Χρήστος Κούτσης:Σκύλος και Μουσική

Θεωρώ τον εαυτό μου τυχερό αφού ανακάλυψα πολύ νωρίς στη ζωή μου τους έρωτες που θα την καθόριζαν στο μέλλον! Το πρώτο μου χάδι σε ένα αδέσποτο σκύλο πριν καν γράψει διψήφιο αριθμό η ηλικία μου και η Πρώτη νότα που άκουσα από το μπάσο μου λίγο πριν τα 15!

Ο σκύλος η μουσική και αργότερα ο κινηματογράφος ήταν αυτά πού σήμερα αισθάνομαι τυχερός μέσα από την εργασία μου πού μπορώ να τα συνδυάζω σε ότι κάνω! Ο σκύλος σίγουρα είναι ο καλύτερος φίλος του ανθρώπου, δεν ξέρω αν ο άνθρωπος θα καταφέρει ποτέ να είναι ο καλύτερος φίλος του σκύλου!

Κάποιοι όμως εξέφρασαν το συναίσθημα απέναντι σε αυτό το τετράποδο θαύμα με τον καλύτερο τρόπο που υπάρχει, τη μουσική! Τόσο σε ελληνικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο η μουσική έχει υμνήσει αυτή τη σχέση ανθρώπου και σκύλου δίνοντας αυτά που δεν μπορούν τα λόγια να περιγράψουν! Βρήκα κάποια κομμάτια τα οποία θέλω να μοιραστώ και προσπάθησα να είναι ακούσματα από όλες τις πλευρές ώστε ο καθένας να επιλέξει τι είναι αυτό που τον εκφράζει καλύτερα!

Σίγουρα για να νιώσεις την δύναμή τους θα πρέπει ο σκύλος να αποτελεί μέρος της ζωή σου! Από την άλλη βέβαια ίσως αυτά τα τραγούδια οδηγήσουν κάποιους στο να θελήσουν να ανακαλύψουν τη μαγεία αυτής της σχέσης με αυτό το πλάσμα! Καλό άκουσμα λοιπόν, μαζί με την περιγραφή των κομματιών βάζω και ένα σύνδεσμο στο spotify για όσους θέλουν να τα ακούσουν!

Καλή δύναμη σε όλους και κρατήστε ζωντανό το σκύλο όχι μόνο αυτόν που υπάρχει έξω από το σώμα μας αλλά και αυτόν που κρύβεται μέσα στην ψυχή μας!

1. Ο Σκύλος – Σπύρος Γραμμένος

Ένα σατιρικό τραγούδι όπου ο αφηγητής, με χιουμοριστικό τρόπο, παρουσιάζει τη ζωή ενός σκύλου μέσα από ανθρώπινα χαρακτηριστικά. Το τραγούδι παίζει με την ιδέα ότι ο σκύλος έχει προσωπικότητα, σκέψεις και απόψεις για τον κόσμο γύρω του, σχολιάζοντας την καθημερινότητα με μια αλληγορική προσέγγιση.

2. Ο Σκύλος μου ο Ρωμιός – Γιάννης Κότσιρας

Το τραγούδι αφηγείται την ιστορία ενός σκύλου, του Ρωμιού, που είναι κάτι παραπάνω από κατοικίδιο: ένας αληθινός φίλος και σύντροφος ζωής. Ο αφηγητής μιλάει με αγάπη για τη σχέση τους, τονίζοντας τη συντροφικότητα και την αφοσίωση που προσφέρουν τα σκυλιά στους ανθρώπους.

3. Προσοχή Σκύλος Δαγκώνει! – Ημισκούμπρια, Λαυρέντης Μαχαιρίτσας

Με παιχνιδιάρικο ύφος, το τραγούδι χρησιμοποιεί τη γνωστή προειδοποιητική φράση για να περιγράψει όχι μόνο έναν σκύλο αλλά και καταστάσεις της ζωής. Είναι μια σατιρική ματιά πάνω σε ανθρώπινες συμπεριφορές, χρησιμοποιώντας το σύμβολο του σκύλου ως μεταφορά για την επιφυλακή και την προστασία.

4. Σκύλος στον Δρόμο – Ιωάννα Εμμανουήλ

Ένα βαθιά συγκινητικό τραγούδι που μιλάει για τη σκληρή ζωή ενός αδέσποτου σκύλου. Ο στίχος περιγράφει την καθημερινή του επιβίωση, τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει, αλλά και την ελπίδα για μια καλύτερη ζωή. Μια ωδή στην ανάγκη για προστασία και φροντίδα των αδέσποτων ζώων.

5. Ένας Σκύλος κι Μια Γυναίκα – Στέλιος Καζαντζίδης, Απόστολος Καλδάρας

Το τραγούδι παρουσιάζει μια ιδιαίτερη ιστορία, όπου ο σκύλος γίνεται σύμβολο αφοσίωσης και συντροφικότητας. Ο Καζαντζίδης ερμηνεύει με το γνώριμο συναίσθημα της φωνής του, δίνοντας έμφαση στη μοναξιά του ανθρώπου και την αγνή αγάπη που μπορεί να βρει σε ένα σκυλί.

6. Η Βόλτα του Σκύλου – Γεράσιμος Ανδρεάτος, Ιωάννα Εμμανουήλ

Ένα τραγούδι που αποτυπώνει τη χαρά της βόλτας με έναν σκύλο, μέσα από μια απλή αλλά γεμάτη συναίσθημα αφήγηση. Το κομμάτι εστιάζει στη μικρή καθημερινή ιεροτελεστία μεταξύ ανθρώπου και σκύλου, που γίνεται σύμβολο της βαθιάς σχέσης τους.

7. Cracker Jack – Dolly Parton

Η Dolly Parton αφηγείται την πραγματική ιστορία του Cracker Jack, του σκύλου που είχε όταν ήταν παιδί. Περιγράφει πώς βρήκε τον αδέσποτο σκύλο, πώς έγινε ο καλύτερός της φίλος και πώς τη συνόδευε σε κάθε στιγμή. Το τραγούδι είναι ένας ύμνος στην παιδική αθωότητα και στη μοναδική αγάπη που μπορεί να προσφέρει ένας σκύλος.

8. My Dog and Me – John Hiatt & The Goners

Ένα τραγούδι που μιλάει για την περιπέτεια ενός άντρα και του σκύλου του. Ο αφηγητής περιγράφει τις στιγμές που περνάει στη φύση μαζί με το τετράποδο φιλαράκι του, αποδίδοντας τη βαθιά αίσθηση ελευθερίας και αμοιβαίας εμπιστοσύνης που υπάρχει μεταξύ τους.

9. Maggie’s Song – Chris Stapleton

Ένα από τα πιο συγκινητικά τραγούδια για σκύλους, το “Maggie’s Song” είναι μια αληθινή ιστορία για τη Maggie, τον σκύλο του Stapleton. Μιλάει για το πώς τη βρήκε, την αγάπη που μοιράστηκαν και τον πόνο της απώλειάς της. Είναι μια ειλικρινής και ευαίσθητη ωδή στην αγάπη για τα ζώα και τη σημασία τους στη ζωή μας.

10. (How Much Is That) Doggie In The Window – Patti Page

Ένα χαριτωμένο τραγούδι από τη δεκαετία του ‘50, στο οποίο ο αφηγητής κοιτάζει ένα σκυλάκι στη βιτρίνα ενός καταστήματος και αναρωτιέται πόσο κοστίζει για να το πάρει σπίτι του. Είναι μια νοσταλγική μελωδία που εκφράζει τη χαρά της υιοθεσίας ενός σκύλου.

11. Hound Dog – Elvis Presley

Ένα από τα πιο εμβληματικά τραγούδια όλων των εποχών, που αρχικά ηχογραφήθηκε από τη Big Mama Thornton. Αν και ο τίτλος αναφέρεται σε σκύλο, το τραγούδι στην πραγματικότητα είναι μια μεταφορά για έναν άπιστο άντρα, όπου ο σκύλος συμβολίζει κάποιον που δεν αξίζει εμπιστοσύνη.

12. Who Let The Dogs Out – Baha Men

Ένα από τα πιο γνωστά party τραγούδια, το οποίο χρησιμοποιεί τους σκύλους ως μεταφορά για άντρες που συμπεριφέρονται ανώριμα σε ένα πάρτι. Παρά την αστεία προσέγγισή του, έχει γίνει ύμνος για τους σκύλους σε διάφορα συμφραζόμενα.

13. Black Dog – Led Zeppelin

Αν και ο τίτλος αναφέρεται σε σκύλο, το τραγούδι μιλάει για τις σχέσεις και τη σεξουαλική ένταση. Πήρε το όνομά του από έναν πραγματικό σκύλο που περιφερόταν γύρω από το στούντιο κατά την ηχογράφηση.

14. I Wanna Be Your Dog – The Stooges

Ένα από τα πιο ανατρεπτικά punk τραγούδια, όπου ο Iggy Pop εκφράζει την επιθυμία του για απόλυτη αφοσίωση και υποταγή, χρησιμοποιώντας τη μεταφορά του σκύλου.

15. Like My Dog – Billy Currington

Με χιουμοριστικό ύφος, ο Currington συγκρίνει τη φίλη του με τον σκύλο του, ευχόμενος να του δείχνει την ίδια άνευ όρων αγάπη και αποδοχή.

16. Diamond Dogs – David Bowie

Το τραγούδι ανήκει στο δυστοπικό concept άλμπουμ του Bowie, Diamond Dogs, και αντλεί έμπνευση από το 1984 του George Orwell. Οι “Diamond Dogs” είναι μια συμμορία αλήτικων χαρακτήρων, και αν και δεν αφορά άμεσα σκύλους, χρησιμοποιεί την εικόνα τους για να περιγράψει μια ωμή και χαοτική κοινωνία.

17. Me and You and a Dog Named Boo – Lobo

Ένα τραγούδι για την ελευθερία και την περιπλάνηση. Ο αφηγητής ταξιδεύει με το αυτοκίνητό του, έχοντας για συντροφιά τη φίλη του και έναν σκύλο που ονομάζεται Boo. Η ιστορία εκφράζει την απλότητα και τη χαρά της ζωής στον δρόμο, με τον σκύλο να είναι ένα σταθερό στοιχείο σε αυτό το ταξίδι.

18. Like My Dog – Billy Currington

Ένα χιουμοριστικό τραγούδι country, όπου ο Currington εύχεται η σύντροφός του να τον αγαπούσε όπως ο σκύλος του – χωρίς παράπονα, χωρίς δράματα, και με απόλυτη αφοσίωση.

19. Man Of The Hour – Norah Jones

Ένα τρυφερό τραγούδι στο οποίο η Norah Jones συγκρίνει τον σκύλο της με όλους τους άντρες που έχουν περάσει από τη ζωή της. Καταλήγει στο συμπέρασμα ότι ο τετράποδος φίλος της είναι ο πιο αξιόπιστος και αγαπητός “άντρας” στη ζωή της.

20. Old King – Neil Young

Ένα προσωπικό τραγούδι του Neil Young για τον αγαπημένο του σκύλο, τον King. Μιλάει για τις στιγμές που πέρασαν μαζί, τα ταξίδια τους και τον πόνο της απώλειας όταν ο King έφυγε από τη ζωή.

21. Seamus – Pink Floyd

Ένα από τα πιο ιδιαίτερα τραγούδια της λίστας, καθώς περιλαμβάνει τον ήχο ενός πραγματικού σκύλου που “τραγουδάει”. Ο Seamus, ένας σκύλος που ανήκε στον Steve Marriott, συνοδεύει τους Pink Floyd με ουρλιαχτά σε αυτό το πειραματικό blues κομμάτι.

22. Bron-Y-Aur Stomp – Led Zeppelin

Ένα γιορταστικό κομμάτι εμπνευσμένο από τις εξορμήσεις του Robert Plant με τον σκύλο του, Strider. Ο στίχος μιλάει για την απλή χαρά του να περπατάς στη φύση με τον πιστό σου φίλο δίπλα σου.

23. Atomic Dog – George Clinton

Ένα funk τραγούδι που έγινε ύμνος για τη σκυλίσια ενέργεια και το “άγριο πνεύμα”. Αν και δεν αναφέρεται σε κάποιον συγκεκριμένο σκύλο, έχει γίνει σύμβολο της ατίθασης φύσης των σκύλων (και των ανθρώπων).

24. Ένας Σκύλος στο Κολωνάκι (Live) – Φοίβος Δεληβοριάς

Ένα τραγούδι που χρησιμοποιεί την εικόνα ενός σκύλου στο Κολωνάκι για να σχολιάσει την κοινωνία και τις αντιθέσεις της.

25. Σκύλος – Αλκιβιάδης Κωνσταντόπουλος

Ένα κομμάτι που μιλάει για τη μοναξιά και τη σχέση ανθρώπου-σκύλου, προβάλλοντας τη μοναδική σύνδεση που αναπτύσσεται μεταξύ τους.

26. Σκύλος Αδέσποτος – Κωνσταντίνος Πετρόπουλος, Βάσω Πετροπούλου

Ένα τραγούδι που δίνει φωνή στα αδέσποτα σκυλιά και τη δύσκολη ζωή τους, ζητώντας από τον ακροατή να δείξει κατανόηση και αγάπη σε αυτά τα ζώα.

27. Σκυλίσια Μέρα – Μίλτος Πασχαλίδης

Ένα τραγούδι που συνδέει την έννοια του “σκυλίσιου βίου” με τις δυσκολίες της καθημερινότητας.

28. Σκύλος – Balemos

Ένα τραγούδι με δυνατούς στίχους, όπου ο σκύλος χρησιμοποιείται ως σύμβολο αφοσίωσης και αθωότητας.

29. Ο Σκύλος Δαγκώνει – Μικρός Κλέφτης, Κανών, MK

Ένα hip-hop κομμάτι με δυνατούς στίχους που χρησιμοποιεί την εικόνα του σκύλου ως μεταφορά για την επιβίωση και τις προκλήσεις της ζωής.

30. Αδέσποτο Σκυλί – Κατερίνα Παπουτσάκη

Ένα τραγούδι με ευαίσθητους στίχους για τα αδέσποτα σκυλιά και τη μοναξιά τους, αλλά και την ελπίδα να βρουν ένα σπίτι.

31. The Dog Song – Nellie McKay

Ένα γλυκό και παιχνιδιάρικο τραγούδι που εκφράζει τη χαρά του να έχεις έναν σκύλο στη ζωή σου.

32. Raise The Woof! – Tails.com

Ένα τραγούδι που δημιουργήθηκε ειδικά για σκύλους, χρησιμοποιώντας συχνότητες και ήχους που τους διεγείρουν!

33. I Love My Dog (Stereo Version) – Yusuf / Cat Stevens

Ένα από τα πιο ειλικρινή τραγούδια αγάπης για σκύλους. Ο Cat Stevens μιλάει για την αφοσίωση του σκύλου του και τον συγκρίνει με τις ανθρώπινες σχέσεις, καταλήγοντας ότι η αγάπη ενός σκύλου είναι άνευ όρων.

Καλή Ακρόαση

Χρήστος Κούτσης

Εκπαίδευση Σκύλων