ΚΡΗΤΗΧΑΝΙΑ

Χανιά:Βραδιά Αλληλεγγύης και Αγάπης Εορτασμός Παγκόσμιας Ημέρας για την Τρίτη Ηλικία

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Το Αννουσάκειο Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων, Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Κλειστής Νοσηλείας «Ο Άγιος Σπυρίδων» της Ιεράς Μητροπόλεως Κισάμου και Σελίνου, με αφορμή τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Ηλικιωμένων, διοργανώνει μεγάλη Μουσική Βραδιά Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αγάπης με τo παραδοσιακό Κρητικό συγκρότημα του Γιώργου και του Νίκου Στρατάκη.
Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025, ώρα 8:30 μ.μ. Κέντρο Διασκέδασης «Ευτυχία Palace», Ραπανιανά Κολυμβαρίου.

Τα Έσοδα θα διατεθούν υπέρ των αναγκών των δομών κλειστής περίθαλψης και των υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας του Αννουσάκειου Ιδρύματος.

Εισιτήρια προπωλούνται , στο Αννουσάκειο Ίδρυμα, και στην Ιερά Μητρόπολη Κισάμου & Σελίνου.

Τιμή εισιτηρίου με πλήρες μενού: 20 €

Τηλέφωνο Κρατήσεων: «Ευτυχία Palace»: 6986596157

Πληροφορίες: Αποστολάκη Μερόπη στο τηλ.: 2822022276 ( εσωτ. 86)

Χορηγοί: Όλα τα ΜΜΕ Νομού Χανίων

Σας περιμένουμε όλους με τιμή και χαρά !

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Δήμος Ρεθύμνης:Δήλωση Εντεταλμένου Δημοτικού Συμβούλου Πρασίνου, Εθελοντισμού...

0
«Στις 4 Οκτωβρίου που έχει καθιερωθεί και εορτάζεται η...

Ηράκλειο:Μεθυσμένη Βρετανίδα προκάλεσε χάος σε πτήση, με...

0
Βίντεο-ντοκουμέντο με μεθυσμένη Βρετανίδα που προκάλεσε αναγκαστική προσγείωση αεροπλάνου...

Δήμος Ρεθύμνης:Δήλωση Εντεταλμένου Δημοτικού Συμβούλου Πρασίνου, Εθελοντισμού...

0
«Στις 4 Οκτωβρίου που έχει καθιερωθεί και εορτάζεται η...

Ηράκλειο:Μεθυσμένη Βρετανίδα προκάλεσε χάος σε πτήση, με...

0
Βίντεο-ντοκουμέντο με μεθυσμένη Βρετανίδα που προκάλεσε αναγκαστική προσγείωση αεροπλάνου...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Ρέθυμνο:Εθιμοτυπική επίσκεψη του Αθλητικού Σωματείου Cretan Kings στην Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνης ενόψει της έναρξης του Πρωταθλήματος National League 2
Επόμενο άρθρο
Νέο θανατηφόρο τροχαίο στην Κρήτη – Νεκρός 26χρονος
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Δήμος Ρεθύμνης:Δήλωση Εντεταλμένου Δημοτικού Συμβούλου Πρασίνου, Εθελοντισμού και Διαχείρισης Αδέσποτων Ζώων, Γιώργη Παπαδόσηφου, για την Παγκόσμια Ημέρα των Ζώων (04 Οκτωβρίου)

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
«Στις 4 Οκτωβρίου που έχει καθιερωθεί και εορτάζεται η...

Ηράκλειο:Μεθυσμένη Βρετανίδα προκάλεσε χάος σε πτήση, με αποτέλσμα να γίνει αναγκαστική προσγείωση του αεροπλάνου

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Βίντεο-ντοκουμέντο με μεθυσμένη Βρετανίδα που προκάλεσε αναγκαστική προσγείωση αεροπλάνου...

2ο Φεστιβάλ Εθελοντισμού Δήμου Ηρακλείου: Ο Εθελοντισμός ένωσε καρδιές

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Με μεγάλη επιτυχία και με συγκίνηση ολοκληρώθηκε την Κυριακή...

Νέο θανατηφόρο τροχαίο στην Κρήτη – Νεκρός 26χρονος

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Το θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής στο...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST