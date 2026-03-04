Διάγγελμα Μακρόν για τη Μέση Ανατολή: Αποστολή επιπλέον ενισχύσεων στην Κύπρο – Συντονίζουμε με τους Έλληνες φίλους μας

Το Ισραήλ αναφέρει χτύπησε υπόγεια πυρηνική εγκατάσταση στην Τεχεράνη – 16ο κύμα επιθέσεων του Ιράν προς Ισραήλ

Στις φλόγες το αμερικανικό προξενείο στο Ντουμπάι, καταγράφηκαν ισχυρές εκρήξεις πυκνοί καπνοί στον ουρανό

Το Ιράν ανακοίνωσε ότι εξαπολύει νέες επιθέσεις κατά του Ισραήλ– Η Επαναστατική Φρουρά του Ιράν ξεκίνησε μια νέα σειρά επιθέσεων με πυραύλους και drones κατά του Ισραήλ – Ο ισραηλινός στρατός δηλώνει ότι επιτέθηκε σε μια εγκατάσταση στο Ιράν που λειτουργούσε με σκοπό την ανάπτυξη πυρηνικών όπλων. Η Τεχεράνη αναφέρει ακόμα ότι δεν έχει ακόμη χρησιμοποιήσει τα πλέον προηγμένα όπλα του

«Θα συντονίσουμε τις στρατιωτικές ενέργειες στην ανατολική Μεσόγειο με τους Έλληνες φίλους μας» είπε ο Μακρόν τονίζοντας ότι στέλνει επιπλέον ενισχύσεις στη Κύπρο καθώς και μια φρεγάτα

«Δεν είμαι καθόλου ευχαριστημένος με την Βρετανία», ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ, λέγοντας για τον Στάρμερ ότι «δεν έχουμε να κάνουμε με τον Τσώρτσιλ – Παράλληλα ανέφερε ότι επιθυμεί να διακόψει εμπορικές σχέσεις με την Ισπανία, ενώ για τις επιχειρήσεις στο Ιράν ανέφερε ότι πλέον η Τεχεράνη δεν διαθέτει ούτε αεροπορία, ούτε αεράμυνα, ούτε ναυτικό – «Επιτεθήκαμε πρώτοι γιατί αναμέναμε χτύπημα από το Ιράν».

Ισραηλινές και αμερικανικές δυνάμεις συνεχίζουν την επίθεσή τους εναντίον του Ιράν, με πλήγμα που έπληξε και τον κρατικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα της χώρας, καθώς ο αριθμός των θυμάτων ανέρχεται πλέον σε 787 ανθρώπους.

Η ισραηλινή στρατιωτική ηγεσία εντείνει παράλληλα τις αεροπορικές επιθέσεις στον Λίβανο και έχει ξεκινήσει νέα χερσαία επιχείρηση στο νότιο τμήμα της χώρας.

Οι αρχές της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσαν ότι δύο μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπληξαν την πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ριάντ, προκαλώντας περιορισμένη πυρκαγιά και μικρές υλικές ζημιές. Η αεράμυνα του Κατάρ αναχαίτισε πυραύλους πάνω από τη Ντόχα

Φωτιές και καπνοί στο αεροδρόμιο της Τεχεράνη μετά από ισχυρό πλήγμα των IDF. Το Ισραήλ κατάφερε ισχυρό πλήγμα στο κτιριακό συγκρότημα της ανώτατης ηγεσίας του καθεστώτος

Ισχυρές εκρήξεις σε Ντόχα, Άμπου Ντάμπι και Ντουμπάι – Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν: «Θα χτυπήσουμε όλα τα οικονομικά κέντρα στη Μέση Ανατολή»

Το Ηνωμένο Βασίλειο στέλνει ενισχύσεις στην Κύπρο αντιτορπιλικό και ελικόπτερα

Ο αμερικανικός στρατός δηλώνει ότι έπληξε περισσότερους από 1.700 στόχους στην επιχείρηση του στο Ιράν.

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν σε σημερινό το διάγγελμα προς τον γαλλικό λαό ανακοίνωσε ότι έδωσε εντολή στο αεροπλανοφόρο Σαρλ ντε Γκολ να πλεύσει προς την Μεσόγειο, ενώ δήλωσε ότι θα παρασχεθούν μέσα αεράμυνας στην Κύπρο και ότι θα κατευθυνθεί εκεί η γαλλική φρεγάτα Λαγκεντόκ.

Ο Γάλλος πρόεδρος δήλωσε επίσης ότι η Κύπρος είναι μια σύμμαχος χώρα με την οποία η Γαλλία υπέγραψε πρόσφατα συμφωνίες και σε συνεργασία με την Ελλάδα θα εργαστεί για την ασφάλεια στην ανατολική Μεσόγειο.

«Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν φέρει την κύρια ευθύνη για αυτήν την κατάσταση», δήλωσε ο Μακρόν, αποδίδοντας στο Ιράν σημαντικό ρόλο στην κλιμάκωση της έντασης.

Ο Γάλλος πρόεδρος τόνισε πως «από το περασμένο Σάββατο, ο πόλεμος έχει πλήξει για άλλη μια φορά την Εγγύς και Μέση Ανατολή» και προειδοποίησε ότι η σύγκρουση «εξαπλώνεται σε όλη την περιοχή». Υπογράμμισε ότι το Ιράν έχει υποστηρίξει σημαντικά τη Χαμάς, έχει επιδιώξει το πυρηνικό του πρόγραμμα και «έχει εξαπολύσει πυρά εναντίον του ίδιου του λαού του».

Live blog με όλες τις ραγδαίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Ο Εμανουέλ Μακρόν προειδοποίησε για τον κίνδυνο γενικευμένης ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή, αποδίδοντας την κύρια ευθύνη για την κλιμάκωση στην Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν. «Από το περασμένο Σάββατο, ο πόλεμος έχει πλήξει για άλλη μια φορά την Εγγύς και Μέση Ανατολή. Τώρα εξαπλώνεται σε όλη την περιοχή. Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν φέρει την κύρια ευθύνη για αυτήν την κατάσταση», δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος, εξηγώντας ότι το Ιράν έχει υποστηρίξει τη Χαμάς, επιδιώκει το πυρηνικό του πρόγραμμα και «έχει εξαπολύσει πυρά εναντίον του ίδιου του λαού του».

Σύμφωνα με τον Μακρόν, οι αμερικανικές και ισραηλινές επιδρομές πραγματοποιήθηκαν κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου. «Μαζί με τη Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο, θέλαμε σαφώς να σταματήσουν τα χτυπήματα», υπογράμμισε, επισημαίνοντας την ανάγκη για διπλωματική αποκλιμάκωση.

Adresse aux Français sur la situation en Iran et au Moyen-Orient. https://t.co/mvizts7tnh

— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) March 3, 2026

Ο Γάλλος πρόεδρος αναφέρθηκε επίσης στην ασφάλεια των πολιτών της χώρας του που βρίσκονται στην περιοχή. «Σχεδόν 400.000 συμπατριώτες μας βρίσκονται στην περιοχή και βρισκόμαστε στη διαδικασία οργάνωσης του επαναπατρισμού με τάξη», είπε, προσθέτοντας ότι δύο πτήσεις με Γάλλους πολίτες από τη Μέση Ανατολή θα φτάσουν στο Παρίσι το βράδυ της Τρίτης.

Ο Μακρόν αποκάλυψε ότι δύο γαλλικές στρατιωτικές βάσεις δέχθηκαν «περιορισμένα πλήγματα». Τόνισε ότι η Γαλλία προβάλλει μια «αμυντική» ισχύ, υπενθυμίζοντας τις αμυντικές συμφωνίες της χώρας με το Κατάρ, το Κουβέιτ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, καθώς και τη συνεργασία με την Ιορδανία και τους Κούρδους συμμάχους. «Καταρρίψαμε μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε νόμιμη αυτοάμυνα», σημείωσε.

«Εκτός από τους ήδη υπάρχοντες πόρους, ραντάρ και μαχητικά αεροσκάφη Rafale έχουν αναπτυχθεί τις τελευταίες ώρες», πρόσθεσε ο Μακρόν, ανακοινώνοντας την αποστολή της φρεγάτας Languedoc στις ακτές της Κύπρου, για την ενίσχυση της γαλλικής παρουσίας στην περιοχή.

Προειδοποίηση για κλιμάκωση

Ο Εμανουέλ Μακρόν προειδοποίησε κατά μιας ισραηλινής χερσαίας επιχείρησης στον Λίβανο, χαρακτηρίζοντάς την «επικίνδυνη κλιμάκωση και στρατηγικό λάθος». Εξέφρασε ανησυχία για τις συνέπειες μιας τέτοιας ενέργειας σε μια ήδη ασταθή γεωπολιτική συγκυρία.

Ναυτικές κινήσεις και διπλωματικές πρωτοβουλίες

«Τα Στενά του Ορμούζ είναι πλέον κλειστά», δήλωσε με θλίψη ο Γάλλος πρόεδρος, υπογραμμίζοντας την πρόθεσή του να «οικοδομήσει έναν συνασπισμό» για τη διασφάλιση των «ουσιωδών θαλάσσιων οδών». Παράλληλα, διέταξε το αεροπλανοφόρο Charles de Gaulle να κατευθυνθεί προς τη Μεσόγειο, ενισχύοντας τις επιχειρησιακές δυνατότητες της Γαλλίας στην περιοχή.

«Πολλά πράγματα είναι ακόμα ασταθή, αλλά η Γαλλία παραμένει μια δύναμη που επιδιώκει να διατηρήσει την ειρήνη, μια ισχυρή και σταθερή δύναμη», κατέληξε ο Εμανουέλ Μακρόν, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευση της χώρας του για σταθερότητα και ειρηνική επίλυση των συγκρούσεων.