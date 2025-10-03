ΚΡΗΤΗ

Νέο θανατηφόρο τροχαίο στην Κρήτη – Νεκρός 26χρονος

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Το θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής στο 6ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Ηρακλείου – Αγίας Γαλήνης
Την τελευταία του πνοή στην άσφαλτο άφησε ένας 26χρονος άνδρας, βουλγαρικής καταγωγής, όταν το όχημα που οδηγούσε εξετράπη της πορείας του και ανετράπη στο 6 χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Ηρακλείου – Αγίας Γαλήνης.

Το θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε λίγο μετά τις 5 τα ξημερώματα της Παρασκευής.
Εντός του οχήματος επέβαινε και η 25χρονη φίλη του εκλιπόντος, επίσης βουλγαρικής καταγωγής, η οποία τραυματίστηκε.
Όπως προέκυψε ο 26χρονος δεν φορούσε ζώνη ασφαλείας.
Το περιστατικό διερευνά η Τροχαία Ηρακλείου.

Προηγούμενο άρθρο
Χανιά:Βραδιά Αλληλεγγύης και Αγάπης Εορτασμός Παγκόσμιας Ημέρας για την Τρίτη Ηλικία
Επόμενο άρθρο
Επόμενο άρθρο
Ηράκλειο:Μεθυσμένη Βρετανίδα προκάλεσε χάος σε πτήση, με αποτέλσμα να γίνει αναγκαστική προσγείωση του αεροπλάνου
Δήμος Ρεθύμνης:Δήλωση Εντεταλμένου Δημοτικού Συμβούλου Πρασίνου, Εθελοντισμού και Διαχείρισης Αδέσποτων Ζώων, Γιώργη Παπαδόσηφου, για την Παγκόσμια Ημέρα των Ζώων (04 Οκτωβρίου)

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
«Στις 4 Οκτωβρίου που έχει καθιερωθεί και εορτάζεται η...

Ηράκλειο:Μεθυσμένη Βρετανίδα προκάλεσε χάος σε πτήση, με αποτέλσμα να γίνει αναγκαστική προσγείωση του αεροπλάνου

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Βίντεο-ντοκουμέντο με μεθυσμένη Βρετανίδα που προκάλεσε αναγκαστική προσγείωση αεροπλάνου...

2ο Φεστιβάλ Εθελοντισμού Δήμου Ηρακλείου: Ο Εθελοντισμός ένωσε καρδιές

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Με μεγάλη επιτυχία και με συγκίνηση ολοκληρώθηκε την Κυριακή...

Χανιά:Βραδιά Αλληλεγγύης και Αγάπης Εορτασμός Παγκόσμιας Ημέρας για την Τρίτη Ηλικία

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Το Αννουσάκειο Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων, Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης...

