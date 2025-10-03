Ρέθυμνο:Εθιμοτυπική επίσκεψη του Αθλητικού Σωματείου Cretan Kings στην Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνης ενόψει της έναρξης του Πρωταθλήματος National League 2

Ενόψει της πρεμιέρας του Πρωταθλήματος National League 2, το Αθλητικό Σωματείο Cretan Kings πραγματοποίησε εθιμοτυπική επίσκεψη στην Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνης, κ. Μαρία Λιονή.

Την ομάδα εκπροσώπησαν οι αθλητές Martina, Βλαχάκης και Σκουλαριώτης, ο προπονητής κ. Γιάννης Κούμουλος, ο πρόεδρος του Σωματείου κ. Γιάννης Καλαϊτζάκης καθώς και ο υπεύθυνος marketing κ. Χόμπης Βαλάντης.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, τα μέλη της ομάδας είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν με την Αντιπεριφερειάρχη για τη νέα αγωνιστική χρονιά, τους στόχους της ομάδας αλλά και τη συνολική προοπτική ανάπτυξης του μπάσκετ στην τοπική κοινωνία.

Με την ευκαιρία της επίσκεψης, η Διοίκηση και οι αθλητές των Cretan Kings ευχαρίστησαν θερμά την Περιφέρεια Κρήτης και προσωπικά την Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνης για τη διαχρονική στήριξη προς το Σωματείο, τονίζοντας ότι η στήριξη αυτή αποτελεί πολύτιμο εφόδιο για την πορεία της ομάδας.

Η κ. Λιονή συνεχάρη την ομάδα για την προσπάθειά της και εξέφρασε τις ευχές της για μια επιτυχημένη και δημιουργική σεζόν, επισημαίνοντας τη σημασία του αθλητισμού ως μέσο προώθησης αξιών, συνεργασίας και κοινωνικής συνοχής.