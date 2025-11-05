O Κωνσταντίνος Κεφαλογιάννης στο Forum “The Project DO IT GREEN”

Ο Βουλευτής Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Κεφαλογιάννης παραβρέθηκε στις εργασίες του Forum “The Project DO IT GREEN”, μία εκδήλωση αφιερωμένη στην αειφόρο ανάπτυξη, την ανακύκλωση, την περιβαλλοντική βιωσιμότητα και την ανθεκτικότητα.

Στο πλαίσιο του παραπάνω forum, ο Ηρακλειώτης Βουλευτής απηύθυνε χαιρετισμό, όπου μεταξύ άλλων τόνισε την ανάγκη έργων και πολιτικών στην Κρήτη, με έμφαση στην πράσινη υποδομή, τις τεχνολογίες καθαρής ενέργειας με τη συμμετοχή της κοινωνίας.

Επίσης ο Κωνσταντίνος Κεφαλογιάννης επεσήμανε τη σπουδαιότητα της βιώσιμης διαχείρισης αποβλήτων και της επένδυσης των σύγχρονων πολιτικών στην ενίσχυση της ανακύκλωσης και καθώς και τη σημασία της πράσινης επιχειρηματικότητας. Επιπροσθέτως, αναφέρθηκε στο ρόλο της τοπικής αυτοδιοίκησης στην περιβαλλοντική αλλαγή προς έναν πιο «πράσινο» και ισορροπημένο κοινωνικό και αναπτυξιακό προσανατολισμό του νησιού μας.