«Λαϊκή Συσπείρωση Πλατανιά» : Ερώτηση για την καθυστέρηση ολοκλήρωσης του Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου Πλατανιά

Προς: Δήμαρχο Πλατανιά κ. Γιάννη Μαλανδράκη

Θέμα: Ερώτηση για την καθυστέρηση ολοκλήρωσης του Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου Πλατανιά

Κύριε Δήμαρχε

Στις 27 Μαΐου 2021 υπεγράφη, από τον περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρο Αρναουτάκη, η σύμβαση για την κατασκευή του νέου Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου Πλατανιά. Είναι γνωστό ότι όλα αυτά τα χρόνια ο Δήμος Πλατανιά δεν διαθέτει Κέντρο Υγείας, ούτε Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο, αν και είναι ένας πολύ μεγάλος Δήμος γεωγραφικά, ο πληθυσμός του οποίου πολλαπλασιάζεται κάθε χρόνο κατά τη διάρκεια της τουριστικής περιόδου.

Η υπογραφή της σύμβασης κατέστη δυνατή, αφού νωρίτερα, τον Σεπτέμβριο του 2018, ο τότε αναπληρωτής υπουργός Υγείας Παύλος Πολάκης είχε υπογράψει την απόφαση για την έγκριση της Μελέτης Εφαρμογής (Αρχιτεκτονικών – Στατικών και Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων) και των Τευχών Δημοπράτησης του συγκεκριμένου σημαντικού έργου για την ευρύτερη περιοχή μας, με αρχικό προϋπολογισμό 882.000 ευρώ.

Σήμερα, έχουν περάσει 4 χρόνια και 4 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης και το Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Πλατανιά παραμένει ακόμα… υπό κατασκευή!

Στις 31 Ιουλίου 2025 ολοκληρώθηκε η παράταση, κατά 212 ημέρες, που είχε δοθεί στον ανάδοχο του έργου, με απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, με τον περιφερειακό σύμβουλο της «Λαϊκής Συσπείρωσης Κρήτης» και τακτικό μέλος της Επιτροπής, Νίκο Μανουσάκη να δηλώνει παρών και να εκφράζει τη διαμαρτυρία του για την καθυστέρηση αποπεράτωσης ενός τόσο αναγκαίου έργου.

Κύριε Δήμαρχε, με βάση όλα τα παραπάνω, σας απευθύνουμε τα ακόλουθα ερωτήματα:

1. Γιατί καθυστερεί η ολοκλήρωση του έργου, με βάση την ενημέρωση που έχετε ως Δήμαρχος;

2. Σε τι στάδιο βρίσκεται σήμερα, αρχές Οκτωβρίου 2025, η κατασκευή του Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου Πλατανιά;

3. Πότε αναμένεται να ολοκληρωθούν οι εργασίες και να παραδοθεί έτοιμο προς χρήση το κτήριο;

4. Πώς προχωρούν, με βάση την ενημέρωσή σας, οι κρίσιμες διαδικασίες για την ολοκληρωμένη στελέχωση του Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου Πλατανιά με το αναγκαίο ιατρικό – νοσηλευτικό προσωπικό, αλλά και για την προμήθεια του απαιτούμενου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, προκειμένου, μετά την ολοκλήρωσή του, να μην παραμείνει ανενεργό για μεγάλο χρονικό διάστημα;

5. Τι σκοπεύει να πράξει, από δω και στο εξής, η Δημοτική Αρχή του Δήμου Πλατανιά για να διεκδικήσει την όσο το δυνατόν ταχύτερη ολοκλήρωση και λειτουργία του Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου;

Για τη «Λαϊκή Συσπείρωση Πλατανιά»

Ανθούσης Δημήτριος

Ακρωτηριανάκης Αντώνιος