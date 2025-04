Διάλεξη στο Αρχαιολογικό Μουσείο: Ο Κομμός ως λιμάνι της Εποχής του Σιδήρου

Ο James C. Wright κατείχε την έδρα William R. Kenan, Jr. και είναι ομότιμος καθηγητής στο Τμήμα Κλασικής Αρχαιολογίας και Αρχαιολογίας της Εγγύς Ανατολής του Κολλεγίου Bryn Mawr στην Πενσυλβάνια. Υπηρέτησε ως Κοσμήτορας της Μεταπτυχιακής Σχολής Τεχνών και Επιστημών του Bryn Mawr από το 1995 έως το 2000. Από το 2012 έως το 2017 διετέλεσε Διευθυντής της Αμερικανικής Σχολής Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα. Σήμερα είναι Διευθυντής του Αρχαιολογικού Προγράμματος της Κοιλάδας της Νεμέας και Διευθυντής των Ανασκαφών του Πανεπιστημίου του Τορόντο στον Κομμό, και τα δύο στην Ελλάδα. Συμμετείχε επίσης στις ανασκαφές του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνια στο Μπέρκλεϋ στο Ιερό του Δία στη Νεμέα κατά τα έτη 1974–1977. Η βασική του ερευνητική ενασχόληση επικεντρώνεται στην εξέλιξη των σύνθετων κοινωνιών στο Αιγαίο, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην αρχιτεκτονική, την αστικοποίηση, τα ταφικά έθιμα και τις διατροφικές πρακτικές. Έχει συγγράψει, επιμεληθεί ή συν-επιμεληθεί έξι βιβλία και πρακτικά συνεδρίων, 68 άρθρα και πλήθος βιβλιοκριτικών. Έχει λάβει επιχορηγήσεις και υποτροφίες από το American Council of Learned Societies, το National Endowment for the Humanities, το Ίδρυμα Andrew W. Mellon, το Ίδρυμα Alexander von Humboldt και την National Geographic Society. Είναι Αντεπιστέλλον Μέλος του Γερμανικού Αρχαιολογικού Ινστιτούτου. Είναι παντρεμένος με τη Mary K. Dabney. Μαζί συνδιηύθυναν και δημοσίευσαν τις ανασκαφές στον λόφο Τσούγκιζα στη Νεμέα και τις ανασκαφές νεκροταφείων του μυκηναϊκού οικισμού στην Τσούγκιζα, καθώς και στις γειτονικές θέσεις Μπαρναβός και Αγία Σωτήρα. Η τελευταία δημοσίευση τιμήθηκε το 2021 με το Βραβείο Anna Marguerite McCann για Έργα Πεδίου από το Αμερικανικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο.