Χανιά:Συναυλία Αφιερωμένη στην Αλληλεγγύη και την Προσφορά

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

«τα τρία αγαθά της γης, σίτος, οίνος, έλαιον»
Συναυλία Αφιερωμένη στην Αλληλεγγύη και την Προσφορά

Η βιωματική σύνδεση του λαϊκού μας πολιτισμού με την καρποφορία της γης και τη γονιμότητα αναδεικνύεται μέσα από τις Μουσικές και τα Τραγούδια Συναυλίας αφιερωμένης στην Αλληλεγγύη και την Προσφορά που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2025, ώρα 20.30, στο Πνευματικό Κέντρο Χανίων.

Συνδιοργανώνουν:
• Πανεπιστήμιο Κρήτης – μέσω του προγράμματος «Η Τέχνη του Ρυθμού»-
• Συνάνθρωπος Ομάδα Στήριξης

• Περιφέρεια Κρήτης – Περιφερειακή Ενότητα Χανίων
• Δήμος Χανίων
• Πνευματικό Κέντρο Χανίων

Συμμετέχουν:
• Γιάννης Σίνης, στεριανό λαούτο και τραγούδι
• Νίκος Λάππας, κλαρίνο
• Δημήτρης Κολλίντζας , κανονάκι διεύθυνση/διδασκαλία χορωδίας
• Γιάννης Μαλάκος, τραγούδι

• Ελευθερία Μπλαζάκη, τραγούδι
• Γιάννης Χαλκιαδάκης, βιολί, τραγούδι, μουσική επιμέλεια
• Κατερίνα Λακιωτάκη, κρουστά, διδασκαλία-συντονισμό ομάδας κρουστών

Συμπράττουν μαζί τους:
• οι συμμετέχοντες του προγράμματος «Η τέχνη του ρυθμού»
• η Χορωδία παραδοσιακής μουσικής «Η Ζωοδόχος Πηγή» ενορίας Μουρνιών

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

Θα υπάρχει κουτί προσφοράς για τον Συνάνθρωπο Ομάδα Στήριξης

Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
