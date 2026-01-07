ΚΡΗΤΗ

Διεθνές Συνέδριο ICTF 2026: Το Μέλλον του Νησιωτικού και Παράκτιου Τουρισμού στο ΕΛΜΕΠΑ

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (ΕΛΜΕΠΑ) ανακοινώνει τη συνδιοργάνωση του διεθνούς συνεδρίου “Island and Coastal Tourism Futures 2026” (ICTF 2026). Η σημαντική αυτή επιστημονική συνάντηση πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Ningbo University (Κίνα) και το University of Angers (Γαλλία).

Το συνέδριο θα διεξαχθεί από τις 21 έως τις 23 Σεπτεμβρίου 2026 στο Κεντρικό Αμφιθέατρο της Σχολής Επιστημών Υγείας, στην Πανεπιστημιούπολη Ηρακλείου του ΕΛΜΕΠΑ. Η διοργάνωση αποτελεί γέφυρα επιστημονικής συνεργασίας μεταξύ ευρωπαϊκών και ασιατικών πανεπιστημίων στον τομέα του τουρισμού.

Στο επίκεντρο του ICTF 2026 βρίσκονται οι κρίσιμες προκλήσεις για τις νησιωτικές και παράκτιες περιοχές:
• Βιώσιμη Ανάπτυξη και Κλιματική Αλλαγή.

• Ψηφιακός Μετασχηματισμός και «Έξυπνος» Τουρισμός.

• Οικονομική ανθεκτικότητα και νέες μορφές τουρισμού (Οικονομία της εμπειρίας).
• Ανάπτυξη δεξιοτήτων και ανθρώπινου κεφαλαίου.

Πρόσκληση Υποβολής Επιστημονικών Εργασιών (Call for Papers)

Οι διοργανωτές απευθύνουν ανοικτή Πρόσκληση Υποβολής Επιστημονικών Εργασιών προς ερευνητές, επιστήμονες και επαγγελματίες. Οι εργασίες που θα γίνουν δεκτές θα παρουσιαστούν στο συνέδριο και θα δημοσιευθούν στα Πρακτικά του (ISBN & DOI), ενώ υπάρχει η δυνατότητα για περαιτέρω δημοσίευση σε έγκριτα διεθνή επιστημονικά περιοδικά καθώς και συμμετοχή σε συλλογικές εκδοτικές πρωτοβουλίες.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις θεματικές του συνεδρίου, τις προθεσμίες και τη διαδικασία υποβολής επιστημονικών εργασιών είναι διαθέσιμες στην επίσημη ιστοσελίδα του συνεδρίου: https://ictf2026.hmu.gr/

