήνυμα:

«Οικονομικά Ισχυροί Δήμοι – Διαρκώς δίπλα στον πολίτη»

Με τη συμμετοχή μας στηρίζουμε το αίτημα για ουσιαστική μεταρρύθμιση στη λειτουργία του Κράτους και της Αυτοδιοίκησης, βασισμένη στην διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια των Δήμων, στη διαφάνεια, στην αποδοτικότητα και στη δυνατότητα των ΟΤΑ να παρέχουν άμεσες και αποτελεσματικές λύσεις στα προβλήματα της καθημερινότητας των πολιτών.

Όπως υπογραμμίζει η ΚΕΔΕ, η συμμετοχή όλων αποτελεί ισχυρό μήνυμα ενότητας και διεκδίκησης μόνιμων και βιώσιμων λύσεων στα χρόνια προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Δήμοι όλης της χώρας.

Ο Δήμος Πλατανιά εκφράζει τη βούλησή του να συμβάλει ενεργά σε αυτή την προσπάθεια, προς όφελος της τοπικής κοινωνίας και της εύρυθμης λειτουργίας της Αυτοδιοίκησης Α’ Βαθμού.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Δήμος Αγίου Νικολάου:Η Μαρία Φαραντούρη για την...

0
«Το “Μαουτχάουζεν” με έμαθε τι σημαίνει τραγούδι με ιστορική...

Εορτολόγιο 12 Δεκεμβρίου: Μεγάλη εορτή για την...

0
Σήμερα, Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του...

Δήμος Αγίου Νικολάου:Η Μαρία Φαραντούρη για την...

0
«Το “Μαουτχάουζεν” με έμαθε τι σημαίνει τραγούδι με ιστορική...

Εορτολόγιο 12 Δεκεμβρίου: Μεγάλη εορτή για την...

0
Σήμερα, Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Εορτολόγιο 12 Δεκεμβρίου: Μεγάλη εορτή για την Ορθοδοξία – Ποιοι γιορτάζουν σήμερα
Επόμενο άρθρο
Δήμος Αγίου Νικολάου:Η Μαρία Φαραντούρη για την συναυλία της στο “Τετραήμερο Λόγου και Τέχνης”
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Ρέθυμνο:Σύλληψη ατόμου με μικροποσότητες κοκαΐνης ζυγαριά ακριβείας και πιστόλι με γεμιστήρα

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Σύλληψη ημεδαπού για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών...

ΟΠΕΚΕΠΕ: Συνδικαλιστής ο αρχηγός του κυκλώματος στην Κρήτη, «έκλεψαν» 1,7 εκατ.€

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Μέχρι στιγμής έχουν προσαχθεί 14 άτομα, ενώ η επιχείρηση...

Δήμος Αγίου Νικολάου:Η Μαρία Φαραντούρη για την συναυλία της στο “Τετραήμερο Λόγου και Τέχνης”

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
«Το “Μαουτχάουζεν” με έμαθε τι σημαίνει τραγούδι με ιστορική...

Δήμος Ηρακλείου:Δημοτικό Κοινωνικό Κομμωτήριο για τις ευάλωτες ομάδες

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Αλέξης Καλοκαιρινός: Δεν είναι πολυτέλεια το κούρεμα, η κόμμωση....

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST