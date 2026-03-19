Δέκα ενδεικτικά περιστατικά που αναδεικνύουν σοβαρά προβλήματα στη διαιτησία και εκθέτουν UEFA και ΚΕΔ

Σημαντικά ερωτήματα εγείρονται γύρω από τη λειτουργία της διαιτησίας, καθώς καταγράφονται σειρά δυσλειτουργιών που, σύμφωνα με καταγγελίες και παρατηρήσεις, εκθέτουν τόσο την Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας (ΚΕΔ) όσο και την UEFA. Παρά τις δημόσιες τοποθετήσεις του Στεφάν Λανουά και του προέδρου της ΕΠΟ, Μάκη Γκαγκάτση, ότι η σημερινή σύνθεση της ΚΕΔ αποτελεί επιλογή της ευρωπαϊκής συνομοσπονδίας, η πρακτική που ακολουθείται φαίνεται να αποκλίνει από τις κατευθυντήριες γραμμές της. Η εικόνα που διαμορφώνεται, σύμφωνα με τα παρακάτω παραδείγματα, καταδεικνύει μια προβληματική λειτουργία, με ελλείψεις συντονισμού, αξιολόγησης και ουσιαστικής εκπαίδευσης: 1. Υποβάθμιση των εκθέσεων παρατηρητών

Οι εκθέσεις των παρατηρητών διαιτησίας φαίνεται να μην αξιοποιούνται ουσιαστικά, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις επιστρέφονται προς αναθεώρηση όταν δεν ευθυγραμμίζονται με τις εκτιμήσεις της διοίκησης. 2. Ασυμβατότητα με τα πρότυπα της UEFA

Στους πίνακες παρατηρητών περιλαμβάνονται πρώην βοηθοί διαιτητές, παρά το γεγονός ότι η UEFA δεν τους επιλέγει για αντίστοιχους διεθνείς ρόλους. 3. Μη αξιοποίηση έμπειρων διαιτητών

Διαιτητές με σημαντική εμπειρία στη Super League περιορίζονται σε χαμηλότερες κατηγορίες ως παρατηρητές, την ώρα που προωθούνται λιγότερο έμπειρα στελέχη στην κορυφή. 4. Ζητήματα λειτουργίας και παρουσίας στελεχών

Ο ρόλος συγκεκριμένων προσώπων, όπως του Ευθυμιάδη, τίθεται υπό αμφισβήτηση, καθώς φέρεται να ασκεί καθήκοντα εξ αποστάσεως, με περιορισμένη φυσική παρουσία στα γήπεδα και τις διοργανώσεις. 5. Καθυστερήσεις στην ενημέρωση διαιτητών

Παρά την απαίτηση για λεπτομερείς εκθέσεις, αυτές φτάνουν στους διαιτητές με σημαντική καθυστέρηση, περιορίζοντας την εκπαιδευτική τους αξία. 6. Αποκλεισμός από διαδικασίες αξιολόγησης

Οι παρατηρητές δεν συμμετέχουν στις μεταγενέστερες συσκέψεις αξιολόγησης των αγώνων, παρά τον θεωρητικά εκπαιδευτικό τους ρόλο. 7. Ζητήματα αξιολόγησης και ιεραρχίας

Σε ορισμένες περιπτώσεις, διαιτητές με μικρότερη εμπειρία αξιολογούν συναδέλφους με πολυετή παρουσία σε υψηλότερο επίπεδο, γεγονός που προκαλεί ερωτήματα αξιοπιστίας. 8. Ελλιπής επιμόρφωση παρατηρητών

Η απουσία των παρατηρητών από σεμινάρια και η περιορισμένη συμμετοχή τους σε διαδικασίες επιμόρφωσης υποδηλώνουν κενά στην αξιολόγηση και αναβάθμιση των γνώσεών τους. 9. Περιορισμένη συμμετοχή διαιτητών

Οι τηλεδιασκέψεις χαρακτηρίζονται από μονομερή επικοινωνία, με τους διαιτητές να έχουν παθητικό ρόλο, χωρίς ουσιαστική δυνατότητα παρέμβασης. 10. Γλωσσικά εμπόδια στην εκπαίδευση

Η διεξαγωγή σεμιναρίων στα αγγλικά, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη το επίπεδο γλωσσικής επάρκειας των συμμετεχόντων, δημιουργεί πρόσθετα εμπόδια στην κατανόηση και την αποτελεσματική επιμόρφωση.