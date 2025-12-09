ΚΡΗΤΗ

Το ελληνικό FBI βρήκε καλάσνικοφ και πιστόλια: Κρητικός προετοίμαζε δολοφονία

Άνδρας από την Κρήτη συνελήφθη – Φέρεται να είχε κλέψει όχημα και να προετοίμαζε δολοφονική επίθεση
Υπόθεση με χαρακτηριστικά συμβολαίου θανάτου αποκάλυψε το ελληνικό FBI στα Καλύβια, εντοπίζοντας βαρύ οπλισμό μέσα σε κλεμμένο όχημα.

Η έρευνα ξεκίνησε όταν η Αστυνομία έλαβε πληροφορία για διακίνηση ναρκωτικών στην περιοχή. Κατά τη διάρκεια της παρακολούθησης εντοπίστηκε ένα αυτοκίνητο το οποίο διαπιστώθηκε ότι ήταν κλεμμένο. Στο εσωτερικό του οι αστυνομικοί βρήκαν τρία καλάσνικοφ, πιστόλια με σιγαστήρες, γάντια, κράνη και μπιτόνια γεμάτα βενζίνη.

Η συνέχεια της έρευνας οδήγησε στην ταυτοποίηση και στη σύλληψη ενός άνδρα από την Κρήτη, ο οποίος φέρεται να είχε κλέψει το όχημα και να προετοίμαζε δολοφονική επίθεση.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο συλληφθείς έχει βαρύ ποινικό παρελθόν. Το 2006 είχε φυλακιστεί για ανθρωποκτονία ως ανήλικος, είχε καταφέρει να αποδράσει ενώ και τότε είχαν βρεθεί στην κατοχή του καλάσνικοφ και άλλα όπλα αναφέρει το ρεπορτάζ της ΕΡΤ.

Οι Αρχές θεωρούν ότι με τον εντοπισμό του οπλισμού και τη σύλληψη του άνδρα αποτράπηκε μια οργανωμένη δολοφονία.

