Χανιά:Συμμετοχή του Δήμου Πλατανιά στην κινητοποίηση της ΚΕΔΕ

Κλείσιμο του Δήμου την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025

Ο Δήμος Πλατανιά ανακοινώνει ότι θα συμμετάσχει στην πανελλαδική κινητοποίηση που οργανώνει η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025, ημέρα ψήφισης του Κρατικού Προϋπολογισμού για το 2026.

Στο πλαίσιο της κινητοποίησης και σύμφωνα με το σχετικό κάλεσμα της ΚΕΔΕ, ο Δήμος Πλατανιά θα προχωρήσει στο «κλείσιμο» του Δήμου, με αναστολή λειτουργίας των Υπηρεσιών του.

Από την αναστολή λειτουργίας εξαιρούνται οι Βρεφικοί και οι Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί του Δήμου Πλατανιά, καθώς και οι Υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας, οι οποίες θα λειτουργήσουν για την αντιμετώπιση τυχόν έκτακτων αναγκών.

Την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου και ώρα 12:00, όλοι οι Δήμαρχοι της χώρας θα δώσουν το «παρών» στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από τη Βουλή των Ελλήνων, με κεντρικό μήνυμα:

«Οικονομικά Ισχυροί Δήμοι – Διαρκώς δίπλα στον πολίτη»

Με τη συμμετοχή μας στηρίζουμε το αίτημα για ουσιαστική μεταρρύθμιση στη λειτουργία του Κράτους και της Αυτοδιοίκησης, βασισμένη στην διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια των Δήμων, στη διαφάνεια, στην αποδοτικότητα και στη δυνατότητα των ΟΤΑ να παρέχουν άμεσες και αποτελεσματικές λύσεις στα προβλήματα της καθημερινότητας των πολιτών.

Όπως υπογραμμίζει η ΚΕΔΕ, η συμμετοχή όλων αποτελεί ισχυρό μήνυμα ενότητας και διεκδίκησης μόνιμων και βιώσιμων λύσεων στα χρόνια προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Δήμοι όλης της χώρας.

Ο Δήμος Πλατανιά εκφράζει τη βούλησή του να συμβάλει ενεργά σε αυτή την προσπάθεια, προς όφελος της τοπικής κοινωνίας και της εύρυθμης λειτουργίας της Αυτοδιοίκησης Α’ Βαθμού.