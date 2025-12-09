ΚΡΗΤΗ

Την Παρασκευή στο Φανάρι η Συνοδική Αντιπροσωπεία της Εκκλησίας της Κρήτης

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Ἡ Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης συνῆλθε σήμερα, 9 Δεκεμβρίου 2025, σέ Σύσκεψη, στήν ἕδρα Της, στό Ἡράκλειο, μέ τήν παρουσία ὅλων τῶν Μελῶν Αὐτῆς, προκειμένου νά συζητηθεῖ τό θέμα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λάμπης, Συβρίτου καί Σφακίων.

Κατά τήν ἔναρξη τῶν ἐργασιῶν Αὐτῆς, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης κ. Εἰρηναῖος ὑπέβαλε τήν παραίτησή του.

Κατόπιν τούτων ὁμόφωνα ἀποφασίσθηκε νά μεταβεῖ στό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο Συνοδική Ἀντιπροσωπεία, ἀποτελούμενη ἀπό τόν Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπο Κρήτης κ. Εὐγένιο, Πρόεδρο τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, τόν Σεβ. Μητροπολίτη Ἱεραπύτνης καί Σητείας κ. Κύριλλο καί τόν κ. Δημήτριο Μηλαθιανάκη, Ἄρχοντα Πρωτέκδικο τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, γιά νά συναντηθεῖ μέ τήν Αὐτοῦ Θειοτάτη Παναγιότητα τόν Οἰκουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαῖο.

Συνάντηση Περιφερειάρχη Κρήτης με αντιπροσωπεία αγροτοκτηνοτρόφων

0
Αντιπροσωπεία αγροτοκτηνοτρόφων με επικεφαλής τον Πρόεδρο του κτηνοτροφικού συλλόγου...

Ρέθυμνο: Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων καταδικάζει τα...

0
Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Νομού Ρεθύμνου καταδικάζει απερίφραστα τα...

Συνάντηση Περιφερειάρχη Κρήτης με αντιπροσωπεία αγροτοκτηνοτρόφων

0
Αντιπροσωπεία αγροτοκτηνοτρόφων με επικεφαλής τον Πρόεδρο του κτηνοτροφικού συλλόγου...

Ρέθυμνο: Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων καταδικάζει τα...

0
Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Νομού Ρεθύμνου καταδικάζει απερίφραστα τα...
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
