Τραμπ: Το Ιράν μπορεί να χτυπήσει με πυραύλους από την Ευρώπη έως τις ΗΠΑ – «Βυθίσαμε 11 ιρανικά πλοία»

«Βυθίσαμε 11 πλοία της Τεχεράνης» λένε οι ΗΠΑ – Μπαράζ ισχυρών εκρήξεων σε Ντόχα Βηρυτό και Τεχεράνη

Στις φλόγες η Μέση Ανατολή: Το δίλημμα του Τραμπ καθώς η σύγκρουση με το Ιράν κλιμακώνεται

«Το μεγάλο κύμα επίθεσης στο Ιράν έρχεται σύντομα», λέει ο Τραμπ την ίδια ώρα που δεν αποκλείει να στείλει χερσαίες δυνάμεις στο Ιράν

Με αμυντικές επιχειρήσεις θα συμμετάσχει η Βρετανία, «δεν υπάρχουν αμερικανικά βομβαρδιστικά στην Κύπρο», είπε ο Στάρμερ

Το Ιράν συνεχίζει να πλήττει το Ισραήλ και τις αμερικανικές εγκαταστάσεις στον Κόλπο, καθώς ο αριθμός των θυμάτων αυξάνεται σε όλη την περιοχή εν μέσω εντεινόμενων ισραηλινών και αμερικανικών επιθέσεων εναντίον του Ιράν.

Στο Ιράν, οι κοινές επιθέσεις ΗΠΑ-Ισραήλ έχουν σκοτώσει τουλάχιστον 555 ανθρώπους, ενώ ο επικεφαλής ασφαλείας Αλί Λαριτζανί διέψευσε τους ισχυρισμούς των αμερικανικών μέσων ενημέρωσης ότι είχε κάνει νέα προσπάθεια για επανέναρξη των πυρηνικών συνομιλιών με την Ουάσινγκτον.

Στο Κουβέιτ, το Υπουργείο Άμυνας αναφέρει ότι «αρκετά» αμερικανικά πολεμικά αεροσκάφη συνετρίβησαν στη χώρα, με όλο το πλήρωμα να επιζεί. Ο αμερικανικός στρατός δήλωσε ότι τα αεροσκάφη καταρρίφθηκαν κατά λάθος από την αεράμυνα του Κουβέιτ.

Στον Λίβανο, τουλάχιστον 31 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί σε ισραηλινές επιθέσεις που εξαπολύθηκαν μετά την εκτόξευση μπαράζ ρουκετών από τη Χεζμπολάχ στο βόρειο Ισραήλ. Ο πρωθυπουργός του Λιβάνου ανακοίνωσε απαγόρευση των στρατιωτικών δραστηριοτήτων της Χεζμπολάχ.

Σαν «φωτιά» διευρύνονται σε όλη τη Μέση Ανατολή τα πλήγματα και οι συγκρούσεις από την ημέρα που ΗΠΑ και Ισραήλ εξαπέλυσαν επίθεση κατά της Τεχεράνης.

Το Ιράν απάντησε με πλήγματα στο Ισραήλ και επιθέσεις σε αμερικανικές εγκαταστάσεις στις χώρες του Κόλπου καθώς και σε ενεργειακές εγκαταστάσεις στη Σαουδική Αραβία.. Μέχρι στιγμής έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 555 άνθρωποι στο Ιράν, ενώ έχουν χάσει τη ζωή τους τέσσερις Αμερικανοί στρατιώτες, σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις.

Τουλάχιστον 10 νεκρούς μετρά και το Ισραήλ που εξαπολύει επιθέσεις στην «καρδιά της Τεχεράνης», ενώ επέκτεινε τον πόλεμο στον Λίβανο μετά την εκτόξευση ρουκετών από τη Χεζμπολάχ. 52 είναι οι νεκροί στον Λίβανο από ισχυρά ισραηλινά πλήγματα.

Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι τα Στενά του Ορμούζ έκλεισαν και επισήμως, ενώ απειλούν ότι θα βομβαρδίζουν κάθε πλοίο που προσπαθεί να περάσει, ενώ παράλληλα ανέφεραν ότι ο εχθρός δεν θα είναι ασφαλής πουθενά στον κόσμο.

Συγκεκριμένα οι Φρουροί της Επανάστασης προειδοποίησαν σήμερα τους εχθρούς της Ισλαμικής Δημοκρατίας πως δεν θα είναι πλέον ασφαλείς «πουθενά στον κόσμο». «Ο εχθρός πρέπει να ξέρει ότι οι ένδοξες μέρες του έχουν τελειώσει και ότι δεν θα είναι πλέον ασφαλής πουθενά στον κόσμο, ούτε καν στο σπίτι του», αναφέρει η ανακοίνωση της επίλεκτης Δύναμης Κουντς των Φρουρών της Επανάστασης, που μεταδόθηκε από την κρατική τηλεόραση στο Ιράν.

Αργά το βράδυ της Δευτέρας σήμανε συναγερμός στο Μπαχρέιν, καθώς το Ιράν εκτόξευσε πυραύλους κατά της βάσης των ΗΠΑ στο Μπαχρέιν.

Στην πρώτη απευθείας ενημέρωση για τον πόλεμο στο Ιράν, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ πραγματοποιεί δηλώσεις αυτή την ώρα από τον Λευκό Οίκο, στο περιθώριο της τελετής απονομής του Μεταλλίου της Τιμής.

Αρχικά ο Πρόεδρος των ΗΠΑ ανέφερε ότι:«Το καθεστώς είχε ήδη πυραύλους ικανούς να χτυπήσουν την Ευρώπη και τις βάσεις μας και σύντομα θα είχε πυραύλους ικανούς να φτάσουν στην όμορφη Αμερική μας».

«Αυτή ήταν η τελευταία και καλύτερη ευκαιρία μας να πλήξουμε και να εξαλείψουμε τις ανυπόφορες απειλές που θέτει αυτό το άρρωστο και μοχθηρό καθεστώς», δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους στην Ανατολική Αίθουσα του Λευκού Οίκου.

Ο Αμερικανός ηγέτης τόνισε ότι οι στόχοι της επιχείρησης είναι «σαφείς», με πρώτο σκοπό την καταστροφή των πυραυλικών δυνατοτήτων του Ιράν και πρόσθεσε ότι:«Δεύτερον, εξουδετερώνουμε το ναυτικό τους έχουμε ήδη καταστρέψει δέκα πλοία, τα οποία βρίσκονται στον βυθό της θάλασσας. Τρίτον, διασφαλίζουμε ότι ο νούμερο ένα υποστηρικτής της τρομοκρατίας στον κόσμο δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο».

Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι οι ΗΠΑ συνεχίζουν τις επιχειρήσεις «ευρείας κλίμακας», διαβεβαιώνοντας ότι έχουν «τις δυνατότητες» να συμμετάσχουν σε έναν πόλεμο που θα κρατήσει «πολύ περισσότερο» από 4-5 εβδομάδες που προέβλεπε αρχικά η Ουάσιγκτον.

Υπογρμάμμισε ότι «διασφαλίζουμε ότι το ιρανικό καθεστώς δεν θα μπορέσει να συνεχίσει να εξοπλίζει, να χρηματοδοτεί και να κατευθύνει τρομοκρατικούς στρατούς εκτός των συνόρων του», κατέληξε ο Τραμπ, αναφερόμενος σε ένοπλες οργανώσεις που στηρίζονται από την Τεχεράνη στη Μέση Ανατολή, όπως είναι η λιβανέζικη Χεζμπολάχ και η παλαιστινιακή Χαμάς.»

«Το πρόγραμμα συμβατικών βαλλιστικών πυραύλων του καθεστώτος αναπτύσσονταν ραγδαία και δραματικά. Αυτό αποτελούσε μια πολύ σαφή και κολοσσιαία απειλή για την Αμερική και τις δυνάμεις μας που είναι σταθμευμένες στο εξωτερικό.

Το καθεστώς διέθετε ήδη πυραύλους ικανούς να φτάσουν στην Ευρώπη και στις βάσεις μας, και σύντομα θα διέθετε πυραύλους ικανούς να φτάσουν στην όμορφη Αμερική μας.

Σύμφωνα με τον Τραμπ, έχουν καταστραφεί μέχρι τώρα 10 ιρανικά πλοία.

Τέλος, ο Αμερικανός πρόεδρος εξέφρασε επίσης τη θλίψη του για τους τέσσερις Αμερικανούς στρατιώτες που σκοτώθηκαν, διαβεβαιώνοντας ότι οι ΗΠΑ «θα επικρατήσουν εύκολα».

Δεν αποκλείεται αποστολή χερσαίων δυνάμεων

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στην εφημερίδα New York Post ότι δεν αποκλείει το ενδεχόμενο αποστολής αμερικανικών χερσαίων δυνάμεων στο Ιράν «εάν αυτό κριθεί απαραίτητο», προσθέτοντας ότι η επιχείρηση Epic Fury είναι «πολύ μπροστά από το χρονοδιάγραμμα», καθώς εξουδετέρωσε δεκάδες υψηλόβαθμους αξιωματούχους της Τεχεράνης.

Σε συνέντευξή του στην Daily Mail την Κυριακή, ο Τραμπ εκτίμησε ότι ο πόλεμος θα διαρκέσει «περίπου τέσσερις εβδομάδες», αφήνοντας ωστόσο να εννοηθεί στη The Post τη Δευτέρα ότι το χρονικό αυτό διάστημα μπορεί να μειωθεί.

«Θα τελειώσει αρκετά γρήγορα», είπε. «Είμαστε εντός προγράμματος, μάλιστα πολύ μπροστά όσον αφορά την ηγεσία — 49 σκοτώθηκαν — κάτι που περιμέναμε να απαιτήσει τουλάχιστον τέσσερις εβδομάδες, και το πετύχαμε σε μία ημέρα».

Ο Τραμπ πρόσθεσε ότι δεν ανησυχεί για ενδεχόμενη τρομοκρατική απάντηση του Ιράν μετά την επίθεση του Σαββατοκύριακου. «Θα το εξουδετερώσουμε. Ό,τι κι αν είναι, θα το εξουδετερώσουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά.