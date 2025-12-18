Η χειμερινή περιοδεία των Χαΐνηδων!

Οι «παρέες» ήταν πάντα οι βιότοποι που εκκολάπτονταν η Τέχνη, η Επανάσταση, ο Έρωτας, η Ελευθερία. Γι’ αυτό το λόγο τα ολοκληρωτικά καθεστώτα απαγόρευαν το ‘συνέρχεσθαι’.

Σήμερα δεν χρειάζεται η απαγόρευση. Καθένας, καταθλιμμένος και χρονοκυνηγημένος, ζει σε ένα ατομικό κέλυφος που δεν χωρεί κανέναν άλλον. Οι Χαΐνηδες δεν είναι απλά η φαντασίωση μιας παρέας, ένα συγκρότημα ή μια κολεκτίβα.

Είναι ένα μήνυμα σ’ ένα μπουκάλι, για τις επόμενες γενιές. Είναι μια μικρή κιβωτός κοινοτισμού, που οι παραστάσεις της είναι τελετουργίες και η μουσική της απλώνεται από τον ψίθυρο στην κραυγή και από την μυσταγωγία στην έκσταση.

Τους Χαΐνηδες μπορείτε να τους απολαύσετε στα παρακάτω μέρη:

Σάββατο 8 Νοεμβρίου: Brooklyn / Καλαμάτα

Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου: Τόπος Τεχνών Χώρα / Λαμία

Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου: Ανδρομέδα / Τρίκαλα

Παρασκευή 16 Ιανουαρίου: Circus / Λάρισα

Σάββατο 17 Ιανουαρίου: Σταυρός του Νότου Plus / Αθήνα

Παρασκευή 23 Ιανουαρίου: Πολυχώρος 5 Έψιλον / Πάτρα

Σάββατο 24 Ιανουαρίου: Σταυρός του Νότου Plus / Αθήνα

Παρασκευή 30 Ιανουαρίου: Οδός Ονείρων / Χαλκίδα

Σάββατο 31 Ιανουαρίου: Σταυρός του Νότου Plus / Αθήνα

Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου: Stage / Ιωάννινα

Σάββατο 28 Φεβρουαρίου: 7 Τεχνών Τόπος / Κέρκυρα

Σάββατο 14 Μαρτίου: We / Θεσσαλονίκη

Παρασκευή 20 Μαρτίου: Café Santan / Βόλος

Τρίτη 24 Μαρτίου: Down Town / Κύπρος

Παρασκευή 17 Απριλίου: Resalto / Σταυρός Θεσσαλονίκης

Σάββατο 18 Απριλίου: Πελίτι / Δράμα

Παίζουν και τραγουδούν:

Δημήτρης Αποστολάκης: λύρα, τραγούδι

Μιχάλης Γαλάνης: ντραμς

Δημήτρης Ζαχαριουδάκης: κιθάρα, τραγούδι

Γιώργος Κωνσταντίνου: μπάσο, φωνητικά

Δημήτρης Μπρέντας: γκάιντα, κλαρίνο, καβάλ, φλογέρα

Μιχάλης Νικόπουλος: λαούτο, μπουζούκι, μαντολίνο, τραγούδι

Αγγελική Σύρκου: τραγούδι