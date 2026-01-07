Εορτασμός των Αγίων Θεοφανίων στον Μυλοπόταμο: το φως της πίστης αγιάζει τα νερά και τις ψυχές!

Με θρησκευτική κατάνυξη και σεβασμό στην παράδοση, ο Δήμος Μυλοποτάμου τίμησε και φέτος τα Άγια Θεοφάνια, μία από τις σπουδαιότερες εορτές της Ορθοδοξίας μας.

Η μαζική συμμετοχή των πιστών, η παρουσία των τοπικών αρχών και η τήρηση των καθιερωμένων εθίμων ανέδειξαν για ακόμη μία χρονιά τη σημασία της ημέρας ως σύμβολο πίστης, ενότητας και πνευματικής ανανέωσης.

Ο Δήμαρχος Μυλοποτάμου κ. Γεώργιος Κλάδος παρακολούθησε με ευλάβεια τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στο Πάνορμο, συνοδευόμενος από τους Αντιδημάρχους κ. Δημήτριο Μιχόπουλο, κ. Αστρινό Νύκταρη και κ. Ιωσήφ Βουκάλη, τον Πρόεδρο της Δ.Κ Πανόρμου κ. Βογιατζόγλου Γεώργιο και τον Πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου κ.Τσιρίτα Ιωάννη.

Ακολούθησε ο Αγιασμός των Υδάτων στο λιμάνι του Πανόρμου, σε κλίμα ευλάβειας, με πλήθος κόσμου να παρακολουθεί τη ρίψη του Τιμίου Σταυρού και τους κολυμβητές να βουτούν στα χειμωνιάτικα νερά για την ευλογία της ημέρας.

Τον Τίμιο Σταυρό έπιασε πρώτος ο Ντόντα Διονύσης, δεχόμενος τα συγχαρητήρια και τις ευχές του ιερέα, του Δημάρχου και όλων των πιστών, σε μια στιγμή που αποτέλεσε την κορύφωση του τελετουργικού του Αγιασμού των Υδάτων.

Με την ίδια κατάνυξη τελέστηκαν οι Αγιασμοί των Υδάτων και σε άλλες περιοχές του Δήμου. Στο Μπαλί παραβρέθηκε ο Αντιδήμαρχος Ζαχαρίας Λαδιανός και η Πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου κα. Κωνσταντίνα Σαφλέκου. Ενώ στις Σίσες Μυλοποτάμου παρευρέθηκαν ο Αντιδήμαρχος Μιχαήλ Ζερβός, η Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου του κα. Άννα Ρασούλη και ο πρόεδρος της Δ.Κ Σισών κ. Νύκταρης Ιωάννης.

Σε δήλωσή του, ο Δήμαρχος ευχήθηκε υγεία, προκοπή και αισιοδοξία, υπογραμμίζοντας το νόημα της ημέρας: «Η εορτή των Αγίων Θεοφανίων μας υπενθυμίζει την αξία της πνευματικής καθαρότητας, της ενότητας αλλά και της διατήρησης των παραδόσεων. Εύχομαι το φως των Άγιων αυτών ημερών να φωτίζει τις καρδιές και τις πράξεις μας, προσφέροντας ελπίδα, ευημερία και δημιουργικότητα για το μέλλον».

Τα Άγια Θεοφάνια τιμήθηκαν με ιδιαίτερη λαμπρότητα σε όλες τις δημοτικές ενότητες του Δήμου Μυλοποτάμου.