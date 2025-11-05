Διεθνής Πιστοποίηση ACCA για το Προπτυχιακό και το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του ΕΛΜΕΠΑ

Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (ΕΛΜΕΠΑ) με έδρα το Ηράκλειο, με χαρά ανακοινώνει ότι το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική και το Δι-ιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Λογιστική και Ελεγκτική που διοργανώνεται σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας- έλαβαν πενταετή πιστοποίηση από το Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) για τη χρονική περίοδο από 01/01/2025 έως 31/12/2029.

Η διεθνής αυτή πιστοποίηση αφορά σε απαλλαγή από τις επαγγελματικές εξετάσεις του ACCA σε ενότητες συναφείς με τα προγράμματα σπουδών του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής.

Με αυτό τον τρόπο, ενισχύεται σημαντικά η επαγγελματική σταδιοδρομία των αποφοίτων του Τμήματος, καθώς ο οργανισμός ACCA είναι ένας παγκόσμιος οργανισμός επαγγελματιών ορκωτών λογιστών – ελεγκτών, ο οποίος παρέχει τη δυνατότητα διεθνούς πιστοποίησης των επαγγελματικών ικανοτήτων λογιστών και ελεγκτών.

Επιπλέον, η πιστοποίηση ACCA δίνει δυνατότητες εξέλιξης στους αποφοίτους αφού ο οργανισμός έχει συνάψει συμφωνία συνεργασίας κοινού σχήματος εξετάσεων με το Ελληνικό Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών (ΣΟΕΛ), αναφορικά με τον τρόπο εξέτασης για τη λήψη της πιστοποίησης του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή στην Ελλάδα.

Επίσης, μέσω της πιστοποίησης ACCA, τόσο οι προπτυχιακοί όσο και οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του ΕΛΜΕΠΑ θα έχουν πρόσβαση σε ένα ευρύ κατάλογο πλεονεκτημάτων που προσφέρονται από τον οργανισμό ACCA, όπως παρακολούθηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης σε διεθνείς φορείς, πρόσβαση στη διεθνή αγορά εργασίας και διασύνδεση με πολυεθνικές εταιρείες.

Η συνεργασία του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του ΕΛΜΕΠΑ με τον οργανισμό Association of Chartered Certified Accountants αποτελεί μια μεγάλη επιτυχία που αποδεικνύει το υψηλό επίπεδο σπουδών και την αριστεία του Τμήματος, τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Η συνεργασία αυτή θα επεκταθεί στο επόμενο διάστημα με σειρά εκδηλώσεων και σεμιναρίων που θα απευθύνονται σε όλους τους ενδιαφερόμενους φοιτητές και επαγγελματίες.