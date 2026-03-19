Ο Ολυμπιακός δείχνει… εναλλακτική διαδρομή προς την κορυφή

Κυριαρχία στο δίποντο, ηγετικός Γουόκαπ και καθοριστικοί Φουρνιέ – Βεζένκοφ
Μία από τις πιο πειστικές εμφανίσεις του στη φετινή EuroLeague πραγματοποίησε ο Ολυμπιακός, επικρατώντας εμφατικά της Φενέρμπαχτσε στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας και στέλνοντας ξεκάθαρο μήνυμα ενόψει της συνέχειας.
Οι «ερυθρόλευκοι» κυριάρχησαν απέναντι στην ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, φτάνοντας τους 104 πόντους με έναν τρόπο που διαφοροποιείται από το συνηθισμένο αγωνιστικό τους προφίλ. Παρά το μέτριο ποσοστό στα τρίποντα (8/25 – 32%), η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα βρήκε λύσεις μέσα από το ζωγραφιστό, σημειώνοντας εντυπωσιακό 81% στα δίποντα (31/37).
Η συγκεκριμένη επίδοση δεν αποτελεί απλώς στατιστική υπεροχή, αλλά αναδεικνύει μια στρατηγική προσαρμογής, αποδεικνύοντας ότι ο Ολυμπιακός διαθέτει πολυδιάστατη επιθετική λειτουργία και δεν εξαρτάται αποκλειστικά από το περιφερειακό σουτ.
Κομβική ήταν η συμβολή των Εβάν Φουρνιέ και Σάσα Βεζένκοφ, οι οποίοι εκμεταλλεύτηκαν με συνέπεια τα ρήγματα στην άμυνα της Φενέρ, κυριαρχώντας κοντά στο καλάθι και οδηγώντας επιθετικά την ομάδα τους. Η τουρκική άμυνα δεν κατάφερε να περιορίσει τη δράση των δύο παικτών, που αποτέλεσαν τον βασικό άξονα της παραγωγικότητας των Πειραιωτών.
Την ίδια ώρα, ο Ολυμπιακός παρουσίασε αξιοσημείωτη συνοχή και κατανομή ρόλων. Παρά το γεγονός ότι μόλις τρεις παίκτες σημείωσαν διψήφιο αριθμό πόντων, η συνολική συνεισφορά του ρόστερ ήταν καθοριστική, στοιχείο που επιβεβαιώνει το βάθος και την ισορροπία της ομάδας.
Ξεχωριστή αναφορά αξίζει στον Τόμας Γουόκαπ, ο οποίος λειτούργησε ως «εγκέφαλος» της ομάδας, οργανώνοντας με υποδειγματικό τρόπο το παιχνίδι. Σε 22 λεπτά συμμετοχής κατέγραψε 7 πόντους, 2 ριμπάουντ, 1 κλέψιμο και 11 ασίστ, επιβεβαιώνοντας τον κομβικό του ρόλο στη δημιουργία και την εκτέλεση.
Η επιστροφή του Γουόκαπ σε υψηλό επίπεδο αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για τη συνέχεια, καθώς προσδίδει σταθερότητα και ρυθμό στο παιχνίδι του Ολυμπιακού. Οι 11 ασίστ σε έναν αγώνα υψηλής έντασης αποτυπώνουν τη σημασία του στην ομαδική λειτουργία.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η νίκη απέναντι στη Φενέρμπαχτσε, η οποία είχε υψηλό ποσοστό ευστοχίας από την περιφέρεια (50% στα τρίποντα), ενισχύει τη σημασία της επιτυχίας, καθώς ήρθε απέναντι σε έναν ιδιαίτερα ανταγωνιστικό αντίπαλο.
Με το αποτέλεσμα αυτό, ο Ολυμπιακός εξασφαλίζει σε μεγάλο βαθμό την παρουσία του στην πρώτη τετράδα και το πλεονέκτημα έδρας στα playoffs της EuroLeague. Ωστόσο, το σημαντικότερο ζητούμενο για την ομάδα του Πειραιά παραμένει η διατήρηση της υγείας του ρόστερ, προκειμένου να συνεχίσει με την ίδια αγωνιστική συνέπεια μέχρι το τέλος της σεζόν.
Η εικόνα του συγκεκριμένου αγώνα καταδεικνύει ότι οι «ερυθρόλευκοι» διαθέτουν όχι μόνο ποιότητα, αλλά και ευελιξία στον τρόπο ανάπτυξης του παιχνιδιού τους – στοιχείο που μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικό στη μάχη για τη διάκριση.