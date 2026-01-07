Σπήλι Ρεθύμνου: Σήμερα το τελευταίο «αντίο» στον σπουδαίο Μανόλη Παντινάκη

Στο Σπήλι Ρεθύμνου, τον τόπο όπου γεννήθηκε και τον σημάδεψε, γράφεται σήμερα ο επίλογος για τον δημοσιογράφο, ερευνητή και συγγραφέα Μανόλη Παντινάκη, μια ξεχωριστή μορφή της πνευματικής και δημοσιογραφικής ζωής της Κρήτης

Η τοπική κοινωνία του Σπηλίου Ρεθύμνου και ολόκληρη η Κρήτη αποχαιρετά σήμερα τον Μανόλη Παντινάκη, έναν άνθρωπο που άφησε βαθύ αποτύπωμα τόσο στη δημοσιογραφία όσο και στην ιστορική έρευνα. Η νεκρώσιμη ακολουθία θα τελεστεί στις 3:00 το μεσημέρι, σήμερα Τετάρτη 7 Ιανουαρίου, στον Ιερό Ναό Αγίου Παύλου στο Σπήλι, στον Δήμο Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου.

Γεννημένος στο Σπήλι, ο Μανόλης Παντινάκης ξεκίνησε τη δημοσιογραφική του διαδρομή το 1977, σε μια εποχή όπου το ρεπορτάζ απαιτούσε προσωπική έρευνα, επιμονή και βαθιά γνώση της κοινωνίας. Από τα πρώτα του βήματα συνεργάστηκε με εφημερίδες όπως τα Ρεθεμνιώτικα Νέα, η Τόλμη και τα Νέα Αθηνών, ενώ αργότερα υπήρξε συνεργάτης και του Ομίλου της ΚΡΗΤΗ TV, αφήνοντας το στίγμα του με τη διεισδυτική ματιά και τη σοβαρότητα της γραφής του.

Από τις αρχές της δεκαετίας του 2000 και συγκεκριμένα την περίοδο 2003-2004, επέλεξε να αφιερωθεί συστηματικά στην ιστορική έρευνα, στρέφοντας το ενδιαφέρον του στην περίοδο της Κατοχής, της Εθνικής Αντίστασης και του Εμφυλίου Πολέμου στην Κρήτη. Με επιμονή και σεβασμό στα γεγονότα, ανέδειξε άγνωστα ντοκουμέντα και μαρτυρίες, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη συλλογική μνήμη του τόπου.

Το συγγραφικό του έργο περιλαμβάνει σημαντικά ιστορικά βιβλία, τα οποία θεωρούνται πολύτιμες πηγές για τη νεότερη ιστορία της Κρήτης. Ανάμεσά τους ξεχωρίζουν:

«Ο πολέμαρχος της Βίγλας – Καπετάν Σφακιανός»,

«Η Εθνική Αντίσταση Ρεθύμνου – Στρατής Βελουδάκης» (σε συνεργασία με Αντώνη Κ. Σανουδάκη και Στρατή Βελουδάκη),

«Η Αμαζόνα της Αντίστασης και της Εξορίας (Το Κατινάκι η Μαμή)»,

«Νικητές στο απόσπασμα: Το Αμάρι στις φλόγες»,

«Άνθρωποι, σαπούνι και λίπασμα: Κρητικοί στην κόλαση των ναζιστικών στρατοπέδων συγκέντρωσης»,

«Πόθος Λευτεριάς»,

«Αντίσταση και Εξορία»,

«Η επαρχία Αγίου Βασιλείου αφηγείται: Η Κατοχή δεν μας λύγισε…»,

«Αμαριώτες στην Αντίσταση»,

καθώς και το «Παπα-Μιχάλης Γεωργουλάκης – Ρασοφόρος Ζορμπάς» σε συνεργασία με τον Γιάννη Κανελλάκη.

Πέρα από το έργο του, ο Μανόλης Παντινάκης υπήρξε και σημείο αναφοράς για τη νέα γενιά δημοσιογράφων. Ήταν πατέρας της δημοσιογράφου Κατερίνας Παντινάκη, υπεύθυνης ύλης του neakriti.gr, καθώς και του επίσης δημοσιογράφου Αντώνη Παντινάκη.https://www.neakriti.gr/